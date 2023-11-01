Лучший друг — диван. Но выбор его случайным быть не может

А факт здесь таков: диваны https://www.restmebel.ru/catalog/divany/ считают лучшим своим другом при свободном времяпрепровождении большинство из нас. Даже заядлые экстремалы, рвущиеся на свободу из дома, возвращаются в этот самый дом и к дивану как к месту обетованному. Именно поэтому знатоки рекомендуют к делу выбора дивана подходить максимально скрупулёзно. Ведь лучшие друзья могут как давать энергию, так и забирать её, как радовать, так и огорчать. Ну и, разумеется, старый друг — лучше новых двух… Потому диван чаще всего — это история надолго. Соответственно, и нужен самый-самый…

Кроме того, выбор дивана — важное решение, так как эта мебель зачастую является центральным элементом гостиной или комнаты для отдыха.

Так что же нужно знать об этих друзьях человека, что сделать правильный выбор при покупке? Важные аспекты, на которые точно следует обратить внимание:

размер и параметры : перед покупкой определите, сколько места в комнате и какой размер дивана подходит. Он не должен занимать всё пространство, но это и та мебель, которая не должна теряться в помещении.

: перед покупкой определите, сколько места в комнате и какой размер дивана подходит. Он не должен занимать всё пространство, но это и та мебель, которая не должна теряться в помещении. тип дивана . А их сейчас много! Из популярных — диваны-кровати, угловые диваны, модульные диваны. Но, конечно, здесь стоит отталкиваться от того, какой функционал нужен. Спать на диване? Встречать гостей? Читать книги или работать?

. А их сейчас много! Из популярных — диваны-кровати, угловые диваны, модульные диваны. Но, конечно, здесь стоит отталкиваться от того, какой функционал нужен. Спать на диване? Встречать гостей? Читать книги или работать? материал обивки . И здесь не только «про» внешний вид. От материала обивки зависит и комфорт дивана в эксплуатации. По статистике, на вторую неделю использования диван «получает» первое пятно. И, согласитесь, если материал такое испытание выдерживает с честью, то это, как минимум, приятно. Как максимум понимаешь — не прогадали с выбором.

. И здесь не только «про» внешний вид. От материала обивки зависит и комфорт дивана в эксплуатации. По статистике, на вторую неделю использования диван «получает» первое пятно. И, согласитесь, если материал такое испытание выдерживает с честью, то это, как минимум, приятно. Как максимум понимаешь — не прогадали с выбором. каркас и наполнитель. Хороший каркас обеспечивает прочность и долгий срок службы дивана, а правильно подобранный наполнитель обеспечивает комфорт — здесь всё просто.

Хороший каркас обеспечивает прочность и долгий срок службы дивана, а правильно подобранный наполнитель обеспечивает комфорт — здесь всё просто. дизайн и стиль. Идеально — соответствие общему интерьеру. Но главное — чтобы мебель была максимально комфортной. И всё равно — вписывается мебель в «общий тон» или нет.

Идеально — соответствие общему интерьеру. Но главное — чтобы мебель была максимально комфортной. И всё равно — вписывается мебель в «общий тон» или нет. цвет . Тут стоит учесть: светлые цвета делают помещение более просторным, в то время как темные цвета придают уют.

. Тут стоит учесть: светлые цвета делают помещение более просторным, в то время как темные цвета придают уют. качество изготовления . Добротность сборки и отделки дивана = длительность сроков эксплуатации. Ну и, конечно, комфорт или дискомфорт в использовании.

. Добротность сборки и отделки дивана = длительность сроков эксплуатации. Ну и, конечно, комфорт или дискомфорт в использовании. бюджет. Без преувеличения — масса вариантов выбора диванов на современном мебельном рынке. Есть супердорогие и вполне адекватные по стоимости. Искать — значит найти подходящий.

Если учесть эти аспекты, то и выбор дивана будет более информированным и отвечающим потребностям.