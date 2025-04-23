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Марина-Фредерика Василевская из Севастополя – взяла серебро Кубка России по джиу-джитсу
фото: ВКонтакте, Динамо Рязань

Марина-Фредерика Василевская из Севастополя – взяла серебро Кубка России по джиу-джитсу

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 21:20 23.04.2025

В Рязани под сводами Академии единоборств 18-20 апреля прошел розыгрыш Кубка России по джиу-джитсу, а также Всероссийские спортивные соревнования на призы Рязанской ОГО ВФСО «Динамо» среди юношей и девушек.

250 сильнейших спортсменов из 29 регионов РФ сразились за главный трофей – Кубок России. 1100 участников из 27 регионов страны боролись за звание лучших в рамках Всероссийских соревнований. Марина-Фредерика Василевская из Севастополя (весовая категория – до 52 кг) стала серебряным призером Кубка в дисциплине «файтинг». Еще один севастополец, Дмитрий Степочкин (до 40 кг), взял «серебро» Всероссийских соревнований среди юношей до 14 лет в том же «файтинге». Поздравляем спортсменов, а также их тренеров Александра Чайку и Ольгу Марченко, — отмечает «Крымский спорт»

 

 

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