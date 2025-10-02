Маршруты Большой Севастопольской тропы и леса региона вновь открыты для посещения

С 2 октября жители и гости города могут снова посещать лесные территории и маршруты Большой Севастопольской тропы. Осенний лес ждет посетителей, однако при отдыхе необходимо строго соблюдать правила безопасности и бережного отношения к природе.

Напоминаем основные требования:

в лесу продолжает действовать противопожарный режим: запрещено разводить костры, использовать мангалы, жарить шашлыки, бросать окурки и спички.

мусор необходимо забирать с собой. Лесники охраняют лес, но не убирают за посетителями.

соблюдайте тишину: громкая музыка и крики пугают животных, которые готовятся к зиме.

осенью в лесу активны клещи, поэтому не рекомендуется брать с собой домашних питомцев.

автотранспорт разрешается оставлять только на парковках. Проезд и стоянка машин в лесу запрещены.

Важно: маршруты Большой Севастопольской тропы проходят через особо охраняемые природные территории. Севприроднадзор призывает сохранять их уникальную экосистему, оставляя после себя только следы на тропе.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя