Лютик — лекарственные свойства и применение в медицине

Лютик – это однолетнее или многолетнее травянистое растение с обычным или клубневым корневищем, с ветвистым прямым или распростертым стеблем. В высоту лютик может достигать одного метра, но чаще это низкорослый (20-30 см) цветок. Форма листьев у лютика очень разнообразна, причем, у одного и того же растения нижние литья могут быть длинными, пальчатыми или лопатообразными, а верхние – короткими и перистыми. Длина и ширина их не превышает шести сантиметров, а в месте прикрепления к стеблю имеется так называемая «медовая» ямка, прикрытая тонкой чешуйкой.

Яркие, красивые цветки лютика отличаются правильной формой, но крошечным размером – не более двух сантиметров в диаметре. Они могут расти поодиночке или собираться в пышные соцветия. По окончании цветения завязываются плоды, которые в биологии носят название «многоорешек». Когда они созревают и лопаются, на землю высыпаются семена, обычно покрытые тонкими волосками и слегка выпуклые. В каждом многоорешке содержится несколько десятков семян, поэтому с размножением у лютика проблем не возникает.

Лютик — состав и свойства

Во всех видах лютика присутствуют следующие биологически активные вещества:

Протоанемонин – летучий ядовитый алкалоид с резким характерным запахом и горьким жгучим вкусом. Небольшое количество протоанемонина оказывает на организм человека целебное воздействие: тонизирует, стимулирует работу нервной системы, повышает иммунитет, убивает микробов, повышает уровень эритроцитов и гемоглобина в крови. А в больших дозах это сильнейший растительный яд с нервнопаралитическим действием, вызывающий смерть от угнетения дыхательного центра;

– летучий ядовитый алкалоид с резким характерным запахом и горьким жгучим вкусом. Небольшое количество протоанемонина оказывает на организм человека целебное воздействие: тонизирует, стимулирует работу нервной системы, повышает иммунитет, убивает микробов, повышает уровень эритроцитов и гемоглобина в крови. А в больших дозах это сильнейший растительный яд с нервнопаралитическим действием, вызывающий смерть от угнетения дыхательного центра; Кумарины – природные антикоагулянты, которые к тому же ускоряют процессы клеточной регенерации, выступают источником витамина P, препятствуют росту опухолей и образованию тромбов;

– природные антикоагулянты, которые к тому же ускоряют процессы клеточной регенерации, выступают источником витамина P, препятствуют росту опухолей и образованию тромбов; Сердечные гликозиды — вещества, нормализующие сердечную деятельность, замедляющие ритм сокращений сердечной мышцыпри тахикардии, усиливающие систолу и удлиняющие диастолу, активизирующие кровообращение и снижающие артериальное давление;

— вещества, нормализующие сердечную деятельность, замедляющие ритм сокращений сердечной мышцыпри тахикардии, усиливающие систолу и удлиняющие диастолу, активизирующие кровообращение и снижающие артериальное давление; Сапонины – работают, как желчегонное средство, а также снижают температуру и давление, разжижают мокроту и ускоряют её выведение из бронхов, тонизируют и стимулируют работу репродуктивной системы;

– работают, как желчегонное средство, а также снижают температуру и давление, разжижают мокроту и ускоряют её выведение из бронхов, тонизируют и стимулируют работу репродуктивной системы; Дубильные вещества – сужают и укрепляют стенки сосудов, создают тончайшую защитную пленку на слизистой оболочке пищеварительного тракта после принятия внутрь, и на поверхности кожи –при наружном нанесении;

– сужают и укрепляют стенки сосудов, создают тончайшую защитную пленку на слизистой оболочке пищеварительного тракта после принятия внутрь, и на поверхности кожи –при наружном нанесении; Алкалоиды – группа летучих ядовитых соединений, которые в небольших дозировках хорошо стимулируют работу иммунной системы, тонизируют, снимают жар, обезболивают, снижают артериальное давление, укрепляют стенки сосудов, останавливают кровотечения и дезинфицируют раны;

– группа летучих ядовитых соединений, которые в небольших дозировках хорошо стимулируют работу иммунной системы, тонизируют, снимают жар, обезболивают, снижают артериальное давление, укрепляют стенки сосудов, останавливают кровотечения и дезинфицируют раны; Флавоноиды — вещества, которые препятствуют разрушению ценной гиалуроновой кислоты в организме человека, а также стимулируют обменные процессы, повышают эластичность сосудов, нейтрализуют свободные радикалы и предупреждают склеротическое поражение кровеносной системы;

— вещества, которые препятствуют разрушению ценной гиалуроновой кислоты в организме человека, а также стимулируют обменные процессы, повышают эластичность сосудов, нейтрализуют свободные радикалы и предупреждают склеротическое поражение кровеносной системы; Витамин C – один из самых важных для здоровья витаминов, без которого невозможна нормальная работа желез внутренней секреции и полноценное усвоение поступающего с пищей железа. Аскорбиновая кислота – это ещё и антиоксидант, защитник от рака и важный элемент для поддержания нервной системы. Дефицит витамина C губительно сказывается на иммунитете и кроветворении;

– один из самых важных для здоровья витаминов, без которого невозможна нормальная работа желез внутренней секреции и полноценное усвоение поступающего с пищей железа. Аскорбиновая кислота – это ещё и антиоксидант, защитник от рака и важный элемент для поддержания нервной системы. Дефицит витамина C губительно сказывается на иммунитете и кроветворении; Каротин – вещество, необходимое для хорошего зрения, крепких костей и зубов, эластичной кожи и красивых волос. Недостаток каротина в организме оборачивается ранним старением, замедлением синтеза белков, развитием онкологических заболеваний и замедлением процесса клеточной регенерации;

– вещество, необходимое для хорошего зрения, крепких костей и зубов, эластичной кожи и красивых волос. Недостаток каротина в организме оборачивается ранним старением, замедлением синтеза белков, развитием онкологических заболеваний и замедлением процесса клеточной регенерации; Аминокислоты – важнейшие по значению вещества, от которых зависит качество крови, уровень гемоглобина и способность организма к очищению. Чем больше ценных аминокислот получает человек, тем быстрее он избавляется от вредных составляющих пищи и воздуха – пестицидов, радионуклидов, тяжелых металлов;

– важнейшие по значению вещества, от которых зависит качество крови, уровень гемоглобина и способность организма к очищению. Чем больше ценных аминокислот получает человек, тем быстрее он избавляется от вредных составляющих пищи и воздуха – пестицидов, радионуклидов, тяжелых металлов; Растительные масла – питают и омолаживают ткани, нормализуют обменные процессы, ускоряют клеточную регенерацию, нейтрализуют канцерогены и предупреждают появление злокачественных новообразований.

Таким образом, лютик обладает многими полезными свойствами:

Тонизирует;

Обезболивает;

Снижает температуру и давление;

Обеззараживает;

Послабляет;

Убивает грибок;

Защищает от рака;

Усиливает потоотделение;

Нормализует обменные процессы;

Укрепляет иммунитет.

В лечении используют наземную часть растения, в которой содержатся:

сердечный гликозид ранункулин;

жгучее вещество анемонол;

сердечный алкалоид;

флавоноиды кемпферол и кверцетин;

сапонины;

дубильные вещества;

каротин;

витамин С.

Лютик — применение в народной медицине

В медицинских целях используются стебли и листья куриной слепоты, в соке которых содержатся алкалоиды, сапонины, флавоноиды, гликозиды и дубильные вещества. Главный алкалоид в составе лютика едкого называется протоанемонин, и он имеет прямое отношение к ядовитым морским анемонам.

Лютик едкий оказывает на человеческий организм следующие полезные воздействия:

Тонизирующее;

Бактерицидное;

Противовоспалительное;

Иммуностимулирующее;

Кровоостанавливающее;

Ускоряющее обменные процессы;

Стимулирующее кроветворение и поднимающее уровень гемоглобина.

Препараты на основе лютика едкого используются для лечения следующих заболеваний:

Подагра;

Туберкулез кожи;

Ожоги и раны;

Фурункулез;

Чесотка;

Мигрень;

Ревматизм;

Волчанка;

Артрит;

Экзема;

Грыжа;

Малярия;

Лихорадка;

Гепатит;

Простуда;

Асцит;

Запор;

Аритмия;

Зубная боль;

Бородавки;

Внутренние кровотечения;

Мозоли;

Липомы;

Воспаление лимфатических узлов;

Цинга;

Мастит;

Трофические язвы;

Импетиго;

Гидраденит;

Увеличение селезенки;

Дизентерия;

Золотистый стафилококк;

Расстройства менструального цикла.

