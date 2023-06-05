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Маршрут поезда «Москва – Керчь» летом будет продлен до Симферополя
Фото: ГСЭ

Маршрут поезда «Москва – Керчь» летом будет продлен до Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 14:10 05.06.2023

Поезд №159/160, который сейчас курсирует по маршруту «Москва – Керчь», с 15 июля будет продлен до Симферополя. Возможность удлинить маршрут появилась в связи с новой поставкой вагонов. Об эом сообщает пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

Поезд будет курсировать ежедневно. Он будет обслуживаться четырьмя составами, в каждом – только новые купейные вагоны с душем. Продажа билетов откроется 3 июня в течение дня. В связи с поэтапным получением новых вагонов с завода, пока продажи открыты не во все вагоны. Однако, по мере получения вагонов, число предложенных мест будет увеличено. Глубина продажи билетов – 45 суток, — отметили в ГСЭ.

Поезд продолжит отправляться с Казанского вокзала Москвы в 9:42 утра и будет прибывать в Симферополь на следующий день в 20:40. В пути: 1 день 10 часов 58 минут. В первый рейс по удлиненному маршруту поезд отправится 15 июля.

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Из Симферополя поезд начнет ходить 17 июля, он будет отправляться в 10:40 и прибывать в Москву на следующий день в 23:40. В пути: 1 день 13 часов.

 

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