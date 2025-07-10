Ликбез: теперь хозяйственное общество может иметь в качестве единственного учредителя другое хозяйственное общество

Президент подписал Федеральный закон от 07.07.2025 N 201-ФЗ «О внесении изменений в статьи 10 и 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», статью 7 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Устанавливается, что акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью могут иметь в качестве единственного учредителя (участника) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 августа 2025 года.

источник: Кремлин.ру