Лечение лютиком

Традиционная медицина относится к лютику без особого интереса, хотя доказано, что это растение является одним из самых эффективных средств от туберкулеза кожи. На аптечных прилавках вы никогда не встретите сушеный лютик, продающийся наравне со зверобоем и ромашкой, поэтому если вы хотите попробовать лечение лютиком, придется отправиться за сырьем на ближайший луг самостоятельно.

В списки препаратов официальной медицины трава не внесена, зато лечебные свойства лютика активно используются народными целителями для лечения:

Подагры – прикладывать свежие листочки к больным суставам, делать растирания спиртовой настойкой.

Гнойников, нарывов, туберкулеза кожи – делать примочки из отвара.

Стафилоккока и кишечной палочки – нужно пить отвар из высушенных цветов.

Ячменя – промывать глаза слабым раствором свежего сока с водой. При глазных болезных также назначают примочки из отвара цветов ландыша.

Заболеваниях печени, почек – прием отвара в малых дозах. В качестве мочегонного средства при почечных и сердечных отеках также назначают прием настойки ламинарии.

Невралгии – растереть в руках свежесорванную зелень, приложить к больному месту.

Мышечных спазмов после длительной физической нагрузки – прием отвара из сухого сырья в малых дозах.

Пяточной шпоры – отварить свежую траву, вылить в тазик и делать теплые ванночки.

Врачи относятся к лечению ядовитыми растениями с объяснимой опаской и скепсисом, но это не повод отказываться от консультации. У лютика есть серьезные противопоказания, кроме того, очень важно правильно подобрать дозировку и тип лекарственного сырья. Разные части растения оказывают разный по интенсивности лечебный эффект, поэтому совет опытного травника или врача-натуропата вам точно не помешает.

Лютик — рецепты для лечения

Отвар от пяточных шпор. Стакан свежей травы высыпьте в трехлитровую кастрюлю горячей воды, прокипятите в течение нескольких минут, немного остудите, вылейте в таз и парьте ноги, пока отвар окончательно не остынет.

Настой от туберкулеза кожи. Залейте три столовых ложки измельченных листьев лютика двумя стаканами крутого кипятка и настаивайте в течение трех часов, затем процедите и делайте примочки и компрессы с помощью ваты и теплого настоя.

Настойка при пупочной грыже. Полстакана цветков лютика залейте полулитром водки и настаивайте в темном прохладном месте три дня, затем процедите и принимайте внутрь по одной столовой ложке перед едой трижды в день в течение месяца.

Настойка от ревматизма и подагры. На полстакана водки вам понадобится 10 граммов свежих цветков лютика. Настойку нужно выдерживать в темном месте в течение месяца, а затем процедить и использовать для растираний и компрессов.

Отвар от гепатита и печеночной недостаточности. Запарьте чайную ложку свежих измельченных стеблей и листьев лютика стаканом крутого киптяка, выдержите 15 минут на водяной бане, затем тщательно процедите и принимайте по полторы чайных ложки трижды в день перед едой на протяжение как минимум двух месяцев для достижения стойкого лечебного эффекта.

Уксусная настойка от панкреатита. Смешайте в стеклянной банке полстакана свежей травы лютика и два с половиной стакана столового (9%-ного) уксуса. Выдержите настойку сутки, затем тщательно процедите и разбавьте водой в пропорции 1:10. При каждом приступе боли принимайте лекарство, начиная с одной капли и увеличивая дозировку вдвое каждые полчаса, пока не дойдете до тридцати двух капель. Прибегать к такому лечению можно только после консультации с врачом.

Цветки

Настои из цветков лютика используются преимущественно для стимуляции работы нервной системы и улучшения качества крови. Это средство также хорошо обеззараживает и убивает грибок, поэтому цветки лютика применяются для лечения чесотки, кишечных инфекций, золотистого стафилококка и грибковых поражений кожи. Из такого сырья можно изготовить отличный инсектицид, с помощью которого вы без труда очистите дом от клещей, клопов и моли, или защитите от вредителей плодовые культуры на своем огороде.

Если растереть свежесобранные цветы лютика в кашицу, получится аналог горчичника и нарывного пластыря. Приложив это средство к фурункулу или чирью, вы ускорите созревание и выход гноя. Горчичники из цветков лютика жгут гораздо сильнее обычных, и держать их на груди и спине можно не дольше пятнадцати минут. Цветками можно натереть ноющие суставы или спину, тогда они подействуют, как обезболивающее средство. А при малярии, как мы уже упоминали выше, измельченные цветки лютика прикладывают к запястьям и локтевым сгибам для купирования приступов.

