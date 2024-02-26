Люди России: Алексей Репик — и бизнесмен, и общественный деятель, и специалист медицинской сферы

Алексей Репик — известный как бизнесмен и общественный деятель — является основателем компаний в сфере производства фармацевтических препаратов под названием «Р-Фарм». Кроме того, он занимает пост председателя общероссийской общественной организации «Деловая Россия». В 2018 году журнал Forbes включил его в список 50 самых богатых бизнесменов России.

Родился 27 августа 1979 года в Москве. Алексей Евгеньевич Репик был сыном ученых: отец имел степень доктора физико-математических наук, а мать была кандидатом наук и участвовала в создании заводов железобетонных изделий. Поскольку его родители стремились дать ему качественное образование, он учился в престижной московской гимназии и сдал выпускные экзамены экстерном.

Хотя родители мечтали о карьере в естественных науках для сына, сам Репик хотел стать историком и собирался поступить в МГУ. Но после неудачи на вступительных экзаменах он познакомился с проректором ВШЭ Евгением Ясиным, который пригласил его учиться в Высшей школе экономики.

Обучение в одном из ведущих вузов России дало ему фундаментальные знания в области экономики. В 2003 году он получил диплом и отказался от научной карьеры в пользу предпринимательской деятельности.

Алексей Репик — карьера

Карьера Алексея Репика началась в раннем возрасте — всего в 16 лет он приступил к работе экономиста в городской больнице. Это знакомство с медицинской сферой стало важным этапом, и для того чтобы продолжить работу, он перевелся на вечернее отделение в университете. Опыт, полученный в больнице, стал ценным активом в его будущей карьере в области фармацевтики.

Во время работы в больнице Репик встретил Сергея Жлудова, владельца дистрибьюторской компании «Росмедкомплект», занимающейся поставками лекарств в медицинские учреждения. Впечатленный профессионализмом Репика, Жлудов предложил ему работу личным помощником.

Благодаря усилиям Репика объемы продаж компании значительно выросли, и всего через год он стал директором по продажам. Однако в 2000 году он внезапно покидает компанию из-за разногласий с владельцем относительно доли в бизнесе.

В 2001 году Репик основал свою собственную компанию «Р-Фарм», также занимающуюся производством и реализацией фармацевтической продукции. Он вложил в бизнес средства, продав свой автомобиль, и получил значительную поддержку от Бориса Шпигеля, что позволило компании успешно развиваться.

«Р-Фарм» начал свою деятельность с поставок лекарств в медучреждения, затем расширил сферу деятельности и начал строительство фармацевтических заводов. Компания быстро расширялась и выходила на мировые рынки, имея партнеров в различных странах и открывая филиалы во многих регионах.

Помимо бизнеса, Репик активно участвует в общественной деятельности, являясь председателем организации «Деловая Россия». Он также выступает за введение обязательной маркировки лекарств для борьбы с подделками на рынке.

Алексей Репик — личная жизнь

Алексей Репик состоит в браке с Полиной Репик, известной блогершей в сфере красоты, которая ранее работала в модельном бизнесе. Сейчас она активно участвует в благотворительных проектах, поддерживая своего мужа. Они познакомились, когда Полина была студенткой, и после свадьбы она посвятила себя семейной жизни, переведясь на вечернее обучение. У них трое детей: сын и две дочери.

Алексей Репик — а что сейчас

Репик Алексей Евгеньевич продал компанию «Р-Фарм» в 2022 году, вероятно, чтобы избежать последствий санкций со стороны США, ЕС и Канады. Однако он продолжает работать над другими перспективными проектами, вкладывая средства в гастротуристические фермы и рестораны.

В 2023 году Репик стал единственным владельцем компании «Рисерч Лаб», которая контролирует медицинский центр Research Lab. Организация занимается клиническими исследованиями биоэквивалентных лекарств для бывшей компании «Р-Фарм». Также в 2023 году он стал доверенным лицом Владимира Путина в его избирательной кампании.

Алексей Репик был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 20 марта 2020 года по указу №198 президента Российской Федерации Владимира Путина за выдающиеся трудовые достижения и многолетнюю добросовестную работу.

За его вклад в поддержку образовательных, социальных, культурных и спортивно-оздоровительных проектов в России, Алексей Репик был также отмечен Благодарственным письмом Президента РФ и Благодарственным письмом Председателя Правительства РФ.

Однако, 8 февраля 2023 года он был включен в санкционный список Великобритании.