Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Жизнь в России | Ликвидация ИП: пошаговая инструкция и важные нюансы в 2025 году
Новости Республики

Ликвидация ИП: пошаговая инструкция и важные нюансы в 2025 году

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 23:15 17.11.2025

Услуга ликвидациии ИП — процесс, с которым сталкивается каждый бизнесмен. Причины могут быть разными: выход на пенсию, переход к другой деятельности, утрата интереса к бизнесу или экономическая нецелесообразность продолжения работы. Независимо от причины, ликвидация ИП требует соблюдения определённой процедуры, чтобы избежать штрафов, налоговых претензий и других юридических последствий.

В этой статье мы подробно рассмотрим, как правильно закрыть ИП в 2025 году, какие шаги необходимо выполнить и на что обратить внимание.

Что такое ликвидация ИП?

Ликвидация ИП — это официальное прекращение деятельности индивидуального предпринимателя путём подачи заявления в налоговый орган. После завершения процедуры вы больше не будете считаться ИП, а значит, не обязаны платить налоги, сдавать отчётность и несёте ответственность только по обязательствам, возникшим до даты закрытия.

Пошаговая инструкция по закрытию ИП

Шаг 1: Подготовка документов

Для закрытия ИП вам понадобится:

  • Паспорт (оригинал и копия);
  • Заявление по форме № Р26001;
  • Квитанция об уплате госпошлины (в 2025 году составляет 160 рублей);
  • Документы о закрытии расчётного счёта (если он был открыт);
  • СНИЛС (может потребоваться при личной подаче).

Форма Р26001 должна быть заполнена без ошибок. Лучше использовать электронный сервис ФНС для генерации документа.

Шаг 2: Уплата госпошлины

Госпошлина за прекращение деятельности ИП — 160 рублей. Реквизиты можно получить на сайте Федеральной налоговой службы (nalog.gov.ru) или в любом отделении ФНС.

Шаг 3: Подача заявления

Вы можете подать заявление несколькими способами:

  1. Лично в налоговой инспекции — самый надёжный способ.
  2. Через МФЦ — удобно, но срок может увеличиться на 1–2 дня.
  3. Через портал Госуслуги — бесплатно и быстро, если у вас есть подтверждённая учётная запись.
  4. По почте заказным письмом с описью вложения — менее надёжно, возможны задержки.

Подавать документы нужно по месту жительства, а не регистрации бизнеса.

Шаг 4: Получение свидетельства о прекращении деятельности

После подачи заявления налоговая служба рассматривает его в течение 5 рабочих дней. Если всё в порядке, вы получаете:

  • Лист записи ЕГРИП (выписку) с отметкой о снятии с учёта;
  • Уведомление о завершении государственной регистрации.

Это и есть официальное подтверждение закрытия ИП.

Важные моменты перед закрытием ИП

1. Закройте все налоговые обязательства

Перед подачей заявления убедитесь, что:

  • Подана вся необходимая отчётность (НДС, УСН, ЕНВД, ПСН и т.д.);
  • Оплачены все налоги и страховые взносы (включая фиксированные платежи за текущий год);
  • Сдана декларация за период с начала года до даты закрытия.

Налоговая может отказать в закрытии, если у вас есть недоимки или несданные отчёты.

2. Расторгните договоры с контрагентами

Если у вас были активные договоры (поставки, аренды, подряды), их необходимо официально расторгнуть. Не забудьте направить уведомления партнёрам.

3. Закройте расчётный счёт в банке

После закрытия ИП счёт автоматически блокируется, но лучше сделать это самостоятельно, чтобы избежать комиссий.

4. Уволите сотрудников (если были)

Если вы нанимали работников, необходимо соблюсти трудовое законодательство: предупредить за 2 недели, выплатить зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск и выдать трудовые книжки.

5. Сдайте ККТ (кассовый аппарат)

Если использовали онлайн-кассу, её нужно снять с учёта в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД). Это делается в личном кабинете ОФД или через ФНС.

Можно ли закрыть ИП без похода в налоговую?

Да. С 2023 года действует возможность беззаявительного закрытия ИП в случае:

  • Отсутствия движения по счетам более 12 месяцев;
  • Отсутствия отчётности более года;
  • Отсутствия долгов.

Однако эта процедура инициируется автоматически ФНС, и вы получите уведомление. Но лучше не ждать, а закрыть ИП добровольно — так вы контролируете процесс и избегаете рисков (например, начисления штрафов до фактического закрытия).

Последствия закрытия ИП

  • Вы больше не обязаны платить страховые взносы (пенсионные и медицинские).
  • Перестаёте сдавать отчётность.
  • Сохраняется ответственность по обязательствам, возникшим до даты закрытия (например, долги перед поставщиками).
  • Через 5 лет после закрытия ИП налоговая не может доначислить налоги за прошедшие периоды (ограничение сроков давности).

Частые вопросы

Можно ли снова открыть ИП после закрытия?
Да, в любой момент. Процедура ничем не отличается от первоначальной регистрации.

Будут ли штрафы, если я не закрою ИП?
Да. Даже без деятельности вы обязаны сдавать «нулевую» отчётность и платить фиксированные взносы. За просрочки — штрафы и пени.

Сколько стоит закрыть ИП?
Только госпошлина — 160 рублей. Услуги бухгалтера (если нужна помощь) — от 1000 до 3000 рублей.

Вывод

Ликвидация ИП — простая, но ответственная процедура. Главное — не затягивать с закрытием, чтобы избежать лишних расходов. Подготовьте документы, проверьте отчётность и налоги, подайте заявление — и уже через неделю вы сможете официально завершить свою предпринимательскую деятельность.

Если сомневаетесь в своих силах — обратитесь к бухгалтеру или юристу. Инвестиции в профессиональную помощь окупятся отсутствием проблем с налоговой в будущем.

Просмотры: 2 114

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.