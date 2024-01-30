Люди России: Ирина Винер — золотой тренер российских гимнасток-художниц

Ирина Александровна Винер, известная также как Ирина Винер, родилась 30 июля 1948 года в городе Самарканд, Узбекская ССР. По знаку зодиака она Лев. В настоящее время ей 75 лет. Гражданство Ирины Винер — Россия. Она не замужем, у нее есть один сын.

Винер Ирина Александровна — выдающийся тренер, известный своим вкладом в развитие художественной гимнастики. В молодости она сама была успешным спортсменом и многократным призером престижных соревнований, но травма вынудила ее завершить карьеру. Однако это не помешало ей обнаружить свой талант в области тренерской работы. Ирина Винер начала тренировать молодых спортсменок. В их ряду такие звезды как Алина Кабаева, Ляйсан Утяшева, и Юлия Барсукова.

Ирина Винер — начало

Ирина Александровна Винер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде, Узбекская ССР. Ее родители, Зоя Зиновьевна и Александр Ефимович Винер, оба вносили свой вклад в общественную жизнь: отец был художником, вернувшимся с войны, а мать занималась медицинской практикой. У Ирины также есть брат по имени Борис.

Еще в детстве Ирина проявила интерес к спорту, и ее родители поддерживали ее в этом. В юном возрасте она начала заниматься гимнастикой и проявила выдающиеся способности в этом виде спорта. После окончания школы она поступила в Государственный университет физической культуры и спорта Узбекистана, где успешно завершила обучение в 1969 году.

В ее спортивной карьере значительную роль сыграли опытные тренеры, Лилия Петрова и Элеонора Сумарокова, которые помогли ей развить свой потенциал и стать многократной чемпионкой Республики Узбекистан по художественной гимнастике. Однако из-за травмы ей пришлось завершить карьеру спортсменки в раннем возрасте.

После получения высшего образования Ирина начала работать в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва в качестве тренера. Она была тренером как местных, так и региональных сборных команд. Ее ученицы добивались впечатляющих результатов на международных соревнованиях под ее руководством.

Карьера Ирины Винер

В 2001 году Ирина Винер была назначена главным тренером российской сборной по художественной гимнастике. Под ее руководством российские гимнастки неоднократно демонстрировали впечатляющие результаты на Олимпийских играх и других престижных турнирах. Ее методы тренировок и подход к подготовке спортсменок получили признание и восхищение со стороны спортивного сообщества.

Помимо своей тренерской деятельности, Ирина Винер активно участвует в развитии художественной гимнастики в России. Она возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики и вносит значительный вклад в развитие этого вида спорта в стране. Благодаря своему профессионализму и преданности, Ирина Винер стала иконой в мире художественной гимнастики.

Ирина Александровна Винер, помимо своего тренерского таланта, активно участвует в общественной жизни. В 2012 году она стала доверенным лицом Владимира Путина и вошла в Высший совет «Единой России», а затем стала членом Общественной палаты страны. За свой вклад в общественную жизнь и спорт Ирина Александровна была удостоена ряда высших государственных наград.

Помимо политической активности, Ирина Винер продолжает развивать художественную гимнастику. Ее долгосрочная мечта о строительстве собственного комплекса для подготовки спортсменок осуществилась в 2019 году с открытием Дворца гимнастики на территории олимпийского комплекса «Лужники», названного в ее честь.

Ирина Винер — личная жизнь и достижения

В личной жизни Ирины Александровны было два брака. О первом супруге известно немного, кроме того, что у них есть сын Антон (Натан). Вторым мужем стал известный бизнесмен Алишер Усманов. Их брак был оформлен в 1992 году и продолжался около 44 лет, но пара развелась в 2022 году. Несмотря на развод, Ирина Александровна и Алишер Усманов поддерживают дружеские отношения.

Ирина Винер активно продолжает свою общественную и тренерскую деятельность, несмотря на некоторые сложности, такие как отстранение от участия в турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики до 2025 года. Она продолжает оставаться важной фигурой в мире спорта и общественной жизни России.

Ирина Винер — обладатель множества высоких наград и званий за свой выдающийся вклад в развитие спорта и общественную деятельность:

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (27 ноября 2018 года)

Медаль «Герой Труда Российской Федерации» (1 мая 2015 года)

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (29 декабря 2008 года)

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (24 августа 2005 года)

Орден Почёта (9 июня 2001 года)

Орден Дружбы (2 февраля 2013 года)

Знак отличия «За благодеяние» (18 мая 2017 года)

Орден «Дружба» (Азербайджан, 31 июля 2018 года)

Олимпийский орден (серебро) (19 июля 2015 года)

Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (6 января 1997 года)

Почётная грамота Президента Российской Федерации (30 июля 2008 года)

Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (30 июля 2013 года)

Лауреат Национальной премии общественного признания достижений женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и предпринимательства в 2005 году

Лауреат премии Федерации еврейских общин России «Человек года» (2007)

Лауреат премии Владимира Высоцкого «Своя колея» (2008)

Медаль Николая Озерова (Министерство спорта Российской Федерации, 6 апреля 2018 года)

Почётный гражданин Московской области (16 августа 2018 года)

Этот внушительный список наград свидетельствует о высоком признании и уважении, которое Ирина Винер получила за свою значимую деятельность в различных сферах.