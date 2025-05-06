«Лёгкие» деньги: за неделю кибераферисты обогатились за счет крымчан более чем на 23,5 миллиона рублей

– звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап) от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур;

– «безопасный» счет;

– ваш родственник попал в ДТП;

– покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

– инвестиции в акции компании.

Через ЗВОНКИ обмануты 30 граждан

Полиция Крыма настоятельно рекомендует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился собеседник).

Жительнице Ялты поступали звонки от неизвестного, который выдавал себя за сотрудника правоохранительных органов. Звонивший сообщил крымчанке, что на ее счете зафиксирована подозрительная активность, в связи с чем ее подозревают в финансировании вооруженных сил соседнего государства. Напуганная женщина, действуя под руководством мошенников, перевела более 2,2 миллионов рублей на предоставленный лже-правоохранителями на «безопасный» счет.

Еще одна ялтинка обратилась в полицию с заявлением и сообщила, что в мессенджере Телеграм ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил женщине, что кто-то пытается получить доступ к ее счету и похитить имеющиеся там деньги. Пользуясь взволнованным состоянием своей собеседницы, злоумышленник продиктовал реквизиты якобы «безопасного счета», куда нужно было перевести деньги. Желая сохранить свои сбережения, пенсионерка перевела более 1,2 миллиона рублей.

Житель Симферопольского района потерял 1,1 миллиона рублей, поверив в быстрый заработок на бирже, который предложили ему мошенники.

16 звонков были осуществлены по схеме «Ваш родственник попал в ДТП»

Злоумышленники звонят пожилым гражданам и представляются сотрудниками правоохранительных органов, медицинскими работниками, следователями, адвокатами или даже членами семьи. Он убеждают пенсионеров, что их близкие попали в страшную автомобильную аварию или стали ее виновниками, а для того чтобы помочь им, необходимо передать деньги доверенному лицу.

Таким образом более 8,5 миллионов рублей передали жители полуострова, желая помочь своим близким и родным.

Полиция призывает граждан быть бдительными и обязательно рассказать родным и близким преклонного возраста о существовании таких мошеннических схем. Когда поступают такие телефонные звонки, важно сразу же прекратить разговор!

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ обмануты 24 человека

Житель Ялты получил в мессенджере WhatsApp привлекательное предложение о заработке с солидным доходом через торговлю криптовалютой. Веря в возможность легкой наживы, он отправил на указанный в сообщении счет более 3,4 миллионов рублей, но прибыли так и не увидел, вернуть свои деньги не удалось.

С жительницей Керчи связался неизвестный, который представился менеджером по продажам товаров в сети Интернет. Мужчина обещал помочь заявительнице получить выгоду от реализации рекламы различной продукции через Телеграм. За оказание услуги керчанка перевела более 105 тысяч рублей, однако обещанной выгоды так и не получила.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ своих накоплений лишились 5 граждан

Жительница Кировского района обратилась в полицию, рассказав, что неизвестный, под предлогом покупки у нее детского автомобильного кресла завладел более чем 60 тысячами рублей, которые были списаны после того, как женщина ввела данные своей карты по предоставленной ссылке.

Житель крымской столицы обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал сотрудникам, что его аккаунт в мессенджере Телеграм был взломан и позже с ним связался неизвестный под предлогом помощи в восстановлении аккаунта. «Помощник» отправил заявителю ссылку, перейдя по которой со счета мужчины было списано 18,5 тысяч рублей.

ЗАПОМНИТЕ! СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НЕ ЗВОНЯТ ПОСРЕДСТВОМ МЕССЕНДЖЕРОВ! НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ БЕЗОПАСНЫХ СЧЕТОВ!

Как распознать телефонного мошенника?

– отвлекает объемом информации –звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы;

– торопит действовать – не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код;

– пугает последствиями – звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить.

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

– не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

– не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

– не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

– не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить вас в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы помочь вам безвозмездно обогатиться;

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым