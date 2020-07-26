Лучшие смартфоны Xiaomi: какой стоит купить

Xiaomi (Ксиоми) – это один из ведущих брендов в мире, специализирующихся на смартфонах и бытовой технике. Причём популярность гаджетов компании (а она была создана не так давно — в 2010 году, но за столь короткий срок вышла в лидеры индустрии, и закрепилась на третьем третье место в мире по объёму производства смартфонов) с каждым годом растёт. Что неудивительно: разработчики Xiaomi на месте не стоят — в хорошем смысле слова «идут на поводу» у потребителей, отвечая на их запросы и требования времени новинками и усовершенствованием востребованных моделей.

Как результат: Хiaomi смартфоны на день сегодняшний презентованы в ассортименте, который иначе как «огромным» и не назовёшь. Без преувеличения тот вариант, когда практически каждый может найти свою модель, в зависимости от насущных потребностей, да и финансовых возможностей тоже.

Такое «богатство выбора», конечно, плюс, но и… минус. Правда, лишь в том, что в этом многообразии просто-напросто можно запутаться.

Именно поэтому специалисты рекомендуют: подбирая смартфон Хiaomi, «договориться с собой на берегу» и хоть приблизительно, но обозначить свои требования к гаджету. И, конечно, для покупки качественного смартфона необходимо проанализировать корреляцию стоимости и качества аппаратов, представленных на рынке. А достойных «детищ» у Хiaomi, уж поверьте, действительно много.

Так, на же какие смартфоны от ставшей уже легендарной китайской компании однозначно стоит обратить внимание? Разберем лучшие смартфоны Xiaomi, выпущенные за последнее время в разных ценовых категориях, озвучив основные плюсы и минусы, заявленных моделей.

Xiaomi Мi A3 4/64GB – эта модель работает на основе стоковой версии аndroid (вместо MIUI) и обновляется от Google. У этой линейки экран больше, но, как поговаривают особо привередливые пользователи, качество упало, если придирчиво сравнивать его с моделью, увидевшей свет ранее.

Если же говорить о технических и внешних параметрах этого смартфона, то основные из них таковы:

процессор от компании Qualcomm Snapdragon 665; 4 гигабайта оперативки; 64 гигабайта памяти; объём аккумулятора – 4030 мАч, при этом есть функция с корой зарядки; встроены три камеры. Д изайн ? С тильный и эстетичный . К недостаткам же можно отнести отсутствие функции NFC .

Xiaomi Мi 9 6/64GB – смартфон, удививший экспертов своей камерой и рейтингом. Он один из самых дешевых флагманов на рынке. Большим плюсом у него является беспроводная зарядка и быстрая зарядка. Работает на базе Qualcomm Snapdragon 855.

Смартфон имеет:

6 гигабайт оперативки , 64 гигабайта своей памяти , задний объектив – три камеры , размер экрана – 6 , 39 дюйма , сканер отпечатков пальцев , поддержка двух симкарт , передний объектив – 20 мегапикселей . Объем батареи – 3300 мАч , масса – 173 грамм . Минусы : отсутствие разъема под флешку .

Xiaomi Redmi 7 3/32GB – это линейка недорогих и качественных смартфонов, которые знамениты во всем мире. Этот смартфон имеет красивый дизайн, а задняя сторона корпуса изготовлена из пластика.

Технические моменты:

смартфон работает на основе Qualcomm Snapdragon 632 . Имеет 3 гигабайта оперативки , 32 гигабайта своей памяти , поддержку двух симкарт , заднюю камеру – две ( 12 мегапикселей ), переднюю камеру – 8 мегапикселей . Объем аккумулятора – 4000 мАч , дисплей – 6 , 26 дюйма , масса – 180 грамм . Есть разъем для флешки .

Xiaomi Мi 9 СЕ 6/64GB – это красивый многофункциональный смартфон, который смотрится, как Mi 9. Но это два разных смартфона. В него встроен достаточно производительный процессор, но более простой — Qualcomm Snapdragon 712. Размер дисплея – 5,97 дюйма. Данный гаджет понравится поклонникам небольших смартфонов. У него также три камеры, только чуть проще. Самое главное в него встроен NFC, сканер отпечатка пальцев с дисплея, резвая прошивка. Еще одно преимущество – это относительно доступный аппарат на фоне других брендов.

Параметры:

масса – 155 грамм , поддержка двух симкарт , встроенная память – 64 гигабайт , оперативка – 6 гигабайт , объем батарейки – 3070 мАч , задняя камера – три камеры 48 / 8 / 13 мегапикселей , передняя камера – 20 мегапикселей . Минус : отсутствие разъема для флешки .

Xiaomi Мi A2 Лайт 3/32GB – это очень хороший недорогой смарфтон с весьма адекватными параметрами. Он имеет экран размером 5,84 дюйма, сзади встроены две камеры, работает на Qualcomm Snapdragon 625. Имеет 3 гигабайта оперативки, о безопасности доступа заботится при помощи сканера отпечатков и функции распознавания лиц. Объём батареи — 4000 мАч.

Масса – 178 грамм , поддержка двух симкарт , память собственная – 32 гигабайт , оперативка – 3 гигабайт , аккумулятор – 4000 мАч , задняя камера – две 12 / 5 мегапикселей , передняя – 5 мегапикселей , есть разъем под флеш-память .

Xiaomi Redmi Note 6 Pro 3/32GB – это смартфон среднего эшелона. Он имеет достаточно большой экран размером 6,25 дюйма. Работает на основе Qualcomm Snapdragon 636, имеет 3 гигабайта оперативки, эстетичный внешний вид, две камеры (причём двойные), хорошую батарею объемом 4000 мАч.

Масса – 182 грамм , 32 гигабайта своей памяти , 3 гигабайта оперативки , задняя камера – две 12 / 5 мегапикселей , передняя камера – две 20 / 2 мегапикселей . Есть поддержка двух симкарт и разъем для флешки .

Xiaomi Мi 8 6/64GB – флагманский представитель компании с внушительным экраном. Этот смартфон относительно недорогой, но поражает своими параметрами. В него встроен производительный процессор — Qualcomm Snapdragon845, 6 гигабайта оперативки, 64 гигабайта собственной памяти, а также традиционный для продукции Xiaomi сканер отпечатков.

Имеет красивый тонкий корпус. Также есть NFC, быстрая зарядка, поддержка двух симкарт и разъем для флешки.

Характеристики:

размер дисплея – 6 , 21 дюйма , масса – 175 грамм , объем батарейки – 3400 мАч , задняя камера – две 12 / 12 мегапикселей , передняя камера – 20 мегапикселей .

Xiaomi Мi Мix 2S 6/64GB – это интересный смартфон с достаточно большим экраном без челки. Передний объектив спрятан в нижний правый угол, что очень нестандартно. За счет двух задних модулей получаются очень качественные фотографии.

Размер дисплея – 5 , 99 дюйма , масса – 189 грамм , процессор — Qualcomm Snapdragon 845 , емкость встроенной памяти – 64 гигабайт , оперативка – 6 гигабайт , объем батарейки – 3400 мАч , задний объектив – две 12 / 12 мегапикселей , передний объектив – 5 мегапикселей . Поддержка двух симкарт . Минус : отсутствие разъема для флешки .

Xiaomi Мi max 3 4/64GB – этот смартфон, который предназначен тем, кто предпочитает большой сенсорный экран с тонким и изящным корпусом. Производитель поставил аккумулятор на 5500 мАч для продолжительной работы смартфона с большим экраном.

Встроен процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 гигабайта оперативки, скорая зарядка, сканер отпечатка пальцев, функция разблокировки распознаванием лица. Поддерживает две симкарты, имеет разъем для флешки.

Основные параметры:

размер дисплея – 6 , 9 дюйма , масса – 221 грамм , встроенная память — 64 гигабайта , задний объектив – две 12 / 5 мегапикселей , передний объектив – 8 мегапикселей .

Pocophone F1 6/128GB – это относительно недорогой флагманский смартфон Xiaomi с пластиковой крышкой. Наименование немного смущает, но его параметры мощные. Смартфон имеет большой экран, приятный дизайн, нормальный звук, сканер отпечатка пальцев. К минусам можно отнести пластиковую крышку и отсутствие NFC.

Процессор Qualcomm Snapdragon 845 , размер дисплея – 6 , 18 дюйма , масса – 182 грамм , 128 встроенной памяти , 6 гигабайт оперативки , объем батарейки 4000 мАч , задний объектив – две 12 / 5 мегапикселей , передний объектив – 20 мегапикселей . Имеет разъем для флешки и поддержку двух симкарт .

Именно так на день сегодняшний выглядит топовая десятка смартфонов от китайской корпорации Xiaomi. Какие из телефонов можно рекомендовать однозначно? А на «вкус и цвет»… Но в любом случае каждый из представленных гаджетов, отмечают специалисты интернет-магазина Maxi.az, достоит внимания и уж точно оправдает потраченные на него деньги. Компания Xiaomi плохого не предложит. Проверено 10 летним опытом.

иллюстрации: открытые источники