Львов «Тайгана», из-за которых погибла директор зоопарка «Сказка», усыплять не будут

Львы дальше будут жить в парке, их не будут усыплять, — сказал он, отметив, что сейчас организуются похороны женщины, в вопросе оказании помощи руководство парка находится в полном контакте с родственниками.
Перерывов в работе парка львов не ожидается, уточнил директор парка: «Следственные действия вчера прошли, они никакого влияния на работу парка не оказывают. Парк работает в обычном режиме».
Ранее Зубков сообщил, что сотрудники, прибывшие на место, уже не могли оказать какую-либо помощь женщине.
Сафари-парк «Тайган» расположен в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища. В 2021 году сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбудили дело по факту нападения хищника на годовалого ребенка в сафари-парке, в результате которого он лишился пальца. В мае 2024 года Центральный районный суд Симферополя повторно рассмотрел дело в отношении Зубкова после инцидента с хищником, и вынес приговор в виде одного года условного лишения свободы с испытательным сроком.
источник: ТАСС
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