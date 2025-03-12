Литиевая гонка набирает обороты, Россия делает ставку на стратегический металл

Литий, самый лёгкий металл на Земле, становится объектом глобальной гонки за ресурсы. Его уникальные свойства делают его незаменимым в производстве аккумуляторов, электроники, авиационных сплавов и даже медикаментов. Страны с развитой промышленностью рассматривают литий как стратегический ресурс, способный обеспечить энергетическую независимость, и Россия не остаётся в стороне.

С 2000 года мировая добыча лития выросла более чем в 14 раз, достигнув 440 тысяч тонн в 2023 году. Львиная доля добытого сырья идёт на производство аккумуляторов для электромобилей и накопителей энергии. Лидерами по добыче остаются Австралия, Чили, Аргентина и Китай, однако перераспределение мирового рынка продолжается. Россия, обладая значительными разведанными запасами, готовится к возобновлению собственной добычи, сообщает профильное издание pronedra.ru.

Несмотря на то что на территории страны литий не добывают уже несколько десятилетий, государственный баланс учитывает порядка 3,5 млн тонн Li₂O. Основные месторождения сосредоточены в Мурманской области, Иркутской области, Забайкалье, Тыве и Приморье. Советские разведочные проекты требуют переоценки и новых инвестиций, но интерес к отечественным ресурсам резко возрос на фоне международных санкций и курса на импортозамещение.

Крупнейшим месторождением России является Колмозерское (Мурманская область), чьи запасы превышают 800 тысяч тонн Li₂O при среднем содержании 1,13%. В 2023 году лицензию на его разработку получила компания «Полярный литий», а начало промышленной добычи намечено на 2030 год. Параллельно рассматриваются альтернативные источники лития, включая нефтегазовые поля Восточной Сибири (Ярактинское, Ковыктинское), где металл можно извлекать из рассолов при добыче углеводородов.

Доктор геолого-минералогических наук Андрей Ткачёв (ГГМ РАН) подчёркивает:

Литий обладает уникальным сочетанием лёгкости и высокой энергоёмкости, что делает его незаменимым для аккумуляторов и энергонакопительных систем. Именно это свойство превращает литий в ключ к энергетической независимости: он позволяет перейти от ископаемых источников топлива к возобновляемой энергетике, сохранив стабильность и надёжность энергоснабжения.

В условиях стремительного развития технологий и растущего спроса на литий Россия имеет все шансы занять достойное место на мировом рынке. Возвращение к собственной добыче позволит не только снизить зависимость от импорта, но и создать новые высокотехнологичные производства, способные конкурировать на глобальном уровне.

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