Лютик — корневища и клубни

В корневой системе лютика весьма велика концентрация ядовитых алкалоидов, поэтому к лечению этой частью растения нужно подходить очень осторожно. Порошок из свежих клубней или корней используется для выведения бородавок и дезинфекции гнойных ран. Это сырье подойдет также для приготовления спиртовых настоек против рака, но заниматься такими вещами должен опытный травник, знающий точную дозировку и разбирающийся в ядовитости корней разных видов лютика.

Существует древняя народная методика лечения бесплодия, согласно которой корни лютика нужно очищать и вставлять во влагалище на ночь в середине цикла, чтобы простимулировать половую функцию и обеспечить успешное зачатие. Но очевидно, что этот варварский способ лечения может вызвать не долгожданное материнство, а ожог слизистой оболочки влагалища.

Семена

Отвар из семян лютика используется при простуде в качестве отхаркивающего средства и стимулятора иммунитета. Вообще, о лечении семенами лютика известно мало, и наиболее вероятная причина скудности информации заключается в том, что их трудно собрать в достаточном количестве, да и незачем это делать, когда есть цветки, листья и стебли, обладающие такими же свойствами.

Листья и стебли

Травянистая часть– самый популярный тип сырья для лечения лютиком. Именно из свежих и сушеных листьев и стеблей чаще всего готовят отвары и настои против язв и фурункулов, головных и суставных болей, простудных заболеваний и кожных инфекций. Свежевыжатый сок лютика неплохо справляется с бородавками, микозами и чесоткой.

Если вы получили травму сустава или мягких тканей, поспешите приложить к этому месту измельченные листья лютика – так вы избежите сильного отека и внутреннего кровоизлияния, а также снимете боль. Кашица из листьев и стеблей лютика предупреждает формирование некрасивого синяка на месте ушиба, если приложить её сразу и подержать 15 минут.

В народной медицине издревле используется смесь из столового уксуса и измельченных листьев лютика. Это целебное средство помогает при проказе, экземе и облысении, если регулярно втирать его в пораженную кожу. Но не забывайте смывать снадобье через 10-15 минут.

Лютик — настой, настойка, мазь и сок

Из лютика готовят лекарства восточные целители, русские знахари и северные шаманы. Можно с уверенностью сказать, что это целебноерастение давно и тщательно изучено. Лечение лютиком актуально при кожных воспалениях, болевом синдроме различной этиологии, невралгиях и поражениях суставов, простудных заболеваниях и онкологии. Главное – правильно выбрать лекарственную форму.

Водный настой

Самая часто используемая форма – водный настой, поскольку делать отвар из лютика технически неправильно, ведь при кипячении из него улетучивается большинство биологически активных веществ. Максимум пять минут можно кипятить лютик, а лучше просто запарить его крутым кипятком, укутать и настоять. Время настаивания не должно быть слишком длительным, оптимально держать сырье в лекарстве 30-60 минут, а затем тщательно процеживать, поскольку за более долгих срок в него перейдет слишком много ядовитых алкалоидов.

Классический рецепт настоя лютика выглядит так: чайная ложка сухого сырья заливают полулитром кипятка, выдерживают в тепле полчаса, процеживают и используют для дезинфекции ран, устранения паразитов и грибков, или внутрь по столовой ложке трижды в день для лечения внутренних болезней. Настоем лютика можно также полоскать рот при кровоточивости десен, гингивите и пародонтозе – уже через неделю воспаление утихнет.

Спиртовая настойка

Мы не будем здесь приводить рецепт спиртовой настойки для лечения рака, поскольку это опасная и сложная методика, требующая большого опыта и точности. А вот наружное применение настойки лютика вполне безопасно и полезно при многих заболеваниях.

Возьмите 50 свежих цветков лютика, залейте полулитром медицинского спирта, плотно укупорьте стеклянную тару и выдерживайте лекарство в темном прохладном месте в течение 21-го дня, периодически встряхивая. Затем отфильтруйте и используйте для согревающих компрессов, растираний и дезинфекции ран.

Лютик — лечебная мазь

Чтобы приготовить мазь, возьмите свежие цветки лютика, разотрите их и смешайте со смальцем (свиным жиром) в пропорции один к четырем. Хранить мазь из лютика необходимо в холодильнике в плотно закрытой стеклянной баночке.

Это прекрасное средство при простуде – достаточно растереть мазью из лютика грудь и спину и обернуться теплым платком, чтобы унять кашель и спокойно уснуть на всю ночь при бронхите. Можно наносить такую мазь и на больное горло, и на воспаленные лимфоузлы, и на застуженные сквозняком мышцы, но обязательно укутывайте больное место, чтобы усилить её лечебный эффект.

Сок

Свежевыжатый сок лютика позволяет вывести бородавки, а также унять мучительную зубную боль, если ватку, смоченную в нем, ненадолго приложить к десне. Сильно разбавленным соком лютика лечат катаракту на ранней стадии: для этого нужно 3-4 раза в день протирать больные глаза.

Меры предосторожности при лечении лютиком

Не забывайте о том, что лютик – это очень ядовитое растение, поэтому лечиться им можно только после консультации с врачом. Важно также точно следовать дозировке, поскольку то вещество, которое в маленьком количестве приносит пользу, в большом может нанести непоправимый вред.

Симптомы отравления лютиком следующие:

Резкая боль в эпигастрии;

Тошнота и рвота;

Жидкий стул;

Замедление или скачки пульса;

Обильное слюнотечение;

Судороги и тремор;

Потеря сознания.

Если есть подозрение на отравление лютиком, необходимо как можно быстрее выполнить простые действия:

Вызвать скорую помощь;

Промыть желудок слабым раствором марганцовки;

Выпить активированный уголь из расчета 1 таблетка на каждые 10 кг веса.

Сильное отравление вызывает протоанемонин – ядовитый летучий алкалоид, содержащийся в лютике. Опасность представляет не только попадание большой дозы этого алкалоида внутрь организма, но и длительное воздействие на кожу и слизистые оболочки. Инъекции экстракта лютика грозят разрушением и некрозом тканей, поэтому их в настоящее время не делают. Актуальны только описанные выше методики, и только названные дозировки, которым нужно четко следовать.

Лютик ядовитый

Научное название этого вида лютика — ranunculus sceleratu. Одно-двухлетнее невысокое (10-70 см) растение с ветвистым, полым внутри стеблем цветет крошечными (7-10 мм) цветочками бледно-желтого цвета. Зато листья лютика ядовитого ярко-зеленые, блестящие и более сочные и мясистые, нежели у куриной слепоты, поэтому из них можно получить больше сока.

К слову, в нем содержится гораздо больше ядовитых алкалоидов, чем в соке описанного ранее вида, поэтому лютик ядовитый так и называется.

У лютика ядовитого пушистые семена, которые не намокают в воде и не гниют. Мало того, под верхним слоем их кожуры есть особые клетки в виде пустых колбочек, благодаря которым семена не могут утонуть в воде.

Применение лютика ядовитого в медицине

Высокое содержание алкалоидов делает внутреннее применение лютика ядовитого практически невозможным, зато наружное помогает при многих заболеваниях. Например, если сок развести с водой и нанести на кожу, пораженную чесоточным клещом, зуд пройдет в этот же день, а за неделю регулярных обтираний можно избавиться от назойливого паразита навсегда.

Более слабый раствор сока лютика ядовитого отлично подходит для промывания глаз при ячмене и обеззараживания гнойных ран. Если на коже зреет нарыв, нужно приложить к этому месту измельченную свежую траву и примотать на ночь. Ядовитый сок вытянет воспаление наружу, и болезненный гнойник вскроется. Свежеотжатым концентрированным соком лютика ядовитого можно также вывести бородавки, если наносить его регулярно по несколько раз в день. А в горячем настое лютика ядовитого хорошо парить ноги на ночь при ревматизме.

Отвары и настои из сушеного растения оказывают помочь при следующих заболеваниях:

Энтероколит;

Бронхиальная астма;

Женские болезни;

Пневмония;

Отеки и водянка;

Плеврит;

Слабость и головокружение.

Лютик ползучий

Лютик ползучий (ranunculus repens)не менее ядовит, чем вышеописанный вид, но называется именно так из-за недлинных стелющихся по земле стеблей, которые часто укореняются. Таким образом, можно сказать, что лютик ползучий имеет комбинированный тип размножения – вегетативно-семенной. Ему не нужно много семян, поэтому цветет растение крупными для лютика (2 см в диаметре) одиночными медово-желтыми цветами, венчающими каждый стебелек. Продолжается цветение долго – с конца весны по конец лета. Лютик ползучий, а отличие от своих собратьев, не жалует солнцепек, ему больше по душе тенистые берега лесных озер и болот.

