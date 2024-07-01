«Лицом к свету» — персональная выставка Ивана Кудрявцева презентована в Евпатории

В галерее актуального искусства «Ха-Ра-Шо!» открылась персональная выставка заслуженного художника Республики Крым Ивана Кудрявцева.

Художник предлагает обернуть «Лицо к свету», взглянув на моменты добра и душевности, которые есть даже не в самые светлые времена. Более ста картин, которые размещены в галерее рассказывают зрителю о силе духа и мужестве, героизме и отваге людей, а также проводят в мир, сотканный из любви к Крыму и родному городу.

Выставки Ивана Кудрявцева в галерее «Ха-Ра-Шо!» уже стали традицией. С Крымским ТЮЗом художника связывает давняя дружба. Директор театра Нина Пермякова поздравила всех с открытием экспозиции «Лицом к свету»:

Мы с радостью предоставляем Ивану Ивановичу нашу галерею. Евпатория гордится многими своими талантливыми людьми. Конечно, среди художников Иван Кудрявцев является человеком уважаемым, известным, он очень коммуникабельный, активный и многогранный. Зрители нашего театра будут посещать и выставку. Сейчас высокий сезон, у нас много гостей из разных уголков России, и все они увезут с собой и впечатления.

Помимо картин на выставке можно увидеть полотна, которые расскажут о других гранях художественного таланта Ивана Кудрявцева. Разноплановые произведения, воплощающие идеи добра и света будут украшать галерею до 26 июля. Вход на выставку свободный.

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