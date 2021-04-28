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Мария Захарова назвала спекуляциями заявления Киева о проблемах со свободой слова в Крыму
Фото: МИД РФ

Мария Захарова назвала спекуляциями заявления Киева о проблемах со свободой слова в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:18 28.04.2021

Жители Крыма обрели подлинный информационный плюрализм после возвращения в состав России, заявления украинских властей об обратном — необоснованны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании Комитета по информации ООН по видеосвязи.

Мы не можем обойти вниманием необоснованные выпады, я бы даже сказала, спекуляции делегации Украины относительно неких мифических проблем со свободой выражения мнений в вернувшейся в состав Российской Федерации Республике Крым. В отличие от двадцатилетнего периода пребывания полуострова в украинской юрисдикции все проживающие там национальные меньшинства, наконец, получили возможность получать информацию на своем родном языке благодаря созданию условий для подлинного плюрализма СМИ, многоязычия и источников получения информации, — сказала она.

По словам Захаровой, о подобной свободе сейчас нельзя сказать в отношении Украины.

На Украине продолжается безнаказанное преследование неугодных медиа вплоть до принудительного закрытия телевизионных каналов, остаются нераскрытыми убийства телевизионных корреспондентов и, самое вызывающее, нескрываемое сотрудничество украинских журналистов с местными спецслужбами в рамках проведения провокационных операций, — цитирует дипломата ТАСС.

 

Мария Захарова назвала спекуляциями заявления Киева о проблемах со свободой слова в Крыму

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