Маршруты Большой Севастопольской тропы и леса региона вновь открыты для посещения

С 2 октября жители и гости города могут снова посещать лесные территории и маршруты Большой Севастопольской тропы. Осенний лес ждет посетителей, однако при отдыхе необходимо строго соблюдать правила безопасности и бережного отношения к природе.
Напоминаем основные требования:
- в лесу продолжает действовать противопожарный режим: запрещено разводить костры, использовать мангалы, жарить шашлыки, бросать окурки и спички.
- мусор необходимо забирать с собой. Лесники охраняют лес, но не убирают за посетителями.
- соблюдайте тишину: громкая музыка и крики пугают животных, которые готовятся к зиме.
- осенью в лесу активны клещи, поэтому не рекомендуется брать с собой домашних питомцев.
- автотранспорт разрешается оставлять только на парковках. Проезд и стоянка машин в лесу запрещены.
Важно: маршруты Большой Севастопольской тропы проходят через особо охраняемые природные территории. Севприроднадзор призывает сохранять их уникальную экосистему, оставляя после себя только следы на тропе.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
