Лучшие смартфоны Xiaomi: какой стоит купить

Xiaomi (Ксиоми) – это один из ведущих брендов в мире, специализирующихся на смартфонах и бытовой технике. Причём популярность гаджетов компании (а она была создана не так давно — в 2010 году, но за столь короткий срок вышла в лидеры индустрии, и закрепилась на третьем третье место в мире по объёму производства смартфонов) с каждым годом растёт. Что неудивительно: разработчики Xiaomi на месте не стоят — в хорошем смысле слова «идут на поводу» у потребителей, отвечая на их запросы и требования времени новинками и усовершенствованием востребованных моделей.
Как результат: Хiaomi смартфоны на день сегодняшний презентованы в ассортименте, который иначе как «огромным» и не назовёшь. Без преувеличения тот вариант, когда практически каждый может найти свою модель, в зависимости от насущных потребностей, да и финансовых возможностей тоже.
Такое «богатство выбора», конечно, плюс, но и… минус. Правда, лишь в том, что в этом многообразии просто-напросто можно запутаться.
Именно поэтому специалисты рекомендуют: подбирая смартфон Хiaomi, «договориться с собой на берегу» и хоть приблизительно, но обозначить свои требования к гаджету. И, конечно, для покупки качественного смартфона необходимо проанализировать корреляцию стоимости и качества аппаратов, представленных на рынке. А достойных «детищ» у Хiaomi, уж поверьте, действительно много.
Так, на же какие смартфоны от ставшей уже легендарной китайской компании однозначно стоит обратить внимание? Разберем лучшие смартфоны Xiaomi, выпущенные за последнее время в разных ценовых категориях, озвучив основные плюсы и минусы, заявленных моделей.
Xiaomi Мi A3 4/64GB – эта модель работает на основе стоковой версии аndroid (вместо MIUI) и обновляется от Google. У этой линейки экран больше, но, как поговаривают особо привередливые пользователи, качество упало, если придирчиво сравнивать его с моделью, увидевшей свет ранее.
Если же говорить о технических и внешних параметрах этого смартфона, то основные из них таковы:
- процессор от компании Qualcomm Snapdragon 665; 4 гигабайта оперативки; 64 гигабайта памяти; объём аккумулятора – 4030 мАч, при этом есть функция скорой зарядки; встроены три камеры. Дизайн? Стильный и эстетичный. К недостаткам же можно отнести отсутствие функции NFC.
Xiaomi Мi 9 6/64GB – смартфон, удививший экспертов своей камерой и рейтингом. Он один из самых дешевых флагманов на рынке. Большим плюсом у него является беспроводная зарядка и быстрая зарядка. Работает на базе Qualcomm Snapdragon 855.
Смартфон имеет:
- 6 гигабайт оперативки, 64 гигабайта своей памяти, задний объектив – три камеры, размер экрана – 6,39 дюйма, сканер отпечатков пальцев, поддержка двух симкарт, передний объектив – 20 мегапикселей. Объем батареи – 3300 мАч, масса – 173 грамм. Минусы: отсутствие разъема под флешку.
Xiaomi Redmi 7 3/32GB – это линейка недорогих и качественных смартфонов, которые знамениты во всем мире. Этот смартфон имеет красивый дизайн, а задняя сторона корпуса изготовлена из пластика.
Технические моменты:
- смартфон работает на основе Qualcomm Snapdragon 632. Имеет 3 гигабайта оперативки, 32 гигабайта своей памяти, поддержку двух симкарт, заднюю камеру – две (12 мегапикселей), переднюю камеру – 8 мегапикселей. Объем аккумулятора – 4000 мАч, дисплей – 6,26 дюйма, масса – 180 грамм. Есть разъем для флешки.
Xiaomi Мi 9 СЕ 6/64GB – это красивый многофункциональный смартфон, который смотрится, как Mi 9. Но это два разных смартфона. В него встроен достаточно производительный процессор, но более простой — Qualcomm Snapdragon 712. Размер дисплея – 5,97 дюйма. Данный гаджет понравится поклонникам небольших смартфонов. У него также три камеры, только чуть проще. Самое главное в него встроен NFC, сканер отпечатка пальцев с дисплея, резвая прошивка. Еще одно преимущество – это относительно доступный аппарат на фоне других брендов.
Параметры:
- масса – 155 грамм, поддержка двух симкарт, встроенная память – 64 гигабайт, оперативка – 6 гигабайт, объем батарейки – 3070 мАч, задняя камера – три камеры 48/8/13 мегапикселей, передняя камера – 20 мегапикселей. Минус: отсутствие разъема для флешки.
