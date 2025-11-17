Ликвидация ИП: пошаговая инструкция и важные нюансы в 2025 году

Услуга ликвидациии ИП — процесс, с которым сталкивается каждый бизнесмен. Причины могут быть разными: выход на пенсию, переход к другой деятельности, утрата интереса к бизнесу или экономическая нецелесообразность продолжения работы. Независимо от причины, ликвидация ИП требует соблюдения определённой процедуры, чтобы избежать штрафов, налоговых претензий и других юридических последствий.

В этой статье мы подробно рассмотрим, как правильно закрыть ИП в 2025 году, какие шаги необходимо выполнить и на что обратить внимание.

Что такое ликвидация ИП?

Ликвидация ИП — это официальное прекращение деятельности индивидуального предпринимателя путём подачи заявления в налоговый орган. После завершения процедуры вы больше не будете считаться ИП, а значит, не обязаны платить налоги, сдавать отчётность и несёте ответственность только по обязательствам, возникшим до даты закрытия.

Пошаговая инструкция по закрытию ИП

Шаг 1: Подготовка документов

Для закрытия ИП вам понадобится:

Паспорт (оригинал и копия);

Заявление по форме № Р26001;

Квитанция об уплате госпошлины (в 2025 году составляет 160 рублей);

Документы о закрытии расчётного счёта (если он был открыт);

СНИЛС (может потребоваться при личной подаче).

Форма Р26001 должна быть заполнена без ошибок. Лучше использовать электронный сервис ФНС для генерации документа.

Шаг 2: Уплата госпошлины

Госпошлина за прекращение деятельности ИП — 160 рублей. Реквизиты можно получить на сайте Федеральной налоговой службы (nalog.gov.ru) или в любом отделении ФНС.

Шаг 3: Подача заявления

Вы можете подать заявление несколькими способами:

Лично в налоговой инспекции — самый надёжный способ. Через МФЦ — удобно, но срок может увеличиться на 1–2 дня. Через портал Госуслуги — бесплатно и быстро, если у вас есть подтверждённая учётная запись. По почте заказным письмом с описью вложения — менее надёжно, возможны задержки.

Подавать документы нужно по месту жительства, а не регистрации бизнеса.

Шаг 4: Получение свидетельства о прекращении деятельности

После подачи заявления налоговая служба рассматривает его в течение 5 рабочих дней. Если всё в порядке, вы получаете:

Лист записи ЕГРИП (выписку) с отметкой о снятии с учёта;

Уведомление о завершении государственной регистрации.

Это и есть официальное подтверждение закрытия ИП.

Важные моменты перед закрытием ИП

1. Закройте все налоговые обязательства

Перед подачей заявления убедитесь, что:

Подана вся необходимая отчётность (НДС, УСН, ЕНВД, ПСН и т.д.);

Оплачены все налоги и страховые взносы (включая фиксированные платежи за текущий год);

Сдана декларация за период с начала года до даты закрытия.

Налоговая может отказать в закрытии, если у вас есть недоимки или несданные отчёты.

2. Расторгните договоры с контрагентами

Если у вас были активные договоры (поставки, аренды, подряды), их необходимо официально расторгнуть. Не забудьте направить уведомления партнёрам.

3. Закройте расчётный счёт в банке

После закрытия ИП счёт автоматически блокируется, но лучше сделать это самостоятельно, чтобы избежать комиссий.

4. Уволите сотрудников (если были)

Если вы нанимали работников, необходимо соблюсти трудовое законодательство: предупредить за 2 недели, выплатить зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск и выдать трудовые книжки.

5. Сдайте ККТ (кассовый аппарат)

Если использовали онлайн-кассу, её нужно снять с учёта в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД). Это делается в личном кабинете ОФД или через ФНС.

Можно ли закрыть ИП без похода в налоговую?

Да. С 2023 года действует возможность беззаявительного закрытия ИП в случае:

Отсутствия движения по счетам более 12 месяцев;

Отсутствия отчётности более года;

Отсутствия долгов.

Однако эта процедура инициируется автоматически ФНС, и вы получите уведомление. Но лучше не ждать, а закрыть ИП добровольно — так вы контролируете процесс и избегаете рисков (например, начисления штрафов до фактического закрытия).

Последствия закрытия ИП

Вы больше не обязаны платить страховые взносы (пенсионные и медицинские).

Перестаёте сдавать отчётность.

Сохраняется ответственность по обязательствам, возникшим до даты закрытия (например, долги перед поставщиками).

Через 5 лет после закрытия ИП налоговая не может доначислить налоги за прошедшие периоды (ограничение сроков давности).

Частые вопросы

Можно ли снова открыть ИП после закрытия?

Да, в любой момент. Процедура ничем не отличается от первоначальной регистрации.

Будут ли штрафы, если я не закрою ИП?

Да. Даже без деятельности вы обязаны сдавать «нулевую» отчётность и платить фиксированные взносы. За просрочки — штрафы и пени.

Сколько стоит закрыть ИП?

Только госпошлина — 160 рублей. Услуги бухгалтера (если нужна помощь) — от 1000 до 3000 рублей.

Вывод

Ликвидация ИП — простая, но ответственная процедура. Главное — не затягивать с закрытием, чтобы избежать лишних расходов. Подготовьте документы, проверьте отчётность и налоги, подайте заявление — и уже через неделю вы сможете официально завершить свою предпринимательскую деятельность.

Если сомневаетесь в своих силах — обратитесь к бухгалтеру или юристу. Инвестиции в профессиональную помощь окупятся отсутствием проблем с налоговой в будущем.