Применение лютика ползучего в медицине

Сок этого растения прекрасно убивает микробов, а также тонизирует организм, заживляет и обезболивает раны. Измельченной свежей травой выводят бородавки, разведенным соком лечат чесотку, а из мясистых стеблей делают кашицу и приматывают к фурункулам и абсцессам, чтобы они поскорее созрели и вскрылись. Компрессы с лютиком ползучим хорошо снимают боль в суставах и спине, а обмывания и ванночки эффективно убивают грибок на ногах.

Наружное применение лютика ползучего позволяет облегчить течение следующих заболеваний:

Ишиас;

Радикулит;

Миозит;

Ревматизм;

Остеохондроз;

Полиартрит;

Золотуха;

Подагра.

Чтобы приготовить настой для внутреннего употребления, нужно взять либо только цветки лютика ползучего, либо засушенную траву. На стакан кипятка вам понадобится одна чайная ложечка измельченного сырья. Посуду с настоем следует тепло укутать на полчаса сразу же после запаривания, а затем процедить (очень тщательно!) и принимать по одной столовой ложке трижды в день перед едой. Это средство прекрасно помогает при хронических головных болях, мигренях, эпилепсии, водянке, желудочных и кишечных кровотечениях.

Свежие цветы лютика ползучего существенно облегчают состояние больных малярией. Поскольку приступы этой болезни одолевают человека преимущественно по вечерам, нужно с утра измельчить цветы и приложить полученную кашицу к внутренней стороне запястий и локтевых сгибов, туда, где проходят крупные кровеносные сосуды. Таким нехитрым способом можно предотвратить или хотя бы смягчить приступ малярии.

Лютик жгучий

На латыни лютик жгучий носит название ranunculus flammula. Это компактное, невысокое (20-50 см) растение с вертикальным или слегка клонящимся стеблем и двумя типами листьев: нижние длинночерешковые, а верхние – широкие и сидячие. Цветет лютик жгучий одиночными мелкими (12 мм в диаметре) бледно-желтыми или лимонными цветами. Плод этого растения совсем не такой, как у куриной слепоты: он представляет собой не многоорешек, а односемянную листовку яйцевидной формы.Лютик жгучий – большой любитель сырости, ему по душе заболоченные луга и побережья лесных озер.

Применение лютика жгучего в медицине

В соке растения содержатся редкие полезные вещества – кумарины и гамма-лактоны. Они оказывают лечебное действие при цинге, и это обнаружили ещё в глубокой древности, когда заболевание было очень широко распространено. Для лечения цинги рекомендуется отжимать несколько капель сока в полстакана воды и пить такое лекарство перед едой трижды в день на протяжении месяца.

Алкалоиды, содержащиеся в лютике жгучем, вызывают в организме онкологического больного реакцию иммунного ответа, с помощью которой человек может справиться с тяжелой болезнью. Народные целители советуют при раке запаривать одну столовую ложку свежего измельченного лютика жгучего литром крутого кипятка, настаивать час, затем процеживать и принимать по столовой ложке четыре раза в день, пока все лекарство не будет выпито. Через две недели курс лечения можно повторить. Подчеркнем, что эту методику можно использовать только с разрешения лечащего онколога!

Лютик многоцветковый

Лютик многоцветковый (ranunculus polyanthemus)– это статное (60-100 см) красивое растение прямым опушенным стеблем и крупными (до 3-х см в диаметре) ярко-желтыми цветками, собранными в соцветия. Листья у этого вида длинные, клиновидные, причем, черешки у них тоже покрыты тонкими волосками, как и стебель. У лютика многоцветкового короткий период цветения – с июня по июль, размножается он не слишком активно, поэтому и встречается в природе реже, чем вышеописанные собратья. Этот лютик сторонится цивилизации, его можно увидеть на лесных полянах и широких нетронутых лугах.

Применение лютика многоцветкового в медицине

В стеблях, листьях и цветах лютика многоцветкового содержится алкалоид протоанемонин, а также флавоноиды, аскорбиновая кислота и каротин.

Такой богатый состав даёт возможность использовать это растение для лечения множества заболеваний:

Невралгии;

Мигреней;

Подагры;

Фурункулеза;

Ревматизма;

Малярии;

Гнойных ран;

Туберкулеза кожи.

