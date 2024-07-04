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Люди : вице-премьеру Елене Романовской присвоено почетное звание заслуженного работника соцзащиты

Люди Крыма: вице-премьеру Елене Романовской присвоено почетное звание заслуженного работника соцзащиты

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:19 04.07.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов вручил государственную награду Российской Федерации заместителю Председателя Совета министров Республики Крым – министру труда и социальной защиты Республики Крым Елене Романовской.

За заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации».

Сергей Аксёнов поздравил вице-премьера и поблагодарил за труд на благо республики.

Спасибо за системную работу, заботу обо всех крымчанах и их поддержку, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Помимо этого, Сергей Аксёнов вручил Отличительный знак «Часы от Главы Республики Крым» помощнику Главы Республики Крым Юрию Абисову за многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.

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Люди Крыма: вице-премьеру Елене Романовской присвоено почетное звание заслуженного работника соцзащиты

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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