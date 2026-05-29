Ликбез: условия продолжения договоров аренды земельного участка с действующим участником СВО

Информация об участии в СВО и подтверждающие документы могут быть представлены в уполномоченный орган самим участником СВО, его представителями, а также членами семьи или близкими родственниками.

Указанный гражданин имеет право на заключение нового договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или нового договора безвозмездного пользования таким земельным участком, условия которого должны соответствовать условиям ранее заключенного и возобновленного договора. Соответствующее заявление должно быть подано в уполномоченный орган в течение одного года со дня окончания гражданином участия в СВО. Несоблюдение данного условия является основанием для отказа в заключении договора.

Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Действие положений статьи 25 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» распространяется на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего федерального закона.

источник: КонсультантПлюс