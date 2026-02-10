Прямо сейчас:
Любовь зла — довела до суда. Симферополец украл дорогостоящую сумку, чтобы сделать презент жене

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:33 10.02.2026

Дознавателем отдела полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю завершено расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).

В полицию поступило заявление от администратора магазина, расположенного в одном из торговых центров города, об обнаружении недостачи дорогостоящего товара — кожаной сумки стоимостью более 12 тысяч рублей.

Сотрудники отдела уголовного розыска оперативно установили причастность к хищению 47-летнего жителя столицы Крыма, который ранее имел судимость за мошенничество и кражи. В ходе допроса мужчина признался в содеянном, пояснив, что хотел преподнести сумку жене в качестве подарка, но, не имея достаточных денежных средств, решился на преступление.

Похищенное имущество было изъято по месту жительства задержанного и возвращено администрации торговой точки, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России по РК. 

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

