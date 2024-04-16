Люди России: актёр Юрий Борисов — множество проектов, но ни капли «звёздной болезни»

Борисов Юрий Александрович — талантливый российский актёр — несмотря на свой молодой возраст, уже успел заявить о себе в более чем 60 кино- и телефильмах. Однажды он заметил, что его личность, родившаяся в городе Реутове, живёт всего несколько недель в году. Это заявление неудивительно, учитывая его работоспособность и умение мастерски перевоплощаться в своих персонажей. Однако, несмотря на успехи, Борисов остаётся далёким от мейнстрима.

Несколько фактов о Юрии Борисове:

Полное имя: Борисов Юрий Александрович

Дата рождения: 8 декабря 1992 года

Знак зодиака: Стрелец

Возраст: 31 год

Место рождения: Московская область, город Реутов

Гражданство: Россия

Семейное положение: Женат, есть 2 детей

Рост: 176 см

Вес: 68 кг

Род деятельности: Актёр

Юрий Борисов — карьера

Юрий Борисов родился 8 декабря 1992 года в подмосковном городе Реутове. О его родителях и семье известно немного, и хотя они не имели никакого отношения к искусству, Юрий с самого детства проявлял интерес к артистической деятельности и часто участвовал в школьных театральных постановках.

Изначально молодой человек не задумывался о карьере актёра. Его родители не настаивали на выборе определённой профессии, но были решительны в том, что не могли бы оплачивать его обучение, если он не поступит на бюджетное отделение. После окончания школы Юрий решил попробовать свои силы и подал документы в театральные вузы. Удивительным образом, с первой попытки он был принят на актёрский факультет Щепкинского училища, несмотря на огромную конкуренцию и отсутствие предварительной актёрской подготовки.

Хотя Юрию приходилось преодолевать некоторые трудности во время обучения, связанные с особенностями театральной работы, например, с тем, чтобы говорить на сцене громче, чем в обычной жизни, он успешно справился с этим. Он делился, что ему часто приходилось придумывать оправдания для того, чтобы повысить голос на сцене. После окончания училища в 2013 году Юрий начал работать в театре «Сатирикон», где за год даже стал лауреатом театральной премии «Золотой лист» за свою роль в постановке «Зойкина квартира».

Творческая деятельность Юрия Борисова принесла ему наибольший успех в кинематографе. Ещё на первом курсе театрального вуза он начал посещать кастинги, и его дебютом стала эпизодическая роль в драме Андрея Звягинцева «Елена» (2010). Этот опыт стал для него своеобразным введением в мир большого кино. В последующие годы, начиная с 2011 года, Борисов активно участвовал в съемках драматических фильмов, таких как «Искупление», «Поединки», «Смех и грех».

В 2011 году он получил свою первую главную роль в сериале по повести Эдуарда Володарского «У каждого своя война», где сыграл влюблённого школьника Роберта. В следующих проектах, таких как криминальная драма «В зоне риска» (2012) и сериал «Мотыльки» (2013), он продемонстрировал свою многогранность, играя разные роли.

В 2015 году вышел фильм «Выстрел», где Борисов сыграл биатлониста Пашу Крутова. Этот же год был насыщен премьерами еще двух проектов — фильма «Дорога на Берлин» и сериала «Молодая гвардия», где Юрий исполнил роли лейтенанта Сергея Огаркова и одного из основателей штаба молодогвардейцев Сергея Тюленина, соответственно.

Актер также сыграл главных героев во многих военных проектах, таких как сериал «Отчий берег» (2017), фильм «Семь пар нечистых» (2018) и боевик «Т-34» (2018). В последнем он воплотил образ заряжающего танк Серафима Ионова, который создал вместе с режиссером Алексеем Сидоровым. Он вспоминал съемки так: «Я каждое утро запихивал вату в нос. В итоге ты можешь дышать только ртом, и поэтому получается такой голос».

Юрий Борисов продемонстрировал особый подход к подготовке к роли в комедии «Хрусталь» (2018), где он исполнил образ диджея Алика, увлекающегося наркотиками. Для создания этого образа актер проколол ноздрю и использовал капли, расширяющие зрачки, что вызвало впечатление на режиссёра Дарью Жук. В интервью с Юрием Дудем актёр также рассказал, что попробовал амфетамин, чтобы лучше вжиться в образ, но после этого потерял желание играть наркоманов.

Однако, настоящим прорывом в его карьере стала роль в криминальной драме «Бык» (2019), где он сыграл лидера преступной группировки Антона Быкова. Этот фильм был отмечен главным призом «Кинотавра». Борисов называл его не самым правильным, но отмечал его энергию и молодость.

После успеха «Быка» ему начали предлагать роли в кассовых фильмах. В «Союзе спасения» (2019) он сыграл роль декабриста, а в «Вторжении» — капитана, для чего общался с сотрудниками спецподразделений. Однако он стремился сохранить баланс между андеграундом и мейнстримом.

