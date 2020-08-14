Маленькая спасенная жизнь: Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь собаке, упавшей в колодец

В адрес спасателей продолжают поступать просьбы об оказании помощи животным, оказавшимся в сложной ситуации. Как отметил министр ЧС РК Сергей Шахов, даже несмотря на то, что такие спасательные операции находятся вне основных функций сотрудников МЧС, они всегда готовы прийти на помощь, если без них не справиться. Так, сегодня, в 8:45, оперативному дежурному «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что в селе Владимировка Черноморского района в колодец глубиной 11 метров упала собака. Необходима помощь спасателей.

К месту происшествия выдвинулась дежурная смена специалистов Черноморского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек и 1 ед. техники.

Прибыв к указанному адресу, спасатели с помощью специального оборудования и веревок успешно достали животное из колодца и передали хозяину. К счастью, собака не пострадала. Во время спасательной операции сотрудники чрезвычайного ведомства соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить животному, — рассказал министр.

Фото: КРЫМ-СПАС.