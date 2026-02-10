Любовь зла — довела до суда. Симферополец украл дорогостоящую сумку, чтобы сделать презент жене

В полицию поступило заявление от администратора магазина, расположенного в одном из торговых центров города, об обнаружении недостачи дорогостоящего товара — кожаной сумки стоимостью более 12 тысяч рублей.

Сотрудники отдела уголовного розыска оперативно установили причастность к хищению 47-летнего жителя столицы Крыма, который ранее имел судимость за мошенничество и кражи. В ходе допроса мужчина признался в содеянном, пояснив, что хотел преподнести сумку жене в качестве подарка, но, не имея достаточных денежных средств, решился на преступление.

Похищенное имущество было изъято по месту жительства задержанного и возвращено администрации торговой точки, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России по РК.