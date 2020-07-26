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Лучшие смартфоны Xiaomi: какой стоит купить

Лучшие смартфоны Xiaomi: какой стоит купить

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в мире 14:38 26.07.2020

Xiaomi (Ксиоми)это один из ведущих брендов в мире, специализирующихся на смартфонах и бытовой технике. Причём популярность гаджетов компании (а она была создана не так давно — в 2010 году, но за столь короткий срок вышла в лидеры индустрии, и закрепилась на третьем третье место в мире по объёму производства смартфонов) с каждым годом растёт. Что неудивительно: разработчики Xiaomi на месте не стоят — в хорошем смысле слова «идут на поводу» у потребителей, отвечая на их запросы и требования времени новинками и усовершенствованием востребованных моделей.

Как результат: Хiaomi смартфоны на день сегодняшний презентованы в ассортименте, который иначе как «огромным» и не назовёшь. Без преувеличения тот вариант, когда практически каждый может найти свою модель, в зависимости от насущных потребностей, да и финансовых возможностей тоже.

Такое «богатство выбора», конечно, плюс, но и… минус. Правда, лишь в том, что в этом многообразии просто-напросто можно запутаться. 

Именно поэтому специалисты рекомендуют: подбирая смартфон Хiaomi, «договориться с собой на берегу» и хоть приблизительно, но обозначить свои требования к гаджету. И, конечно, для покупки качественного смартфона необходимо проанализировать корреляцию стоимости и качества аппаратов, представленных на рынке. А достойных «детищ» у Хiaomi, уж поверьте, действительно много.

Так, на же какие смартфоны от ставшей уже легендарной китайской компании однозначно стоит обратить внимание? Разберем лучшие смартфоны Xiaomi, выпущенные за последнее время в разных ценовых категориях, озвучив основные плюсы и минусы, заявленных моделей.

Xiaomi Мi A3 4/64GB эта модель работает на основе стоковой версии аndroid (вместо MIUI) и обновляется от Google. У этой линейки экран больше, но, как поговаривают особо привередливые пользователи, качество упало, если придирчиво сравнивать его с моделью, увидевшей свет ранее.

Лучшие смартфоны Xiaomi: какой стоит купить

Если же говорить о технических и внешних параметрах этого смартфона, то основные из них таковы:

  • процессор от компании Qualcomm Snapdragon 665; 4 гигабайта оперативки; 64 гигабайта памяти; объём аккумулятора4030 мАч, при этом есть функция скорой зарядки; встроены три камеры. Дизайн? Стильный и эстетичный. К недостаткам же можно отнести отсутствие функции NFC.

Xiaomi Мi 9 6/64GBсмартфон, удививший экспертов своей камерой и рейтингом. Он один из самых дешевых флагманов на рынке. Большим плюсом у него является беспроводная зарядка и быстрая зарядка. Работает на базе Qualcomm Snapdragon 855.

Лучшие смартфоны Xiaomi: какой стоит купить

Смартфон имеет:

  • 6 гигабайт оперативки, 64 гигабайта своей памяти, задний объективтри камеры, размер экрана6,39 дюйма, сканер отпечатков пальцев, поддержка двух симкарт, передний объектив20 мегапикселей. Объем батареи3300 мАч, масса173 грамм. Минусы: отсутствие разъема под флешку.

Xiaomi Redmi 7 3/32GBэто линейка недорогих и качественных смартфонов, которые знамениты во всем мире. Этот смартфон имеет красивый дизайн, а задняя сторона корпуса изготовлена из пластика.

Лучшие смартфоны Xiaomi: какой стоит купить

Технические моменты:

  • смартфон работает на основе Qualcomm Snapdragon 632. Имеет 3 гигабайта оперативки, 32 гигабайта своей памяти, поддержку двух симкарт, заднюю камерудве (12 мегапикселей), переднюю камеру8 мегапикселей. Объем аккумулятора4000 мАч, дисплей6,26 дюйма, масса180 грамм. Есть разъем для флешки.

Xiaomi Мi 9 СЕ 6/64GBэто красивый многофункциональный смартфон, который смотрится, как Mi 9. Но это два разных смартфона. В него встроен достаточно производительный процессор, но более простой — Qualcomm Snapdragon 712. Размер дисплея5,97 дюйма. Данный гаджет понравится поклонникам небольших смартфонов. У него также три камеры, только чуть проще. Самое главное в него встроен NFC, сканер отпечатка пальцев с дисплея, резвая прошивка. Еще одно преимуществоэто относительно доступный аппарат на фоне других брендов.

Лучшие смартфоны Xiaomi: какой стоит купить

Параметры:

  • масса155 грамм, поддержка двух симкарт, встроенная память64 гигабайт, оперативка6 гигабайт, объем батарейки3070 мАч, задняя камератри камеры 48/8/13 мегапикселей, передняя камера20 мегапикселей. Минус: отсутствие разъема для флешки.

