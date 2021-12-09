Ликбез: в каких случаях можно бесплатно подвести газ к земельному участку?

Какие тонкости нужно учесть, чтобы воспользоваться программой социальной газификации, которая позволяет бесплатно подводить газ к границам земельных участков граждан в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина по всей стране?

Этим правом могут воспользоваться владельцы земельных участков, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов.

Что дает новая программа?

В России немало населенных пунктов, к которым уже подведены газовые сети, однако дома их жильцов по различным причинам не подключены к газу. Программа социальной газификации предполагает, что если в населенном пункте есть газовая труба, то до границы участка ее проведут бесплатно, независимо от того, как далеко от нее расположен дом. Ответственность по проведению газа в пределах участка и его подключению непосредственно в доме уже лежит на собственниках. При этом отметим, что программа социальной газификации будет действовать до 31 декабря 2022 года (в отдельных случаях, за пределами 2022 года, например, если газораспределительные сети в населенных пунктах будут проложены после 1 января 2022 г.).

Какие участки попадают под действие программы?

Бесплатно газифицироваться смогут только те участки, дома на которых стоят на кадастровом учете. То есть, если у владельцев имеются документы, подтверждающие право собственности на земельный участок и индивидуальный жилой дом, то они смогут воспользоваться этой программой.

Если у собственника соответствующих документов нет, то для участия в программе ему необходимо сначала оформить право собственности на земельный участок и дом, и уже после этого подать заявку на проведение газовой трубы.

Если участок находится в границах СНТ, а оно расположено в границах газифицированного населенного пункта, то доведение газопровода до границ таких товариществ будет бесплатно. Но в границах СНТ строительство газораспределительной сети будет осуществляться за счет граждан.

Обращаем внимание!

Регистрация прав на участок и дом будет полезна не только при проведении газификации. С зарегистрированными правами на недвижимость собственники смогут избежать земельных споров с соседями и совершать с участком любые операции и сделки без лишних проблем. Также наличие в ЕГРН актуальных сведений о характеристиках участка позволит корректно определить его кадастровую стоимость и, как следствие, земельный налог.

Кроме того, для собственников это еще и самый простой способ защиты своей недвижимости. Для этого достаточно подать заявление о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие объекты недвижимости без личного участия.

Как подать заявку на подключение по программе?

После того, как права на земельный участок и дом будут оформлены, собственники могут направлять заявку на газификацию. Жителям не обязательно куда-то идти, чтобы газифицировать свой дом, это можно сделать дистанционно через портал Госуслуг , портал единого оператора газификации или на сайтах газораспределительных компаний региона. Кроме того, можно посетить офисы МФЦ, а также стационарный или выездной мобильный офис газораспределительной организации.

К заявке необходимо приложить следующий комплект документов: правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом; ситуационный план; паспорт; СНИЛС; ИНН, а также указать контактные данные.

Источник: Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю

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