Чтобы приготовить настой из лютика многоцветкового, нужно запарить две чайных ложки свежего измельченного сырья полулитром крутого кипятка и настоять в течение сорока минут, а затем тщательно процедить. Принимают настой 3-4 раза в день до еды по одной столовой ложке.

Лютик полевой

Лютик полевой (ranunculus arvensis) – это относительно невысокое (до 60 см) растение с вертикальным сильно разветвленным почти голым стеблем и широкими рассеченными листьями. Цветет этот вид одиночными золотисто-желтыми цветами диаметром около полутора сантиметров. Корневище растения состоит из нескольких небольших клубней, в которых содержание алкалоидов выше, чем в надземной части. Свое название лютик полевой получил именно за любовь к полям, лугам и пастбищам. Он селится на открытой местности и хорошо растет даже на кислых, суглинистых и карбонатных почвах.

Применение лютика полевого в медицине

Полевой лютик, как и все прочие, хорошо тонизирует, обеззараживает и обезболивает, но есть у него и два дополнительных свойства: жаропонижающее и слабительное. Спиртовая настойка лютика полевого используется для растираний при лихорадке и согревающих компрессов при ангине, радикулите и остеохондрозе. Кашица из свежих листьев и стеблей устраняет бородавки и ускоряет созревание нарывов. Не остались без внимания и клубни лютика полевого – из них промышленным способом получают пищевые добавки.

Лютик болотный

Этот вид лютика иногда называют водным, следуя дословному переводу латинского имени – ranunculus aquatica. Это удивительное растение совсем не похоже на своих наземных собратьев – оно укореняется прямо под водой, иногда на внушительной глубине (до двух метров). Лютик болотный имеет тонкий голый стебель и маленькие (3-4 см) листики светло-зелёного цвета. Черешок у листьев примерно такой же длины, как они сами. Необычна и форма – листья лютика болотного тонкие, перистые, в ширину не превышают 12-ти миллиметров.

Водный лютик – единственный из описанных нами видов цветет не желтыми, а белыми цветами, выглядывающими из воды. Период цветения занимает около пяти месяцев и приходится на конец весны – начало осени, а завершается созреванием серого яйцевидного плода с колючими щетинками на вершине. Встречается лютик болотный повсеместно: и в Европе, и в Азии, и в Америке, и даже в Африке. Он может комфортно расположиться в любом мелком водоеме со стоячей водой или в медленно текущей речушке. На заболоченных, илистых почвах это растение тоже встречается, но значительно реже.

Применение лютика болотного в медицине

Помимо алкалоида протоанемонина, стебли и листья лютика болотного содержат сапонины, поэтому он считается мощным природным тоником и афродизиаком. Чтобы приготовить отвар, стимулирующий половую функцию, нужно залить столовую ложку свежего измельченного лютика болотного стаканом кипятка, прокипятить в течение 3-5 минут, затем укутать и настаивать один час. Готовое лекарство тщательно процеживают и принимают по столовой ложке перед едой трижды в день. Этот настой усиливает сексуальное влечение как у мужчин, так и у женщин.

В заключение хотелось бы сказать, что все описанные нами виды лютика ядовиты и имеют схожий химический состав, поэтому они взаимозаменяемы. Главное – не начинать лечение лютиком без консультации с врачом, потому что с любыми ядовитыми растениями нужно быть осторожными!

Лютик — противопоказания к применению

Лечение лютиком противопоказано беременным и кормящим женщинам, а также людям с индивидуальной непереносимостью биологически активных ингредиентов растения.

Категорически запрещено назначение любых препаратов:

беременным и кормящим женщинам;

детям до 14 лет (опасно даже собирать и нюхать цветочки);

людям с индивидуальной непереносимостью.

Даже у людей, не склонных к аллергии, сок растения может вызвать сильное раздражение при попадании на кожу. Раздражение проявляется небольшим покраснением, зудом. Со временем покраснение и зуд усиливаются, бывают случаи появления язв или даже некроза.

Попадание сока на слизистую глаз или носа провоцирует сильное слезотечение, насморк, резкую боль гортани, спазмы голосовых связок. Место раздражения нужно промыть под большим количеством прохладной проточной воды, наложить успокаивающий компресс и обратиться в поликлинику. Нелишним будет принять любые доступные антигистаминные препараты.

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