Мария Шевчук из Симферополя представит свои работы на ярмарке академического искусства «Арт Россия. Классика. Новый взгляд» в Москве

Первая ярмарка академического искусства «Арт Россия. Классика. Новый взгляд» представит более 100 стендов галерей и независимых художников в Гостином дворе 24–27 сентября. Проект организован Корпорацией «Синергия» и искусствоведом Елизаветой Фроловой при поддержке Российской академии художеств.

В рамках первого выпуска ярмарки Симферополь представит талантливая художница Мария Шевчук, член ВТОО «Союз художников России» и Международной ассоциации АИАП ЮНЕСКО, кандидат филологических наук, доцент, куратор различных проектов в Республике Крым.

Творчество Марии Шевчук представляют собой уникальное сочетание визуального и эмоционального восприятия. Среди экспонируемых на ярмарке работ — «Подсолнухи» (170х140, холст, акрил, 2023), «Бархат камней» (75х100, холст, акрил, 2025) и «Тучи над розовым озером» (75х100, холст, акрил, 2025).

Художница продолжает традиции крымской импрессионистической школы, работает в технике живописи акрилом и графике, ведет активную выставочную деятельность: она принимала участие в более чем 130 коллективных и 40 персональных выставок, а также в многочисленных пленэрах в Крыму и за рубежом.

Произведения Марии Шевчук находятся в музеях Крыма: Симферопольском художественном музее и Доме-музее И. Сельвинского (Симферополь), Музее-усадьбе А. Бекетова и Музее писателя И. Шмелёва (Алушта), Доме-музее М. Волошина (Коктебель), Музее М. и А. Цветаевых и Музее А. Грина (Феодосия), а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

источник: «Михайлов и партнёры»

