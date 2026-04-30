Маршрут к Большой Севастопольской тропе по набережной Назукина в Балаклаве изменится

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 15:19 30.04.2026

В Балаклаве в связи с проведением работ на набережной Назукина в рамках строительства яхтенной марины и Балаклавского канализационного коллектора с 1 мая 2026 года будет ограничен проход по части набережной: от дома № 23 в сторону выхода из Балаклавской бухты, в том числе к лестнице, ведущей на Большую Севастопольскую тропу.

Это временное ограничение вводится из соображений безопасности: данный маршрут идет в непосредственной близости от строительно-монтажных работ и тяжелой техники.

Для прохода до библиотеки, пассажирского причала катеров, курсирующих на пляжи, для владельцев и капитанов маломерных судов и для удобства местных жителей, проживающих на улице Исторической, будет организована специализированная пешеходная галерея. По ней передвигаться по территории строительной площадки будет комфортнее и безопаснее.

Важно: к началу Большой Севастопольской тропы ведет альтернативный маршрут со стороны улицы Кирова. Схема обхода будет размещена в точке перекрытия.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