Xiaomi Мi A2 Лайт 3/32GBэто очень хороший недорогой смарфтон с весьма адекватными параметрами. Он имеет экран размером 5,84 дюйма, сзади встроены две камеры, работает на Qualcomm Snapdragon 625. Имеет 3 гигабайта оперативки, о безопасности доступа заботится при помощи  сканера отпечатков и функции распознавания лиц. Объём батареи 4000 мАч.

Лучшие смартфоны Xiaomi: какой стоит купить

  • Масса178 грамм, поддержка двух симкартпамять собственная – 32 гигабайт, оперативка3 гигабайт, аккумулятор4000 мАч, задняя камерадве 12/5 мегапикселей, передняя5 мегапикселей, есть разъем под флеш-память.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro 3/32GB это смартфон среднего эшелона. Он имеет достаточно большой экран размером 6,25 дюйма. Работает на основе Qualcomm Snapdragon  636, имеет 3 гигабайта оперативки, эстетичный внешний вид, две камеры (причём двойные), хорошую батарею объемом 4000 мАч.

Лучшие смартфоны Xiaomi: какой стоит купить

  • Масса182 грамм, 32 гигабайта своей памяти, 3 гигабайта оперативки, задняя камерадве 12/5 мегапикселей, передняя камерадве 20/2 мегапикселей. Есть поддержка двух симкарт и разъем для флешки.

Xiaomi Мi 8 6/64GBфлагманский представитель компании с внушительным экраном. Этот смартфон относительно недорогой, но поражает своими параметрами. В него встроен производительный процессор — Qualcomm Snapdragon845, 6 гигабайта оперативки, 64 гигабайта собственной памяти, а также традиционный для продукции Xiaomi сканер отпечатков.

Лучшие смартфоны Xiaomi: какой стоит купить

Имеет красивый тонкий корпус. Также есть NFC, быстрая зарядка, поддержка двух симкарт и разъем для флешки.

Характеристики:

  • размер дисплея6,21 дюйма, масса175 грамм, объем батарейки3400 мАч, задняя камерадве 12/12 мегапикселей, передняя камера20 мегапикселей.

Xiaomi Мi Мix 2S 6/64GBэто интересный смартфон с достаточно большим экраном без челки. Передний объектив спрятан в нижний правый угол, что очень нестандартно. За счет двух задних модулей получаются очень качественные фотографии.

Лучшие смартфоны Xiaomi: какой стоит купить

  • Размер дисплея5,99 дюйма, масса189 грамм, процессорQualcomm Snapdragon 845, емкость встроенной памяти64 гигабайт, оперативка6 гигабайт, объем батарейки3400 мАч, задний объективдве 12/12 мегапикселей, передний объектив5 мегапикселей. Поддержка двух симкарт. Минус: отсутствие разъема для флешки.

Xiaomi Мi max 3 4/64GBэтот смартфон, который предназначен тем, кто предпочитает большой сенсорный экран с тонким и изящным корпусом. Производитель поставил аккумулятор на 5500 мАч для продолжительной работы смартфона с большим экраном.

Встроен процессор Qualcomm Snapdragon  636, 4 гигабайта оперативки, скорая зарядка, сканер отпечатка пальцев, функция разблокировки распознаванием лица. Поддерживает две симкарты, имеет разъем для флешки.

Лучшие смартфоны Xiaomi: какой стоит купить

Основные параметры:

  • размер дисплея6,9 дюйма, масса221 грамм, встроенная память64 гигабайта, задний объективдве 12/5 мегапикселей, передний объектив8 мегапикселей.

Pocophone F1 6/128GB это относительно недорогой флагманский смартфон Xiaomi с пластиковой крышкой. Наименование немного смущает, но его параметры мощные. Смартфон имеет большой экран, приятный дизайн, нормальный звук, сканер отпечатка пальцев. К минусам можно отнести пластиковую крышку и отсутствие NFC.

 

Лучшие смартфоны Xiaomi: какой стоит купить

 

  • Процессор Qualcomm Snapdragon 845, размер дисплея6,18 дюйма, масса182 грамм, 128 встроенной памяти, 6 гигабайт оперативки, объем батарейки 4000 мАч, задний объективдве 12/5 мегапикселей, передний объектив20 мегапикселей. Имеет разъем для флешки и поддержку двух симкарт.

Именно так на день сегодняшний выглядит топовая десятка смартфонов от китайской корпорации Xiaomi. Какие из телефонов можно рекомендовать однозначно? А на «вкус и цвет»… Но в любом случае каждый из представленных гаджетов, отмечают специалисты интернет-магазина Maxi.az, достоит внимания и уж точно оправдает потраченные на него деньги. Компания Xiaomi плохого не предложит. Проверено 10 летним опытом.

иллюстрации: открытые источники

Лучшие смартфоны Xiaomi: какой стоит купить

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