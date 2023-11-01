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Лучший друг — диван. Но выбор его случайным быть не может
иллюстрация: restmebel.ru

Лучший друг — диван. Но выбор его случайным быть не может

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 22:03 01.11.2023

А факт здесь таков: диваны https://www.restmebel.ru/catalog/divany/ считают лучшим своим другом при свободном времяпрепровождении большинство из нас. Даже заядлые экстремалы, рвущиеся на свободу из дома, возвращаются в этот самый дом и к дивану как к месту обетованному. Именно поэтому знатоки рекомендуют к делу выбора дивана подходить максимально скрупулёзно. Ведь лучшие друзья могут как давать энергию, так и забирать её, как радовать, так и огорчать. Ну и, разумеется, старый друг — лучше новых двух… Потому диван чаще всего — это история надолго. Соответственно, и нужен самый-самый…

Кроме того, выбор дивана — важное решение, так как эта мебель зачастую является центральным элементом гостиной или комнаты для отдыха.

Лучший друг - диван. Но выбор его случайным быть не может

Так что же нужно знать об этих друзьях человека, что сделать правильный выбор при покупке? Важные аспекты, на которые точно следует обратить внимание:

  • размер и параметры: перед покупкой определите, сколько места в комнате и какой размер дивана подходит. Он не должен занимать всё пространство, но это и та мебель, которая не должна теряться в помещении.
  • тип дивана. А их сейчас много! Из популярных — диваны-кровати, угловые диваны, модульные диваны. Но, конечно, здесь стоит отталкиваться от того, какой функционал нужен. Спать на диване? Встречать гостей? Читать книги или работать?
  • материал обивки. И здесь не только «про» внешний вид. От материала обивки зависит и комфорт дивана в эксплуатации. По статистике, на вторую неделю использования диван «получает» первое пятно. И, согласитесь, если материал такое испытание выдерживает с честью, то это, как минимум, приятно. Как максимум понимаешь — не прогадали с выбором.
  • каркас и наполнитель. Хороший каркас обеспечивает прочность и долгий срок службы дивана, а правильно подобранный наполнитель обеспечивает комфорт — здесь всё просто.
  • дизайн и стиль. Идеально — соответствие общему интерьеру. Но главное — чтобы мебель была максимально комфортной. И всё равно — вписывается мебель в «общий тон» или нет.
  • цвет. Тут стоит учесть:  светлые цвета делают помещение более просторным, в то время как темные цвета придают уют.
  • качество изготовления. Добротность сборки и отделки дивана = длительность сроков эксплуатации. Ну и, конечно, комфорт или дискомфорт в использовании.
  • бюджет. Без преувеличения — масса вариантов выбора диванов на современном мебельном рынке. Есть супердорогие и вполне адекватные по стоимости. Искать — значит найти подходящий.

Если учесть эти аспекты, то и выбор дивана будет более информированным и отвечающим потребностям.

Лучший друг - диван. Но выбор его случайным быть не может

Виды диванов

Существует множество различных видов диванов, каждый из которых предназначен для определенных целей и подходит к разным интерьерам. Вот некоторые из наиболее популярных видов диванов:

  • классический диван: традиционный вид дивана с прямой спинкой и подлокотниками. Обычно имеет стандартные размеры и стиль, который подходит к большинству интерьеров.
  • угловой диван имеет L-образную конфигурацию, что делает его идеальным для использования в углах комнаты. Как правило, предоставляет много места для сидения и может служить центральным элементом гостиной.
  • диван-кровать. Предсказуемо — этот тип дивана можно раскладывать, чтобы превратить его в кровать. Он идеально подходит для гостевых комнат и помогает экономить место.
  • модульный диван состоит из отдельных модулей, которые можно сочетать и переставлять по своему усмотрению. Это определяет большую гибкость в создании интерьера и оптимизации использования пространства.
  • диван без подлокотников обычно имеет открытую конструкцию без подлокотников. Он может создавать ощущение простора и современности в комнате.
  • диваны-кушетки. Это низкие диваны с мягкими подушками и спинкой, которые придают им более «расслабленный» вид. Они идеально подходят для отдыха и релаксации.
  • функциональные диваны. Среди таковых могут быть диваны с встроенными полками, ящиками для хранения, интегрированными столиками и другими функциональными элементами.
  • диваны-чайки имеют изогнутую спинку и напоминают форму чайки. Они могут придать интерьеру оригинальный и современный вид.
  • диваны для отдельных помещений. Например, диваны для кабинета, спальни или детской комнаты могут иметь специфические особенности и структуру, соответствующую целям помещения.
  • складные диваны. Эти диваны можно легко складывать и хранить, что делает их идеальными для помещений с ограниченным пространством.

Много всего? А это лишь несколько примеров разных видов диванов! Выбор зависит от конкретных потребностей, стиля интерьера и размера помещения, в котором он будет использоваться.

Лучший друг - диван. Но выбор его случайным быть не может

Из каких материалов должен быть идеальный диван?

Идеальный диван, который будет служить по-настоящему долго, должен быть изготовлен из высококачественных материалов и иметь прочную конструкцию. Ключевые материалы и составляющие, которые следует учитывать при выборе дивана для доброй службы:

  • каркас дивана должен быть прочным и стабильным. Избегайте дешевых материалов, таких как фанера или слабый металл. Вместо этого, предпочтение следует отдать деревянному каркасу. Например, из твердых пород дерева, таких как дуб или клен.
  • качественный наполнитель обеспечивает комфорт и долгий срок службы дивана. Обычно используются поролон, пенополиуретан или пружины. Важно, чтобы наполнитель был достаточно плотным и упругим, чтобы сохранить форму и комфорт дивана со временем.
  • материал обивки влияет на внешний вид и удобство дивана. Выбирайте прочные и легко ухаживаемые материалы. Натуральная кожа и высококачественные ткани (например, микрофибра) обычно являются хорошими вариантами. Также убедитесь, что обивка устойчива к пятнам и истиранию.
  • швы и отделка: хороший диван должен иметь аккуратные и прочные швы, и никаких выступающих ниток.
  • качество сборки: убедитесь, что диван собран с должным вниманием к деталям и без дефектов. Тщательно осмотрите его, включая механизмы раскладывания (если это диван-кровать) и ножки.
  • если диван имеет дополнительные функции, такие как ящики для хранения или раскладывающийся механизм, удостоверьтесь, что они также выполнены качественно.
  • гарантия: предоставляется ли гарантия на диван, и какие условия она покрывает? Наличие такого документа может быть индикатором качества изделия.

Ну и! Выбирая диван, обращайтесь к проверенным производителям и продавцам мебели. Пусть будет дороже, но качественнее! И, конечно: за диванами — как и лучшие друзья — нуждаются в заботе. Ухаживать за этой мебелью нужно внимательно, тогда и ответ будет соответствующим: мягкий друг не подведёт.

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