Xiaomi Мi A2 Лайт 3/32GB – это очень хороший недорогой смарфтон с весьма адекватными параметрами. Он имеет экран размером 5,84 дюйма, сзади встроены две камеры, работает на Qualcomm Snapdragon 625. Имеет 3 гигабайта оперативки, о безопасности доступа заботится при помощи сканера отпечатков и функции распознавания лиц. Объём батареи — 4000 мАч.
- Масса – 178 грамм, поддержка двух симкарт, память собственная – 32 гигабайт, оперативка – 3 гигабайт, аккумулятор – 4000 мАч, задняя камера – две 12/5 мегапикселей, передняя – 5 мегапикселей, есть разъем под флеш-память.
Xiaomi Redmi Note 6 Pro 3/32GB – это смартфон среднего эшелона. Он имеет достаточно большой экран размером 6,25 дюйма. Работает на основе Qualcomm Snapdragon 636, имеет 3 гигабайта оперативки, эстетичный внешний вид, две камеры (причём двойные), хорошую батарею объемом 4000 мАч.
- Масса – 182 грамм, 32 гигабайта своей памяти, 3 гигабайта оперативки, задняя камера – две 12/5 мегапикселей, передняя камера – две 20/2 мегапикселей. Есть поддержка двух симкарт и разъем для флешки.
Xiaomi Мi 8 6/64GB – флагманский представитель компании с внушительным экраном. Этот смартфон относительно недорогой, но поражает своими параметрами. В него встроен производительный процессор — Qualcomm Snapdragon845, 6 гигабайта оперативки, 64 гигабайта собственной памяти, а также традиционный для продукции Xiaomi сканер отпечатков.
Имеет красивый тонкий корпус. Также есть NFC, быстрая зарядка, поддержка двух симкарт и разъем для флешки.
Характеристики:
- размер дисплея – 6,21 дюйма, масса – 175 грамм, объем батарейки – 3400 мАч, задняя камера – две 12/12 мегапикселей, передняя камера – 20 мегапикселей.
Xiaomi Мi Мix 2S 6/64GB – это интересный смартфон с достаточно большим экраном без челки. Передний объектив спрятан в нижний правый угол, что очень нестандартно. За счет двух задних модулей получаются очень качественные фотографии.
- Размер дисплея – 5,99 дюйма, масса – 189 грамм, процессор —Qualcomm Snapdragon 845, емкость встроенной памяти – 64 гигабайт, оперативка – 6 гигабайт, объем батарейки – 3400 мАч, задний объектив – две 12/12 мегапикселей, передний объектив – 5 мегапикселей. Поддержка двух симкарт. Минус: отсутствие разъема для флешки.
Xiaomi Мi max 3 4/64GB – этот смартфон, который предназначен тем, кто предпочитает большой сенсорный экран с тонким и изящным корпусом. Производитель поставил аккумулятор на 5500 мАч для продолжительной работы смартфона с большим экраном.
Встроен процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 гигабайта оперативки, скорая зарядка, сканер отпечатка пальцев, функция разблокировки распознаванием лица. Поддерживает две симкарты, имеет разъем для флешки.
Основные параметры:
- размер дисплея – 6,9 дюйма, масса – 221 грамм, встроенная память — 64 гигабайта, задний объектив – две 12/5 мегапикселей, передний объектив – 8 мегапикселей.
Pocophone F1 6/128GB – это относительно недорогой флагманский смартфон Xiaomi с пластиковой крышкой. Наименование немного смущает, но его параметры мощные. Смартфон имеет большой экран, приятный дизайн, нормальный звук, сканер отпечатка пальцев. К минусам можно отнести пластиковую крышку и отсутствие NFC.
- Процессор Qualcomm Snapdragon 845, размер дисплея – 6,18 дюйма, масса – 182 грамм, 128 встроенной памяти, 6 гигабайт оперативки, объем батарейки 4000 мАч, задний объектив – две 12/5 мегапикселей, передний объектив – 20 мегапикселей. Имеет разъем для флешки и поддержку двух симкарт.
Именно так на день сегодняшний выглядит топовая десятка смартфонов от китайской корпорации Xiaomi. Какие из телефонов можно рекомендовать однозначно? А на «вкус и цвет»… Но в любом случае каждый из представленных гаджетов, отмечают специалисты интернет-магазина Maxi.az, достоит внимания и уж точно оправдает потраченные на него деньги. Компания Xiaomi плохого не предложит. Проверено 10 летним опытом.
иллюстрации: открытые источники
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