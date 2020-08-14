Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Маленькая спасенная жизнь: Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь собаке, упавшей в колодец

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Маленькая спасенная жизнь: Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь собаке, упавшей в колодец
Фото: pxhere.com

Маленькая спасенная жизнь: Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь собаке, упавшей в колодец

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:04 14.08.2020

В адрес спасателей продолжают поступать просьбы об оказании помощи животным, оказавшимся в сложной ситуации. Как отметил министр ЧС РК Сергей Шахов, даже несмотря на то, что такие спасательные операции находятся вне основных функций сотрудников МЧС, они всегда готовы прийти на помощь, если без них не справиться. Так, сегодня, в 8:45, оперативному дежурному «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что в селе Владимировка Черноморского района в колодец глубиной 11 метров упала собака. Необходима помощь спасателей.

Маленькая спасенная жизнь: Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь собаке, упавшей в колодец

К месту происшествия выдвинулась дежурная смена специалистов Черноморского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек и 1 ед. техники.

Маленькая спасенная жизнь: Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь собаке, упавшей в колодец

Прибыв к указанному адресу, спасатели с помощью специального оборудования и веревок успешно достали животное из колодца и передали хозяину. К счастью, собака не пострадала. Во время спасательной операции сотрудники чрезвычайного ведомства соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить животному, — рассказал министр.

Маленькая спасенная жизнь: Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь собаке, упавшей в колодец

Фото: КРЫМ-СПАС.

Маленькая спасенная жизнь: Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь собаке, упавшей в колодец

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.