Ливни в Крыму: ЧС не случилось, но без неприятностей не обошлось (к середине дня воскресенья)

В зоне подтопления — Бельбекская долина.

В Крыму – сильный дождь, местами ливни. Карта осадков свидетельствует – тучи накрыли весь полуостров. Пока в центре осадков – Симферополь и Бахчисарайский район. К счастью, интенсивность дождя такова, что к середине дня воскресенья пока обошлось без сильных подтоплений. Но вызывает опасения ситуация в Бельбекской долине.

Синоптики уверяют, что к концу дня в Крыму прольется свыше 30 мм осадков. На реках ожидаются подъёмы уровней воды на 0,5-1,5 м. В селевых бассейнах угроза формирования селевых потоков. Возможен сход селевых потоков.

В МЧС внимательно следят за рекой Бельбек. Там уровень воды поднялся выше метра, ситуация осложнится, ожидается до 3 метров, соответственно реальна угроза разлива реки. В зоне подтопления – десяток домов в селе Счастливое. В Бахчисарайском районе вышла из берегов река Коккозка. Угроза масштабного подтопления сохраняется в Соколином, Плотинном и в том же Счастливом.

В селе Соколиное близ психоневрологического интерната на дорогу сошел селевой поток. По словам главы администрации района, в результате происшествия никто не пострадал, на данный момент ведутся работы по расчистке дороги и ливневок. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе ГУ МЧС России по РК, на место схода селя выехала оперативная группа и спецтехника.

Кроме того, по информации крымского главка МЧС, от крымчан поступают сигналы о подтоплении придомовых территорий.

Организовано экстренное реагирование, задействованы наши силы, подключены местные власти. Пока отток воды идет естественным путем, – уточнили крымские спасатели.

Они признают – это «только начало», дождь в Крыму – минимум, на сутки. Судя по всему, скоро пойдут сводки из Ялты.

И как только что стало известно, в результате продолжающихся осадков подтапливается ряд населенных пунктов в Бахчисарайском районе. На место уже выехали вице-премьер РК Евгений Кабанов, министр чрезвычайных ситуаций Республики Сергей Садаклиев, председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль. Все службы работают в усиленном режиме. Ситуация в Керчи и Ялте также находится на контроле Оперативного штаба.



Фото: ВК, Бельбекская долина. Крым.