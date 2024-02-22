Лучших крымских волонтеров направят на патриотический форум «Снежный десант РСО» в Архангельск

Ежегодно на протяжении 55 лет в стране проходит Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО». В 2024 году акция проводится в 82 субъектах Российской Федерации, охватывая трудовым добровольчеством более 20 тысяч участников. В Крыму акция называется Крымский студенческий десант РСО, который в 2024 году объединил более 500 участников. Лучших волонтеров, проявивших себя в Крымском студенческом десанте РСО в этом году, пригласили на Всероссийский патриотический форум в г. Архангельск, где они смогут рассказать о крымских методиках и практиках патриотического воспитания молодежи.

Представители студенческих отрядов Республики Крым примут участия во Всероссийском патриотическом форуме «Снежный десант РСО», который пройдет с 23 по 26 февраля в г. Архангельске. Форум является важным событием для молодежи, нацеленной на развитие и укрепление добровольческого движения.

Крымские студотрядовцы примут участие в обучающих и установочных мероприятиях форума. Они также примут участие в интерактивных мастер-классах и встречах по обмену опытом в формате «мастерских». Кроме того, волонтеры будут принимать участие в трудовых десантах, а ветераны Снежного десанта РСО поедут помогать в уборке населенных пунктов в Архангельской области.

Участие крымских добровольцев во Всероссийском патриотическом форуме «Снежный десант РСО» подчеркивает их готовность к активному участию в различных общественных и патриотических инициативах. Они готовы внести свой вклад в развитие добровольческого движения и укрепление связей между регионами России.

Участие студентов Крыма во Всероссийском патриотическом форуме «Снежный десант РСО» – это важный шаг в развитии добровольческого движения и патриотического воспитания молодежи. Наши студенты готовы активно участвовать в обучающих мероприятиях, обмениваться опытом с коллегами из других регионов и вносить свой вклад в благоустройство нашей Родины. Мы уверены, что это будет яркое и плодотворное мероприятие, способствующее формированию патриотических ценностей и гражданской активности у наших студентов, – поделилась Екатерина Денесюк, специалист Крымского регионального штаба Российских студенческих отрядов.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»