Макс Благоразумов: «Настоящая проза жизни достойна того, чтобы о ней написали художественный роман»

История нашей страны многому нас учит. И какие бы суровые времена ни переживал наш народ, ему всегда есть, о чем сказать. Потому что именно в непростые периоды рождались гениальные таланты, а вместе с тем произведения литературы, музыки, живописи. Достаточно вспомнить нашего великого классика Льва Толстого… Ведь если бы не было наполеоновского нашествия, то вряд ли мир увидел гениальное произведение “Война и мир”. А сколько не менее талантливых книг было посвящено Великой Отечественной войне? Да, всё это уроки нашей великой истории, всё это – Проза Жизни.

Потому что в самом центре этих исторических перипетий стоит простой русский человек. И совсем не важно, где он живет, в столице или в глубинке. Ему всегда есть, что рассказать за свою жизнь. И любой, кто найдет время, сядет и послушает, тот скажет:

Э-э, братец, здесь твоей жизни на целый роман.

И, действительно, на целый роман. Да вот только, кто этот роман напишет, когда нет ни времени, ни таланта? И тогда на помощь этим людям приходили летописцы. Они связывают жизнь отдельного человека с какими-то большими историческими событиями, по которым потом великими писателями и писались книги.

Прошло много времени, а летописцы до сих пор существуют. К данной профессии себя причисляет и писатель Макс Благоразумов, который по человеческим жизням пишет мемуары или художественные книги. И совсем не важно, какое положение в обществе ты занимаешь, если твоя жизнь достойна книги, то ее просто обязан увидеть свет.

Можно из простой истории сотворить гениальнейшее произведение, так же как из шедевральной истории слепить простой рассказ, — делится Макс Благоразумов. – Вы можете сколько угодно удивлять меня историями успеха, но если в ней нет глубины, настоящей житейской прозы жизни, то они не имеют никакого смысла.

Только настоящая проза жизни достойна того, чтобы о ней написали художественный роман, который вместе с историческими событиями страны принесет новые уроки…

Переживания нашего народа в этом плане являются самыми искренними и честными. На этих переживаниях мы учимся, как быть сильными, сплоченными и как не повторять старых ошибок. Каждая написанная сегодня книга – это голос наших предков из прошлого. Их мудрость – это то бесценное достояние, которое должно передаваться из поколения в поколение. Оно просто обязано быть увековечено на бумаге.

Источник: Авторский сайт писателя Макса Благоразумова

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