Ликвидация ИП: пошаговая инструкция и важные нюансы в 2025 году

Услуга ликвидациии ИП — процесс, с которым сталкивается каждый бизнесмен. Причины могут быть разными: выход на пенсию, переход к другой деятельности, утрата интереса к бизнесу или экономическая нецелесообразность продолжения работы. Независимо от причины, ликвидация ИП требует соблюдения определённой процедуры, чтобы избежать штрафов, налоговых претензий и других юридических последствий.
В этой статье мы подробно рассмотрим, как правильно закрыть ИП в 2025 году, какие шаги необходимо выполнить и на что обратить внимание.
Используй удобное оглавление:
Что такое ликвидация ИП?
Ликвидация ИП — это официальное прекращение деятельности индивидуального предпринимателя путём подачи заявления в налоговый орган. После завершения процедуры вы больше не будете считаться ИП, а значит, не обязаны платить налоги, сдавать отчётность и несёте ответственность только по обязательствам, возникшим до даты закрытия.
Пошаговая инструкция по закрытию ИП
Шаг 1: Подготовка документов
Для закрытия ИП вам понадобится:
- Паспорт (оригинал и копия);
- Заявление по форме № Р26001;
- Квитанция об уплате госпошлины (в 2025 году составляет 160 рублей);
- Документы о закрытии расчётного счёта (если он был открыт);
- СНИЛС (может потребоваться при личной подаче).
Форма Р26001 должна быть заполнена без ошибок. Лучше использовать электронный сервис ФНС для генерации документа.
Шаг 2: Уплата госпошлины
Госпошлина за прекращение деятельности ИП — 160 рублей. Реквизиты можно получить на сайте Федеральной налоговой службы (nalog.gov.ru) или в любом отделении ФНС.
Шаг 3: Подача заявления
Вы можете подать заявление несколькими способами:
- Лично в налоговой инспекции — самый надёжный способ.
- Через МФЦ — удобно, но срок может увеличиться на 1–2 дня.
- Через портал Госуслуги — бесплатно и быстро, если у вас есть подтверждённая учётная запись.
- По почте заказным письмом с описью вложения — менее надёжно, возможны задержки.
Подавать документы нужно по месту жительства, а не регистрации бизнеса.
Шаг 4: Получение свидетельства о прекращении деятельности
После подачи заявления налоговая служба рассматривает его в течение 5 рабочих дней. Если всё в порядке, вы получаете:
- Лист записи ЕГРИП (выписку) с отметкой о снятии с учёта;
- Уведомление о завершении государственной регистрации.
Это и есть официальное подтверждение закрытия ИП.
Важные моменты перед закрытием ИП
1. Закройте все налоговые обязательства
Перед подачей заявления убедитесь, что:
- Подана вся необходимая отчётность (НДС, УСН, ЕНВД, ПСН и т.д.);
- Оплачены все налоги и страховые взносы (включая фиксированные платежи за текущий год);
- Сдана декларация за период с начала года до даты закрытия.
Налоговая может отказать в закрытии, если у вас есть недоимки или несданные отчёты.
2. Расторгните договоры с контрагентами
Если у вас были активные договоры (поставки, аренды, подряды), их необходимо официально расторгнуть. Не забудьте направить уведомления партнёрам.
3. Закройте расчётный счёт в банке
После закрытия ИП счёт автоматически блокируется, но лучше сделать это самостоятельно, чтобы избежать комиссий.
4. Уволите сотрудников (если были)
Если вы нанимали работников, необходимо соблюсти трудовое законодательство: предупредить за 2 недели, выплатить зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск и выдать трудовые книжки.
5. Сдайте ККТ (кассовый аппарат)
Если использовали онлайн-кассу, её нужно снять с учёта в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД). Это делается в личном кабинете ОФД или через ФНС.
Можно ли закрыть ИП без похода в налоговую?
Да. С 2023 года действует возможность беззаявительного закрытия ИП в случае:
- Отсутствия движения по счетам более 12 месяцев;
- Отсутствия отчётности более года;
- Отсутствия долгов.
Однако эта процедура инициируется автоматически ФНС, и вы получите уведомление. Но лучше не ждать, а закрыть ИП добровольно — так вы контролируете процесс и избегаете рисков (например, начисления штрафов до фактического закрытия).
Последствия закрытия ИП
- Вы больше не обязаны платить страховые взносы (пенсионные и медицинские).
- Перестаёте сдавать отчётность.
- Сохраняется ответственность по обязательствам, возникшим до даты закрытия (например, долги перед поставщиками).
- Через 5 лет после закрытия ИП налоговая не может доначислить налоги за прошедшие периоды (ограничение сроков давности).
Частые вопросы
Можно ли снова открыть ИП после закрытия?
Да, в любой момент. Процедура ничем не отличается от первоначальной регистрации.
Будут ли штрафы, если я не закрою ИП?
Да. Даже без деятельности вы обязаны сдавать «нулевую» отчётность и платить фиксированные взносы. За просрочки — штрафы и пени.
Сколько стоит закрыть ИП?
Только госпошлина — 160 рублей. Услуги бухгалтера (если нужна помощь) — от 1000 до 3000 рублей.
Вывод
Ликвидация ИП — простая, но ответственная процедура. Главное — не затягивать с закрытием, чтобы избежать лишних расходов. Подготовьте документы, проверьте отчётность и налоги, подайте заявление — и уже через неделю вы сможете официально завершить свою предпринимательскую деятельность.
Если сомневаетесь в своих силах — обратитесь к бухгалтеру или юристу. Инвестиции в профессиональную помощь окупятся отсутствием проблем с налоговой в будущем.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: обзор
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: обзор