Марина-Фредерика Василевская из Севастополя – взяла серебро Кубка России по джиу-джитсу

250 сильнейших спортсменов из 29 регионов РФ сразились за главный трофей – Кубок России. 1100 участников из 27 регионов страны боролись за звание лучших в рамках Всероссийских соревнований. Марина-Фредерика Василевская из Севастополя (весовая категория – до 52 кг) стала серебряным призером Кубка в дисциплине «файтинг». Еще один севастополец, Дмитрий Степочкин (до 40 кг), взял «серебро» Всероссийских соревнований среди юношей до 14 лет в том же «файтинге». Поздравляем спортсменов, а также их тренеров Александра Чайку и Ольгу Марченко, — отмечает «Крымский спорт».