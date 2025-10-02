Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Маршруты Большой Севастопольской тропы и леса региона вновь открыты для посещения
Новости Республики
Маршруты Большой Севастопольской тропы и леса региона вновь открыты для посещения
источник фото: pikist.com

Маршруты Большой Севастопольской тропы и леса региона вновь открыты для посещения

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:31 02.10.2025

С 2 октября жители и гости города могут снова посещать лесные территории и маршруты Большой Севастопольской тропы. Осенний лес ждет посетителей, однако при отдыхе необходимо строго соблюдать правила безопасности и бережного отношения к природе.

Напоминаем основные требования:

  • в лесу продолжает действовать противопожарный режим: запрещено разводить костры, использовать мангалы, жарить шашлыки, бросать окурки и спички.
  • мусор необходимо забирать с собой. Лесники охраняют лес, но не убирают за посетителями.
  • соблюдайте тишину: громкая музыка и крики пугают животных, которые готовятся к зиме.
  • осенью в лесу активны клещи, поэтому не рекомендуется брать с собой домашних питомцев.
  • автотранспорт разрешается оставлять только на парковках. Проезд и стоянка машин в лесу запрещены.
Узнайте больше:  В Севастополе собирают осенние сорта яблок

Важно: маршруты Большой Севастопольской тропы проходят через особо охраняемые природные территории. Севприроднадзор призывает сохранять их уникальную экосистему, оставляя после себя только следы на тропе.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x