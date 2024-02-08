Мало того, что ДТП устроил, так еще и с места аварии сбежал. В Керчи будут судить 23-летнего водителя

В Керчи на скамье подсудимых оказался молодой человек за ДТП, сопряженное с оставлением места его совершения. 23-летний местный житель обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

По версии органов досудебного расследования, обвиняемый в августе 2023 года, управляя автомобилем «Шкода Октавиа», двигаясь с превышением разрешенной скорости по улице Первой Пятилетки в городе Керчи, допустил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть. Не вызвав бригаду скорой медицинской помощи, мужчина скрылся с места происшествия. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, — рассказали подробности в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.