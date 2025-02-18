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Лучшие работы фотоконкурса «Крым в моем сердце» презентуют в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Симферополе
фото: ТАСС (источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК)

Лучшие работы фотоконкурса «Крым в моем сердце» презентуют в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Симферополе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:01 18.02.2025

Лучшие 20 фоторабот, отобранных конкурсным комитетом Всероссийского фотоконкурса «Крым в моем сердце», представят на выставках в Москве, Симферополе, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

В Дни празднования Крымской весны с 17 по 31 марта фотографии Крыма можно будет увидеть в Москве перед зданием информационного агентства ТАСС на Тверском бульваре, на ВДНХ и на Никитском бульваре. Выставки пройдут при поддержке ТАСС, Департамента туризма города Москва и Постоянного Представительства Республики Крым при Президенте РФ.

Как отметил генеральный директор Информационного агентства России ТАСС Олег Кондрашов, фотоконкурс проходит в год 80-летия Великой Победы, и героизм защитников полуострова в годы войны – это пример мужества и воинской доблести, которым гордится вся страна, гордится она и силой духа современного поколения крымчан, которые одиннадцать лет назад встали на защиту неразрывной связи с Родиной, а сегодня своим трудом превратили Крым в символ развития и единства России.

Кроме того, фотовыставки «Крым в моем сердце» будут показаны жителям и гостям Нижнего Новгорода и Екатеринбурга во время проведения Дней Республики Крым. В Крыму выставка состоится возле Туристско-информационного центра на привокзальной площади ж/д вокзала в Симферополе. Онлайн фото можно будет увидеть на Портале Правительства РК и на Туристическом портале Крыма travelcrimea.com.

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Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий сообщил, что интерес к конкурсу традиционно высокий, заявки поступают ежедневно.

На конкурс поступило почти 600 заявок из многих регионов РФ. В числе лидеров — Республика Крым, Краснодарский край, Москва, Московская область, Севастополь и Санкт – Петербург. Среди работ можно увидеть как профессиональные снимки, так и фотографии, сделанные нашими гостями, которые искренне любят Крым. Эти яркие и эмоциональные кадры, представленные на фотовыставках, украсят еще зимние города России и подарят их жителям наше праздничное весеннее настроение, – цитирует пресс-служба Сергея Ганзий. 

Конкурс для фотографов и любителей «Крым в моем сердце» приуроченный к Дню воссоединения Крыма с Россией стартовал 3 февраля. Заявки принимаются до 2 марта включительно. Организатор – Министерство курортов и туризма Республики Крым.

Подробности участия, положение о конкурсе и заявка размещены на Туристическом портале Крыма Travel Crimea

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма 

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