Одной из громких картин с Борисовым в главной роли стал фильм-биография «Калашников» (2020). Актер номинировался на премию «Золотой орёл» за эту роль. Еще одна значимая роль — в исторической драме «Серебряные коньки» (2020).

В 2021 году вышло несколько фильмов с его участием, включая драму финского режиссёра «Купе номер шесть». Борисов получил предложения от зарубежных студий, но считает, что сможет играть только русских персонажей.

Юрий Борисов — личная жизнь Юрий Борисов состоит в браке и воспитывает двух прекрасных дочерей. Он встретил свою будущую супругу, Анну Шевчук, на первом курсе Щепкинского училища, когда ему было 18 лет, а ей — 16. Начало их отношений было нелегким, так как Анна воспринимала Юрия как несерьёзного. Она вспоминала, что Юрий пытался произвести впечатление на неё различными выходками, такими как взбирание на деревья или козырек училища. Однако они лучше узнали друг друга на четвёртом курсе во время репетиций постановки «Зойкина квартира», когда их постоянные споры превратились в глубокие чувства. Свадьба состоялась в 2014 году. Сразу после этого у них появилась первая дочь, Марфа, а вслед за ней — Акулина. Рождение девочек стало для Юрия настоящим испытанием, но он признал, что именно жена и дети помогли ему обрести постоянство, которого ему не хватало в жизни актёра. Юрий Борисов — а дальше будет больше… Юрий Борисов продолжает активную работу над множеством проектов. В 2023 году он принял участие в съемках драмы «Кончится лето», биографического фильма «Пророк. История Александра Пушкина», а также телесериала «Хроники русской революции» и других кинолент. В этом году уже состоялись несколько премьер кинофильмов с участием артиста. В частности, он сыграл главные роли в картине «Кентавр» и третьем сезоне мелодрамы «Мир! Дружба! Жвачка!». В последнем проекте актёр снимается на фоне других кинозвёзд, таких как Юрий Кузнецов, Лариса Удовиченко, Виктор Сухоруков и другие. Если же говорить о всех тех проектах, в которых участвовал Юрий Борисов, то получится весьма внушительный список: 2010 год: «Поединки: Испытание смертью» (Алексей Козлов в молодости)

2011 год: «Смех и грех» (Алексей)

2011 год: «У каждого своя война» (Роберт Крохин)

2012 год: «В зоне риска» (Денис Тавардин)

2012 год: «Метод Фрейда» (Сергей, грабитель)

2012 год: «Перелом» (Евгений)

2013 год: «Мама-детектив» (Слава Кузин, стажёр)

2013 год: «Мотыльки» (Павел Державин)

2013 год: «Погружение» (Дмитрий)

2014 год: «Прощай, любимая!» (Кибиров, оперативник)

2014 год: «Старое ружьё» (сапёр)

2014 год: «Уходящая натура» (Игорь Звонарёв)

2015 год: «Выстрел» (Паша Крутов)

2015 год: «Дорога на Берлин» (Сергей Огарков)

2015 год: «Молодая гвардия» (Сергей Тюленин)

2015-2017 годы: «Закон каменных джунглей» (Влад Зимовцев, «Зима»)

2017 год: «Невод» (Ромыч)

2017 год: «Отчий берег» (Степан Морозов)

2018-2023 годы: «Ольга» (Лев Заевский)

2018 год: «Порт» (Ромыч)

2018 год: «Семь пар нечистых» (Сбоев)

2018 год: «Хрусталь» (Алик)

2019 год: «Т-34» (Серафим Ионов)

2019 год: «Бык» (Антон Быков)

2019 год: «Аванпост» (лейтенант Максим Касаткин)

2019 год: «Союз спасения» (Антон Арбузов)

2019 год: «Вторжение» (Иван Коробанов)

2020 год: «Калашников» (Михаил Калашников)

2020 год: «Фея» (главарь банды)

2020-н.в. годы: «Мир! Дружба! Жвачка!» (Александр Волков (Алик-афганец))

2020 год: «Серебряные коньки» (Алекс)

2021 год: «Кто-нибудь видел мою девчонку?» (Сергей)

2021 год: «Красный призрак» (замороженный)

2021 год: «Петровы в гриппе» (Саша)

2021 год: «Герда» (Олег)

2021 год: «Купе номер шесть» (Лёша)

2021 год: «Капитан Волконогов бежал» (капитан Волконогов)

2021 год: «Мама, я дома» (незнакомец)

2021 год: «Имитатор» (Сергей)

2021 год: «Подельники» (Пётр)

2022 год: «Эпидемия» (второй сезон) (Женя)

2022 год: «Ничего особенного» (Лёха)

2022 год: «Лиза и волшебный макет» (Иван)

2022 год: «Кончится лето» (Кеша)

2023 год: «Кентавр» (Саша, таксист)

2023 год: «Год рождения» (Сопля)

2023 год: «Отпуск в октябре» (актёр на съёмках) Не менее внушительный «багаж» у Юрия Борисова и в том, что касается наград: 2013 Золотой лист: Лучшая мужская роль за «Зойкина квартира» — Победа

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