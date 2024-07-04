Люди Крыма: вице-премьеру Елене Романовской присвоено почетное звание заслуженного работника соцзащиты

За заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации».
Сергей Аксёнов поздравил вице-премьера и поблагодарил за труд на благо республики.
Спасибо за системную работу, заботу обо всех крымчанах и их поддержку, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.
Помимо этого, Сергей Аксёнов вручил Отличительный знак «Часы от Главы Республики Крым» помощнику Главы Республики Крым Юрию Абисову за многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: люди в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: люди в Крыму