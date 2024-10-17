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Львов "Тайгана", из-за которых погибла директор зоопарка "Сказка", усыплять не будут
фото: © Официальный Telegram-канал СК РФ по Крыму и Севастополю

Львов «Тайгана», из-за которых погибла директор зоопарка «Сказка», усыплять не будут

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:19 17.10.2024

Львов, растерзавших сотрудницу парка львов «Тайган» и директора зоопарка «Сказка» в Республике Крым Леокадию Перевалову, не будут усыплять, сказал ТАСС директор парка Олег Зубков. Женщина погибла в среду во время уборки клетки с тремя львами в результате нападения хищников. Возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2. ст. 143 УК РФ).

Львы дальше будут жить в парке, их не будут усыплять, — сказал он, отметив, что сейчас организуются похороны женщины, в вопросе оказании помощи руководство парка находится в полном контакте с родственниками.

Перерывов в работе парка львов не ожидается, уточнил директор парка: «Следственные действия вчера прошли, они никакого влияния на работу парка не оказывают. Парк работает в обычном режиме».

Ранее Зубков сообщил, что сотрудники, прибывшие на место, уже не могли оказать какую-либо помощь женщине.

Как отметил директор «Тайгана», Перевалова начинала карьеру с должности рабочего по уходу за животными, затем стала директором ялтинского зоопарка «Сказка». Женщина была опытным специалистом и обучала других сотрудников, как обращаться с хищными животными.

Сафари-парк «Тайган» расположен в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища. В 2021 году сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбудили дело по факту нападения хищника на годовалого ребенка в сафари-парке, в результате которого он лишился пальца. В мае 2024 года Центральный районный суд Симферополя повторно рассмотрел дело в отношении Зубкова после инцидента с хищником, и вынес приговор в виде одного года условного лишения свободы с испытательным сроком.

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источник: ТАСС

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