«Манна небесная» — подумал он, найдя чужую банковскую карту. Инцидент в Севастополе

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району в Севастополе обратился 35-летний местный житель — у него похитили 5000 рублей с банковской карты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 26-летний местный житель. Установлено, что заявитель потерял на улице документы с банковской картой. Пропажу обнаружил случайный прохожий и решил воспользоваться находкой. В нескольких городских магазинах он совершил 10 покупок на общую сумму около 5000 рублей и расплатился чужой картой, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.