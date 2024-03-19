Ликвидация свалки и возмещение ущерба в размере более 53,7 млн рублей — «мусорное» дело в Севастополе

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение требований законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления.

В ходе проверки на земельном участке в районе садового товарищества «Вагонник», на повороте Монастырского шоссе в г. Севастополе выявлена несанкционированная свалка площадью свыше 1,6 тыс. кв. м. Территория, на которой она размещена, относится к землям города. Во взаимодействии с Департаментом городского хозяйства и с применением специального программного обеспечения установлено, что завоз и выгрузку строительных отходов на данный участок осуществляла коммерческая организация, оказывающая транспортные услуги. Ее незаконными действиями причинен вред почве на сумму более 53,7 млн рублей. В этой связи Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура направила в Вахитовский районный суд г. Казани исковое заявление о возложении на данное юридическое лицо обязанности освободить земельный участок от строительных отходов и возместить ущерб, причиненный почве, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.