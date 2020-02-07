Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | «Манна небесная» — подумал он, найдя чужую банковскую карту. Инцидент в Севастополе

crimeapress_news

"Манна небесная" - подумал он, найдя чужую банковскую карту. Инцидент в Севастополе

«Манна небесная» — подумал он, найдя чужую банковскую карту. Инцидент в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:15 07.02.2020

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району в Севастополе обратился 35-летний местный житель — у него похитили 5000 рублей с банковской карты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 26-летний местный житель. Установлено, что заявитель потерял на улице документы с банковской картой. Пропажу обнаружил случайный прохожий и решил воспользоваться находкой. В нескольких городских магазинах он совершил 10 покупок на общую сумму около 5000 рублей и расплатился чужой картой, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

"Манна небесная" - подумал он, найдя чужую банковскую карту. Инцидент в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.