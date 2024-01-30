Люди России: Ирина Винер — золотой тренер российских гимнасток-художниц

Ирина Александровна Винер, известная также как Ирина Винер, родилась 30 июля 1948 года в городе Самарканд, Узбекская ССР. По знаку зодиака она Лев. В настоящее время ей 75 лет. Гражданство Ирины Винер — Россия. Она не замужем, у нее есть один сын.
Винер Ирина Александровна — выдающийся тренер, известный своим вкладом в развитие художественной гимнастики. В молодости она сама была успешным спортсменом и многократным призером престижных соревнований, но травма вынудила ее завершить карьеру. Однако это не помешало ей обнаружить свой талант в области тренерской работы. Ирина Винер начала тренировать молодых спортсменок. В их ряду такие звезды как Алина Кабаева, Ляйсан Утяшева, и Юлия Барсукова.
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Ирина Винер — начало
Ирина Александровна Винер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде, Узбекская ССР. Ее родители, Зоя Зиновьевна и Александр Ефимович Винер, оба вносили свой вклад в общественную жизнь: отец был художником, вернувшимся с войны, а мать занималась медицинской практикой. У Ирины также есть брат по имени Борис.
Еще в детстве Ирина проявила интерес к спорту, и ее родители поддерживали ее в этом. В юном возрасте она начала заниматься гимнастикой и проявила выдающиеся способности в этом виде спорта. После окончания школы она поступила в Государственный университет физической культуры и спорта Узбекистана, где успешно завершила обучение в 1969 году.
В ее спортивной карьере значительную роль сыграли опытные тренеры, Лилия Петрова и Элеонора Сумарокова, которые помогли ей развить свой потенциал и стать многократной чемпионкой Республики Узбекистан по художественной гимнастике. Однако из-за травмы ей пришлось завершить карьеру спортсменки в раннем возрасте.
После получения высшего образования Ирина начала работать в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва в качестве тренера. Она была тренером как местных, так и региональных сборных команд. Ее ученицы добивались впечатляющих результатов на международных соревнованиях под ее руководством.
Карьера Ирины Винер
В 2001 году Ирина Винер была назначена главным тренером российской сборной по художественной гимнастике. Под ее руководством российские гимнастки неоднократно демонстрировали впечатляющие результаты на Олимпийских играх и других престижных турнирах. Ее методы тренировок и подход к подготовке спортсменок получили признание и восхищение со стороны спортивного сообщества.
Помимо своей тренерской деятельности, Ирина Винер активно участвует в развитии художественной гимнастики в России. Она возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики и вносит значительный вклад в развитие этого вида спорта в стране. Благодаря своему профессионализму и преданности, Ирина Винер стала иконой в мире художественной гимнастики.
Ирина Александровна Винер, помимо своего тренерского таланта, активно участвует в общественной жизни. В 2012 году она стала доверенным лицом Владимира Путина и вошла в Высший совет «Единой России», а затем стала членом Общественной палаты страны. За свой вклад в общественную жизнь и спорт Ирина Александровна была удостоена ряда высших государственных наград.
Помимо политической активности, Ирина Винер продолжает развивать художественную гимнастику. Ее долгосрочная мечта о строительстве собственного комплекса для подготовки спортсменок осуществилась в 2019 году с открытием Дворца гимнастики на территории олимпийского комплекса «Лужники», названного в ее честь.
Ирина Винер — личная жизнь и достижения
В личной жизни Ирины Александровны было два брака. О первом супруге известно немного, кроме того, что у них есть сын Антон (Натан). Вторым мужем стал известный бизнесмен Алишер Усманов. Их брак был оформлен в 1992 году и продолжался около 44 лет, но пара развелась в 2022 году. Несмотря на развод, Ирина Александровна и Алишер Усманов поддерживают дружеские отношения.
Ирина Винер активно продолжает свою общественную и тренерскую деятельность, несмотря на некоторые сложности, такие как отстранение от участия в турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики до 2025 года. Она продолжает оставаться важной фигурой в мире спорта и общественной жизни России.
Ирина Винер — обладатель множества высоких наград и званий за свой выдающийся вклад в развитие спорта и общественную деятельность:
- Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (27 ноября 2018 года)
- Медаль «Герой Труда Российской Федерации» (1 мая 2015 года)
- Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (29 декабря 2008 года)
- Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (24 августа 2005 года)
- Орден Почёта (9 июня 2001 года)
- Орден Дружбы (2 февраля 2013 года)
- Знак отличия «За благодеяние» (18 мая 2017 года)
- Орден «Дружба» (Азербайджан, 31 июля 2018 года)
- Олимпийский орден (серебро) (19 июля 2015 года)
- Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (6 января 1997 года)
- Почётная грамота Президента Российской Федерации (30 июля 2008 года)
- Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (30 июля 2013 года)
- Лауреат Национальной премии общественного признания достижений женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и предпринимательства в 2005 году
- Лауреат премии Федерации еврейских общин России «Человек года» (2007)
- Лауреат премии Владимира Высоцкого «Своя колея» (2008)
- Медаль Николая Озерова (Министерство спорта Российской Федерации, 6 апреля 2018 года)
- Почётный гражданин Московской области (16 августа 2018 года)
Этот внушительный список наград свидетельствует о высоком признании и уважении, которое Ирина Винер получила за свою значимую деятельность в различных сферах.
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