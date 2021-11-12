«Лёгкие деньги»: в Севастополе иностранец похитил чужой автомобиль и сдал его на металлолом

Днём 36-летний житель города пришёл на автостоянку и не обнаружил там свой автомобиль — «ВАЗ-21011», который он припарковал ранее. Потерпевший сразу же обратился в полицию с заявлением о краже. Оказалось:

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали злоумышленника. Им оказался 49-летний житель ближнего зарубежья, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Полицейские установили, что подозреваемый заметил на стоянке автомобиль «Жигули» и, поскольку транспорт не был оборудован охранной сигнализацией, решил его похитить. С помощью арендованного эвакуатора мужчина доставил автомобиль в Симферополь и там сдал похищенное транспортное средство на металлолом за пять тысяч рублей. Деньги, разумеется, потратил на собственные нужды.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю