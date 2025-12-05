Прямо сейчас:
Ливни и ветер: в Крыму на четыре дня объявлено экстренное штормовое предупреждение
фото: © РИА Новости Крым

Ливни и ветер: в Крыму на четыре дня объявлено экстренное штормовое предупреждение

05.12.2025

Сильные дожди и ветер до 25 метров в секунду обрушатся на Крым в выходные. В регионе с 6 по 9 декабря объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.

6, 7 и 8 декабря в Крыму ожидаются усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Днем 7 декабря, в течение суток 8 и 9 декабря в южных, центральных и восточных районах Крыма ожидаются сильные дожди, — уточнили в МЧС.

Спасатели предупредили, что в данных условиях высока вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.

Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, – добавили в сообщении.

В МЧС рекомендуют отказаться от походов в горы и и леса, не выходить в море и внутренние водоемы, а также не гулять на набережных и берегоукрепительных сооружениях. Важно уделить внимание состоянию дренажных систем и ливнестоков.

источник: РИА Новости Крым 

