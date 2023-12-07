Мало вам: в коммунальной платежке предложили добавить еще одну строку — платить придется больше

Россияне, отмечает Московский Комсомолец, еще не успели разобраться с одними платежами на ЖКХ, как на горизонте замаячили новые. Во избежание взрывов бытового газа в домах Госдума предлагает установить во всех квартирах газовые анализаторы. По задумке членов Комитета ГД по строительству и ЖКХ, такие приборы будут автоматически перекрывать подачу газа в случае разгерметизации сети или подавать громкий сигнал. И все бы хорошо, только вот плата за коммуналку станет еще выше.

Думцы предложили Минстрою ставить такие датчики при капремонте домов. Автор инициативы депутат Госдумы Сергей Колунов сообщил, что средняя стоимость газового устройства с автоматическим перекрытием – около 4000 рублей.

Их необходимо устанавливать в каждой квартире домов с газовым оборудованием. Только так мы сможем избежать ЧС, утечек и взрывов, обезопасить наших жильцов, – считает он.

В 2022 году в России было зафиксировано не менее 8 случаев взрывов бытового газа в многоквартирных домах. В Воронеже, подмосковном Ступино, на Сахалине… В нынешнем году тоже не обошлось без подобных происшествий: последний взрыв был в подмосковной Балашихе 20 сентября.

В общей сложности за последние два года погибли десятки человек. И создается впечатление, что бытовой газ в наших городах и весях взрывается, как по расписанию. При этом некоторые эксперты отмечают, что в сводки попадают далеко не все случаи взрывов бытового газа. Только самые резонансные и только в многоквартирных жилых домах. Хотя в России еще есть огромный фонд газовых баллонов, которые используются в сельской местности для приготовления пищи. Их заправка, эксплуатация и учет не поддаются никакой статистике. При взрыве баллона в акте пишут «пожар», поскольку после взрыва действительно начинается пожар.

В общем, трудно возразить против тезиса, что в сфере ЖКХ использование и эксплуатация газового оборудования – одна из главных проблем. Помогут ли газовые анализаторы исключить из нашей жизни такие инциденты? И за чей счет будет совершаться очередная коммунальная революция? Об этом мы спросили эксперта в области ЖКХ, аналитика тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука.

– Идея эта не новая, в нашей стране она начала обсуждаться еще лет 7-8 назад, когда произошли резонансные случаи взрыва бытового газа, – ответил он. – Вопрос, в частности, упирается в дополнительную финансовую нагрузку на граждан. Скорее всего, они должны за собственные средства приобретать газовые анализаторы, что не каждому по карману.

–​ А почему это надо вводить за счет граждан?

– Лет 15 назад у нас произошло разделение газового оборудования на внутриквартирное и общедомовое. Все, что внутри квартиры, – частная собственность. И улучшать ее за счет бюджета никто не станет, на это просто нет денег.

–​ А техническая сторона вопроса: насколько надежны такие приборы в эксплуатации?

– У газовых анализаторов два недостатка. Ложное срабатывание, а также неулавливание перетока газа между помещениями через воздуходувы. В общем, с эффективностью есть проблемы. К тому же, в стране просто физически нет такого количества датчиков, чтобы оснастить ими все квартиры в многоэтажных домах. А закупать, допустим, китайскую продукцию тоже не очень правильно.

–​ Тогда стоит ли игра свеч? Вводить «обязаловку» для всех квартиросъемщиков, учитывая немалую цену и сомнительное качество такого оборудования?

– Наверное, в этом нет особой надобности. Нужно учесть, что газовое оборудование в России в последние годы совершенствуется и обновляется. Сейчас выпускаются газовые плиты с автоматическим отключением подачи газа при его утечке. То же самое можно сказать и про водонагреватели. Поэтому заниматься принудительной установкой таких датчиков смысла нет. Если только в потенциально опасных квартирах, где проживают одинокие пенсионеры, асоциальные элементы или лица, стоящие на учете в психдиспансере. Как правило, почти во всех случаях взрывов бытового газа слабое звено – именно человеческий фактор. Добавлю, что установку газоанализаторов хотят привязать к капитальному ремонту домов, что допускает Жилищный кодекс. Однако для этого должно дать согласие общее собрание жильцов многоквартирного дома.

–​ Неужели нет никаких других способов обезопасить жильцов от взрывов бытового газа?

– Переходить на использование электрических плит. Современные новостройки оснащаются именно таким энергоснабжением.

источник: Московский Комсомолец