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Мария Литовко: новый законопроект расширит возможности участников свободной экономической зоны
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Мария Литовко: новый законопроект расширит возможности участников свободной экономической зоны

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:42 27.07.2021

На портале Минэкономразвития РФ опубликован законопроект, который позволит участникам свободной экономической зоны реализовывать инвестиционные проекты независимо от места регистрации. Принцип, по которому участники СЭЗ работают сейчас.

Если предприниматель, имеющий статус участника СЭЗ, зарегистрирован в Республике Крым, он не может воспользоваться преимуществами преференциального режима на территории города Севастополя, несмотря на то, что свободная экономическая зона охватывает территорию обоих субъектов. Это существенно сковывает предпринимательскую активность на территории полуострова, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Севастополя Марию Литовко.

Законопроект устраняет это ограничение. Чтобы воспользоваться новыми возможностями, предпринимателям необходимо заключить договор с соответствующим органом управления свободной экономической зоны, —

Также на сегодняшний день Минэкономразвития подготовлен проект постановления, который позволит кредитным организациям Севастополя и Крыма получить компенсацию процентной ставки по кредитам, выданным участникам свободной экономической зоны на реализацию инвестиционных проектов.

Мария Литовко: новый законопроект расширит возможности участников свободной экономической зоны

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