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«Магарач» намерен перезаложить почти 200-летнюю коллекцию саженцев более 4 тыс. сортов винограда
фото: pikist.com

«Магарач» намерен перезаложить почти 200-летнюю коллекцию саженцев более 4 тыс. сортов винограда

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:26 31.07.2024

Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН перезаложит в селе Отрадном почти 200-летнюю ампелографическую коллекцию саженцев более 4 тыс. сортов винограда, рассказал ТАСС директор института Владимир Лиховской.

Сейчас закладываем ампелографическую коллекцию в Отрадном. Уже заложили 8 га, подняли глубокий плантаж. У нас коллекция из 4,2 тыс. сортов, первая была заложена в 1828 году, поэтому ее нужно привить и перезаложить. Из них российские: 72 крымских аборигенных сорта, около 75 дагестанских и 54 донских. Это вся российская коллекция, все российские аборигены. Мы считаем это национальным достоянием, — говорится в сообщении.

Коллекция, изначально насчитывавшая 300 образцов, ежегодно пополнялась. Среди сортов представлены иностранные: из Франции, Германии, Италии, Испании, Грузии, Армении и других стран мира. Как уточнили в пресс-службе института, начиная с конца 1960-х годов и до 1976 года коллекция была перезаложена в селе Вилино Бахчисарайского района на обособленное подразделение института «Магарач».

источник: ТАСС
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