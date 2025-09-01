Максим Юрченко о новых правилах вступления в наследство для членов семей участников СВО и разнице между распиской и договором займа﻿

На вопросы слушателей передачи «Юридическая среда» на радио «КП-Севастополь» вице-президент Нотариальной палаты Максим Юрченко.

15 июля 2025 года вступил в силу закон, который предусматривает для наследников участников СВО, пропустивших установленный срок принятия наследства, возможность внесудебного порядка его оформления.

По общему правилу для принятия наследства, наследники должны подать заявление нотариусу в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. В случае, если это участник СВО, регистрация смерти может быть выполнена, по объективным причинам, через несколько месяцев после смерти военнослужащего, зачастую этот срок превышает шесть месяцев. Такая ситуация лишает наследников возможности своевременно заявить о правах на наследство и выход в данном случае только один — обращаться в суд за восстановлением сроков.

15 июля ситуация изменилась. Теперь шестимесячный срок, для этой категории наследников, считается не со дня смерти участника СВО, а с даты регистрации смерти в органах ЗАГС, в случаях если дата смерти участника СВО неизвестна или дата смерти указана в документах, но она более чем на три месяца отличается от даты составления справки о смерти.

После внесения записи в реестр ЗАГС наследники должны обратиться к нотариусу для открытия наследственного дела. При этом считается, что наследство принадлежит наследникам со дня смерти участника СВО. Новые правила действуют с 15 июля, но распространяются и на наследственные дела, открытые начиная с 1 января 2025 года, то есть по которым факт смерти зарегистрирован органами ЗАГС в этом году.

В новом законе говорится про права не только наследников, но и супругов?

Да, другое важное изменение законодательства касается возможности пользования транспортными средствами, принадлежавшими погибшим бойцам СВО, их супругами. В настоящее время, в случае смерти владельца, эксплуатация транспортного средства не возможна до момента оформления наследственных прав.

Согласно принятого закона, супруги погибших участников СВО с 31 августа (это дата, когда изменения в законе вступят в силу) получают право пользоваться транспортным средством супруга до выдачи свидетельства о праве на наследство, но, если такой автомобиль является совместной собственностью супругов.

Для оформления права супруге/супругу погибшего участника СВО нужно будет обратиться к нотариусу для получения специального документа — свидетельства о праве пережившего супруга на временное пользование транспортным средством, которое являлось собственностью лица, погибшего (умершего) в связи с участием (выполнением задач) в специальной военной операции. Этот документ станет основанием для постановки транспортного средства на государственный учет в органах ГИБДД и после этого эксплуатация автомобиля станет возможной.

Мой первый муж после развода уехал в Россию, а я осталась с ребенком в Турции. Вышла замуж второй раз, а бывший супруг так и не женился, детей у него больше нет. Знакомые нам сообщили, что он умер, надо оформлять наследство. Но у сына нет гражданства РФ, он продолжает жить в Турции. Имеет ли он право оформить имущество в Севастополе (первый муж здесь обосновался) на себя? Будет ли он единственным наследником, если нет в живых родителей бывшего мужа? Сын готов приехать в Севастополь.

Ваш сын является наследником по закону первой очереди независимо от наличия у него гражданства Российской Федерации. Поэтому, для получения наследства, он должен подать заявление о принятии наследства нотариусу (в Вашем случае любому нотариусу города Севастополя) до истечения шестимесячного срока со дня смерти своего отца, а после истечения этого срока получить свидетельство о праве на наследство.

Если заявление наследника передается нотариусу другим человеком или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.

Также возможно принятие наследства через представителя по доверенности, но только если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства.

Перед каникулами депутаты утвердили поправки в Налоговый кодекс (Федеральный закон от 23.07.2025 № 231-ФЗ), которые снижают госпошлину на 50% при удостоверении нотариусом договора дарения между близкими родственниками. Расскажите, пожалуйста, на какие ситуации это распространяется, и сколько теперь стоит оформление договора дарения.

Упомянутыми вами изменениями на 50% снижен размер федерального тарифа за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимого имущества между членами семьи или близкими родственниками, которыми являются супруги, родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные дети, дедушка, бабушка и внуки, полнородные и неполнородные (имеющими общих отца или мать) братья и сестры.

Согласно статье 333.24 Налогового кодекса РФ федеральный тариф за удостоверение договора дарения составляет 0,5 процента суммы договора, но не менее 300 рублей и не более 20 000 рублей. Таким образом, в случае заключения договора между членами семьи или близкими родственниками тариф будет меньше в 2 раза. Отмечу, что изменениями предусмотрены и дополнительные льготы для отдельных категорий граждан. 23 июля наступило, поэтому все изменения уже применяются.

В чем разница между нотариально заверенной распиской о займе и подписанным у нотариуса договором займа: ведь в обоих случаях нотариус фиксирует, что один человек передал деньги другому, и указаны сроки возврата?

Согласно норм Гражданского кодекса РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг. Договор займа между гражданами может быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а если займодавец — юридическое лицо, то в любом случае. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, подтверждающий получение определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Проще говоря, договор займа предполагает участие двух сторон, займодавца и заемщика, с определением их взаимных прав и обязанностей. Расписка, в свою очередь, является односторонним документом заемщика. Стоит отметить, что расписка, как подтверждение заключенного договора займа, в нотариальном порядке не заверяется и не удостоверяется, так как это прямо запрещено Основами законодательства Российской Федерации о нотариате. Для оформления отношений по передаче денежных средств на условиях займа применяется исключительно договор займа.

Подскажите, пожалуйста, обязательно ли записываться на прием к нотариусу? Возможно ли попасть в порядке живой очереди? И еще – можно ли обратиться к нотариусу не по прописке?

Для уточнения возможности обращения к нотариусу без предварительной записи рекомендуем согласовать этот вопрос непосредственно у нотариуса. Телефоны всех нотариусов Севастополя вы можете найти на официальном сайте Нотариальной палаты города Севастополя – sevnotariat.ru.

Хочу заметить, что существует альтернативная возможность записи к нотариусу «день в день» — через портал Госуслуг.

Взаимосвязи между вашей регистрацией и местом получения нотариальных услуг не существует. В то время как переход права собственности на недвижимое имущество (покупку/продажу/дарение) можно оформить только у нотариуса, находящегося в том же субъекте РФ, что и имущество.

источник: Газета «КП-Севастополь» (29.08.2025)