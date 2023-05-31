Любой шум в Крыму на Украине воспринимается на ура. Так и плодятся фейки

Украинские паблики сегодня прорвало: «в районе Стрелецкой бухты Севастополя — стрельба». Эта информация, кочуя из групп в группы мессенджеров «обрастала» подробностями и «мнениями экспертов». Стрельба стала «беспорядочной», мало того, «характерной для попыток сбить воздушные объекты». Радости-то было: «дроны атакуют Севастополь», «будет вам, москали»…

Правда оказалась совсем уж очевидной (со Стрелецкой почти попали): учебные стрельбы в СВМИ им. Нахимова.

Громкие звуки — это в тире Нахимовского училища идут учебные стрельбы. В городе все спокойно. Доверяйте информации только из официальных источников, — успокоил самых чутких губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Понятно, что украинская сторона будет плодить фейки, додумывать факты, искажать реальность. Но и наши-то «пользователи» хороши. Зачем сливать информацию и нагнетать панику как бы «невинными вопросами»: «Ой, а что это у нас там стреляют, что за страшные звуки?».

Все звуки и шумы в Крыму на Украине будут интерпретироваться, понятно с каким смыслом.

Канал «Война с фейками» приводит еще один свежий пример. В районе города Саки в Крыму прогремели взрывы, сообщают украинские Telegram-каналы.

Правда: эта информация не соответствует действительности. Ссылка, вшитая в текст фейковой новости, ведет не на фото или видео, подтверждающие взрывы в Крыму, а представляет собой приглашение на вступление в очередной украинский Telegram-канал. Таким образом очевидно, что перед нами кликбейтная реклама. Более того, в СМИ и крымских Telegram-каналах или группах в соцсетях отсутствует информация о взрывах в городе Саки.

Выводы простые:

не верить всему, что пишут в Интернете (особенно в «тележеньке»),

доверять только официальной информации,

не паниковать,

не «сливать» информацию в Сеть,

не плодить слухи и фейки.

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