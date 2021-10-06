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Максим Ратнюк из Крыма – чемпион России по теннису в парном мужском разряде
фото: Федерация тенниса России

Максим Ратнюк из Крыма – чемпион России по теннису в парном мужском разряде

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:39 06.10.2021

В столице Татарстана, Казани, на кортах Академии тенниса завершился юбилейный, 80-й чемпионат России по теннису, сообщает официальный сайт Федерации тенниса России.

Чемпионом страны в парном мужском разряде (с москвичом Саврияном Даниловым) стал симферополец Максим Ратнюк. В решающем поединке они в двух сетах за 1 час и 2 минуты переиграли туляка Егора Агафонова и москвича Алибека Качмазова – 2:0 (6:2, 6:3). Как победители чемпионата, ребята получили вайлд-кард (специальное приглашение от организаторов) в квалификацию «ВТБ Кубка Кремля» (пройдет с 16 по 24 октября на территории Олимпийского комплекса «Лужники» в Москве), — сообщает «Крымский спорт».

 

Максим Ратнюк из Крыма – чемпион России по теннису в парном мужском разряде

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