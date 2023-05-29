Ликбез: земельный участок под домовладением можно получить в собственность бесплатно

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 478-ФЗ, гражданин Российской Федерации вправе приобрести бесплатно в собственность земельный участок, который находится в его пользовании, если на таком земельном участке расположен жилой дом.

До 01.03.2031 года, если вы используете для постоянного проживания жилой дом, возведенный до 14.05.1998 года, который расположен в границах населенного пункта и право собственности на который у вас и иных лиц отсутствует, у вас есть право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности (далее – участок). Земельный кодекс РФ дополняется статьей 3.8, которая регламентирует данные изменения. Рассмотрим подробнее. Если вы проживаете в доме, но прав на землю, на которой такой дом расположен у вас нет – то такой земельный участок можно получить в собственность бесплатно. Для этого в администрацию необходимо подать заявление о предварительном согласовании предоставления такого участка, — отмечают специалисты портала РКЦ.

В заявлении в качестве основания предоставления без проведения торгов указывается пункт 2 настоящей статьи и то, что жилой дом возведен до 14.05.1998 года.

Какие документы прилагаются к заявлению?

1) схема расположения земельного участка (Далее – СРЗУ) (в случае, если участок подлежит образованию). Образование такого участка осуществляется на основании СРЗУ в случае, если отсутствует утвержденный проект межевания территории.

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;

3) документ, подтверждающий подключение (технологическое присоединение) жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения и (или) подтверждающий осуществление оплаты коммунальных услуг;

4) документ, который подтверждает проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации жилого дома до 01.01.2013 года и из которого следует, что заявитель является правообладателем жилого дома либо заказчиком изготовления указанного документа и жилой дом возведен до 14.05.1998 года;

5) документ, подтверждающий предоставление заявителю либо передачу иным лицом участка, в том числе из которого образован испрашиваемый участок;

6) документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства в жилом доме до 14.05.1998 года;

7) выписка из похозяйственной книги или из иного документа, в которой содержится информация о жилом доме и его принадлежности заявителю;

8) документ, выданный заявителю нотариусом до 14.05.1998 года в отношении жилого дома, подтверждающий права заявителя на него.

Помимо вышеперечисленных документов прилагается технический план жилого дома (если государственный кадастровый учет не осуществлен).

При отсутствии всех этих документов заявитель прилагает только те документы, которые у него имеются.

Отметим, что при наличии у заявителя всех этих документов дополнительное подтверждение использования дома не требуется.

В срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления участка уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления:

1) проводит осмотр жилого дома в целях подтверждения его наличия на испрашиваемом участке, в соответствии с Приказом Росреестра от 23.03.2022 № П/0100;

2) осуществляет опубликование извещения о предоставлении участка, обеспечивает размещение такого извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа, а также на информационных щитах в границах населенного пункта, на территории которого расположен участок.

Результаты осмотра жилого дома фиксируются актом осмотра. Подробнее в статье: «Установлен порядок осмотра жилого дома для предоставления земельного участка».

В случае, если по результатам осмотра жилого дома установлен факт отсутствия жилого дома на испрашиваемом земельном участке, в течение 10 дней со дня составления акта осмотра уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления принимает решение об отказе в предоставлении такого участка.

В случае положительного решения предоставление участка осуществляется после его постановки на государственный кадастровый учет и не позднее 20 рабочих дней со дня представления заявителем в уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления технического плана жилого дома, расположенного на таком земельном участке.

Отметим, что отказать в предоставлении земельного участка могут в случае, если:

жилой дом, расположенный на испрашиваемом участке, в судебном или в ином предусмотренном законом порядке признан самовольной постройкой, подлежащей сносу, или в случае,

если заявителем не приложен к соответствующему заявлению ни один из вышеуказанных документов.

Отметим также, что такой участок может быть предоставлен наследнику гражданина, указанного в пункте 2 настоящей статьи.

Важно, что, если участок является ограниченным в обороте, такой участок по правилам настоящей статьи подлежит предоставлению гражданину в аренду с установлением арендной платы в размере не выше размера земельного налога за соответствующий участок.

Отметим, что данный закон не распространяется на многоквартирные дома и дома блокированной застройки.

Если в жилом доме имеют регистрацию по месту жительства несколько граждан, участок под таким жилым домом предоставляется в общую долевую собственность, если иное не предусмотрено соглашением между указанными лицами.

источник: РКЦ