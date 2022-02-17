Марат Айдагулов объявил о начале всероссийского сбора предложений в Конвенцию цифровой безопасности

Российский общественный деятель и предприниматель Марат Айдагулов на своем официальном сайте https://маратайдагулов.рф открыл федеральный мозговой штурм по сбору предложений, которые войдут в Конвенцию.

Наша задача – собрать максимально количество конструктивных предложений из самых разных сфер. На сегодняшний день мы открыли электронную форму для подачи предложений, — отметил Марат Айдагулов. — Также в ближайшее время будут направлены обращения в профильные гражданские, государственные и коммерческие структуры приглашения принять участие в этой работе.

По его словам, ряд федеральных структур уже поддержал данную инициативу.

Напомним, что летом 2021 года Президент России Владимир Путин подписал новую Стратегию национальной безопасности. Так, в частности, одним из пунктов государственной политики в сфере информационной безопасности глава государства обозначил «укрепление сотрудничества Российской Федерации с иностранными партнерами в области обеспечения информационной безопасности, в том числе в целях установления международно-правового режима обеспечения безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий».

Сейчас мы также ведем переговоры с крупными общественными объединениями по проведению в течение 2022 года профильных мероприятий для сбора предложений от экспертного сообщества, — подчеркнул Марат Айдагулов.

Напомним, что Марат Айдагулов является инициатором создания Конвенции. По его мнению, в XXI веке одна из самых быстроразвивающихся и потенциально уязвимых направлений экономической, политической и общественной жизни – глобальное информационное пространство.

Цифровое пространство сегодня не имеет границ и, к сожалению, мы видим, что интернет становится инструментом в руках недобросовестных игроков. Причем на всех уровнях, речь идет не только про экономический сектор, но и про политику, про гражданское взаимодействие. Создается различная фейковая информация, порочащая репутации людей, компаний. Поэтому данная сфера нуждается в определенном регулировании, — отмечает Марат Айдагулов.

Марат Айдагулов убежден, что для эффективного противостояния различным деструктивным силам необходима координация действий в области защиты не только на государственном уровне, но и на коммерческом, общественном уровне.

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