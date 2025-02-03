Ликвидация последствий выброса мазута в Севастополе — оперативная информация на 3 февраля

Работу над ликвидацией последствий в городе продолжила группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС и волонтеры. Очищали береговую черту в районе СТ «Берег», а также пляж «Золотой» — оттуда мешки с загрязненным грунтом на катере переместили в Балаклаву для дальнейшего вывоза. К работам на «Золотом пляже» присоединился мотоклуб «Ночные волки».

2 февраля с пляжей Балаклавы и мыса Айя вывезли 19,85 тонны загрязненного мазутом грунта. За все время работ вывезено 640,734 тонны грунта.

3 февраля волонтеры к работам не привлекаются. Группировка РСЧС продолжает работать и вывозить грунт.

На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 16 птиц.

Организацией волонтерской помощи централизованно занимается штаб общественной поддержки. Если вы хотите помочь — записаться можно по телефону +7 (8692) 41-70-51. Если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу — звоните 112.

Также работает единый чат волонтеров — официальный чат взаимопомощи в Севастополе.

Присоединиться к нему можно по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя