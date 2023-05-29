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Ликбез: земельный участок под домовладением можно получить в собственность бесплатно
фото: freeimages.com

Ликбез: земельный участок под домовладением можно получить в собственность бесплатно

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:44 29.05.2023

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 478-ФЗ, гражданин Российской Федерации вправе приобрести бесплатно в собственность земельный участок, который находится в его пользовании, если на таком земельном участке расположен жилой дом.

До 01.03.2031 года, если вы используете для постоянного проживания жилой дом, возведенный до 14.05.1998 года, который расположен в границах населенного пункта и право собственности на который у вас и иных лиц отсутствует, у вас есть право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности (далее – участок). Земельный кодекс РФ дополняется статьей 3.8, которая регламентирует данные изменения. Рассмотрим подробнее. Если вы проживаете в доме, но прав на землю, на которой такой дом расположен у вас нет – то такой земельный участок можно получить в собственность бесплатно. Для этого в администрацию необходимо подать заявление о предварительном согласовании предоставления такого участка, — отмечают специалисты портала РКЦ

В заявлении в качестве основания предоставления без проведения торгов указывается пункт 2 настоящей статьи и то, что жилой дом возведен до 14.05.1998 года.

Какие документы прилагаются к заявлению?

1) схема расположения земельного участка (Далее – СРЗУ) (в случае, если участок подлежит образованию). Образование такого участка осуществляется на основании СРЗУ в случае, если отсутствует утвержденный проект межевания территории.

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;

3) документ, подтверждающий подключение (технологическое присоединение) жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения и (или) подтверждающий осуществление оплаты коммунальных услуг;

4) документ, который подтверждает проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации жилого дома до 01.01.2013 года и из которого следует, что заявитель является правообладателем жилого дома либо заказчиком изготовления указанного документа и жилой дом возведен до 14.05.1998 года;

5) документ, подтверждающий предоставление заявителю либо передачу иным лицом участка, в том числе из которого образован испрашиваемый участок;

6) документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства в жилом доме до 14.05.1998 года;

7) выписка из похозяйственной книги или из иного документа, в которой содержится информация о жилом доме и его принадлежности заявителю;

8) документ, выданный заявителю нотариусом до 14.05.1998 года в отношении жилого дома, подтверждающий права заявителя на него.

Помимо вышеперечисленных документов прилагается технический план жилого дома (если государственный кадастровый учет не осуществлен).

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При отсутствии всех этих документов заявитель прилагает только те документы, которые у него имеются.

Отметим, что при наличии у заявителя всех этих документов дополнительное подтверждение использования дома не требуется.

В срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления участка уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления:

1) проводит осмотр жилого дома в целях подтверждения его наличия на испрашиваемом участке, в соответствии с Приказом Росреестра от 23.03.2022 № П/0100;

2) осуществляет опубликование извещения о предоставлении участка, обеспечивает размещение такого извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа, а также на информационных щитах в границах населенного пункта, на территории которого расположен участок.

Результаты осмотра жилого дома фиксируются актом осмотра. Подробнее в статье: «Установлен порядок осмотра жилого дома для предоставления земельного участка».

В случае, если по результатам осмотра жилого дома установлен факт отсутствия жилого дома на испрашиваемом земельном участке, в течение 10 дней со дня составления акта осмотра уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления принимает решение об отказе в предоставлении такого участка.

В случае положительного решения предоставление участка осуществляется после его постановки на государственный кадастровый учет и не позднее 20 рабочих дней со дня представления заявителем в уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления технического плана жилого дома, расположенного на таком земельном участке.

Отметим, что отказать в предоставлении земельного участка могут в случае, если:

  • жилой дом, расположенный на испрашиваемом участке, в судебном или в ином предусмотренном законом порядке признан самовольной постройкой, подлежащей сносу, или в случае,
  • если заявителем не приложен к соответствующему заявлению ни один из вышеуказанных документов.

Отметим также, что такой участок может быть предоставлен наследнику гражданина, указанного в пункте 2 настоящей статьи.

Важно, что, если участок является ограниченным в обороте, такой участок по правилам настоящей статьи подлежит предоставлению гражданину в аренду с установлением арендной платы в размере не выше размера земельного налога за соответствующий участок.

Отметим, что данный закон не распространяется на многоквартирные дома и дома блокированной застройки.

Если в жилом доме имеют регистрацию по месту жительства несколько граждан, участок под таким жилым домом предоставляется в общую долевую собственность, если иное не предусмотрено соглашением между указанными лицами.

источник: РКЦ

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