Люди Крыма: вице-премьеру Елене Романовской присвоено почетное звание заслуженного работника соцзащиты

За заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации».

Сергей Аксёнов поздравил вице-премьера и поблагодарил за труд на благо республики.

Спасибо за системную работу, заботу обо всех крымчанах и их поддержку, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Помимо этого, Сергей Аксёнов вручил Отличительный знак «Часы от Главы Республики Крым» помощнику Главы Республики Крым Юрию Абисову за многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым