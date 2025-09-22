Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | Выставки Крыма | Мария Шевчук из Симферополя представит свои работы на ярмарке академического искусства «Арт Россия. Классика. Новый взгляд» в Москве
Новости Республики
Мария Шевчук из Симферополя представит свои работы на ярмарке академического искусства «Арт Россия. Классика. Новый взгляд» в Москве
работа: Мария Шевчук Бархат камней, 75х100, холст, акрил, 2025 (предоставлена "Михайлов и партнёры")

Мария Шевчук из Симферополя представит свои работы на ярмарке академического искусства «Арт Россия. Классика. Новый взгляд» в Москве

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 17:53 22.09.2025

Первая ярмарка академического искусства «Арт Россия. Классика. Новый взгляд» представит более 100 стендов галерей и независимых художников в Гостином дворе 24–27 сентября. Проект организован Корпорацией «Синергия» и искусствоведом Елизаветой Фроловой при поддержке Российской академии художеств.

В рамках первого выпуска ярмарки Симферополь представит талантливая художница Мария Шевчук, член ВТОО «Союз художников России» и Международной ассоциации АИАП ЮНЕСКО, кандидат филологических наук, доцент, куратор различных проектов в Республике Крым.

Творчество Марии Шевчук представляют собой уникальное сочетание визуального и эмоционального восприятия. Среди экспонируемых на ярмарке работ —  «Подсолнухи» (170х140, холст, акрил, 2023), «Бархат камней» (75х100, холст, акрил, 2025) и «Тучи над розовым озером» (75х100, холст, акрил, 2025).

Художница продолжает традиции крымской импрессионистической школы, работает в технике живописи акрилом и графике, ведет активную выставочную деятельность: она принимала участие в более чем 130 коллективных и 40 персональных выставок, а также в многочисленных пленэрах в Крыму и за рубежом.

Произведения Марии Шевчук находятся в музеях Крыма: Симферопольском художественном музее и Доме-музее И. Сельвинского (Симферополь), Музее-усадьбе А. Бекетова и Музее писателя И. Шмелёва (Алушта), Доме-музее М. Волошина (Коктебель), Музее М. и А. Цветаевых и Музее А. Грина (Феодосия), а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

источник: «Михайлов и партнёры»

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 113

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x