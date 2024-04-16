Люди России: актёр Юрий Борисов — множество проектов, но ни капли «звёздной болезни»

Борисов Юрий Александрович — талантливый российский актёр — несмотря на свой молодой возраст, уже успел заявить о себе в более чем 60 кино- и телефильмах. Однажды он заметил, что его личность, родившаяся в городе Реутове, живёт всего несколько недель в году. Это заявление неудивительно, учитывая его работоспособность и умение мастерски перевоплощаться в своих персонажей. Однако, несмотря на успехи, Борисов остаётся далёким от мейнстрима.
Несколько фактов о Юрии Борисове:
- Полное имя: Борисов Юрий Александрович
- Дата рождения: 8 декабря 1992 года
- Знак зодиака: Стрелец
- Возраст: 31 год
- Место рождения: Московская область, город Реутов
- Гражданство: Россия
- Семейное положение: Женат, есть 2 детей
- Рост: 176 см
- Вес: 68 кг
- Род деятельности: Актёр
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Юрий Борисов — карьера
Юрий Борисов родился 8 декабря 1992 года в подмосковном городе Реутове. О его родителях и семье известно немного, и хотя они не имели никакого отношения к искусству, Юрий с самого детства проявлял интерес к артистической деятельности и часто участвовал в школьных театральных постановках.
Изначально молодой человек не задумывался о карьере актёра. Его родители не настаивали на выборе определённой профессии, но были решительны в том, что не могли бы оплачивать его обучение, если он не поступит на бюджетное отделение. После окончания школы Юрий решил попробовать свои силы и подал документы в театральные вузы. Удивительным образом, с первой попытки он был принят на актёрский факультет Щепкинского училища, несмотря на огромную конкуренцию и отсутствие предварительной актёрской подготовки.
Хотя Юрию приходилось преодолевать некоторые трудности во время обучения, связанные с особенностями театральной работы, например, с тем, чтобы говорить на сцене громче, чем в обычной жизни, он успешно справился с этим. Он делился, что ему часто приходилось придумывать оправдания для того, чтобы повысить голос на сцене. После окончания училища в 2013 году Юрий начал работать в театре «Сатирикон», где за год даже стал лауреатом театральной премии «Золотой лист» за свою роль в постановке «Зойкина квартира».
Творческая деятельность Юрия Борисова принесла ему наибольший успех в кинематографе. Ещё на первом курсе театрального вуза он начал посещать кастинги, и его дебютом стала эпизодическая роль в драме Андрея Звягинцева «Елена» (2010). Этот опыт стал для него своеобразным введением в мир большого кино. В последующие годы, начиная с 2011 года, Борисов активно участвовал в съемках драматических фильмов, таких как «Искупление», «Поединки», «Смех и грех».
В 2011 году он получил свою первую главную роль в сериале по повести Эдуарда Володарского «У каждого своя война», где сыграл влюблённого школьника Роберта. В следующих проектах, таких как криминальная драма «В зоне риска» (2012) и сериал «Мотыльки» (2013), он продемонстрировал свою многогранность, играя разные роли.
В 2015 году вышел фильм «Выстрел», где Борисов сыграл биатлониста Пашу Крутова. Этот же год был насыщен премьерами еще двух проектов — фильма «Дорога на Берлин» и сериала «Молодая гвардия», где Юрий исполнил роли лейтенанта Сергея Огаркова и одного из основателей штаба молодогвардейцев Сергея Тюленина, соответственно.
Актер также сыграл главных героев во многих военных проектах, таких как сериал «Отчий берег» (2017), фильм «Семь пар нечистых» (2018) и боевик «Т-34» (2018). В последнем он воплотил образ заряжающего танк Серафима Ионова, который создал вместе с режиссером Алексеем Сидоровым. Он вспоминал съемки так: «Я каждое утро запихивал вату в нос. В итоге ты можешь дышать только ртом, и поэтому получается такой голос».
Юрий Борисов продемонстрировал особый подход к подготовке к роли в комедии «Хрусталь» (2018), где он исполнил образ диджея Алика, увлекающегося наркотиками. Для создания этого образа актер проколол ноздрю и использовал капли, расширяющие зрачки, что вызвало впечатление на режиссёра Дарью Жук. В интервью с Юрием Дудем актёр также рассказал, что попробовал амфетамин, чтобы лучше вжиться в образ, но после этого потерял желание играть наркоманов.
Однако, настоящим прорывом в его карьере стала роль в криминальной драме «Бык» (2019), где он сыграл лидера преступной группировки Антона Быкова. Этот фильм был отмечен главным призом «Кинотавра». Борисов называл его не самым правильным, но отмечал его энергию и молодость.
После успеха «Быка» ему начали предлагать роли в кассовых фильмах. В «Союзе спасения» (2019) он сыграл роль декабриста, а в «Вторжении» — капитана, для чего общался с сотрудниками спецподразделений. Однако он стремился сохранить баланс между андеграундом и мейнстримом.
Одной из громких картин с Борисовым в главной роли стал фильм-биография «Калашников» (2020). Актер номинировался на премию «Золотой орёл» за эту роль. Еще одна значимая роль — в исторической драме «Серебряные коньки» (2020).
В 2021 году вышло несколько фильмов с его участием, включая драму финского режиссёра «Купе номер шесть». Борисов получил предложения от зарубежных студий, но считает, что сможет играть только русских персонажей.
Юрий Борисов — личная жизнь
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