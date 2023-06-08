Маски сброшены. Раскрыта личность подарившего тот самый большой букет Екатерине Мизулиной

Споры о происхождении подаренного главе Лиги Безопасного Интернета вышли на новый уровень

Социальные сети и новостные порталы были охвачены спорами и спекуляциями о том, отказалась ли Екатерина Мизулина от загадочного букета? И главное — кто был его отправителем?

Вначале СМИ утверждали, что букет был подарен реппером Моргенштерном (Министерством юстиции признан иностранным агентом в РФ). Правда же оказалась еще интереснее. Настоящим отправителем корзины с цветами оказался профессор Мориарти — популярный ютуб-блогер с миллионной аудиторией и по совместительству владелец крупного даркнет-маркетплейса. О чём, собственно, и свидетельствует карточка-открытка на корзине с цветами.

Общение между блогером и главой Лиги Безопасного Интернета завязалось уже довольно давно. В одном из своих выпусков на YouTube-канале Профессор полностью посвятил материал Екатерине, попутно раскрывая подробности о своем предшественнике, который популяризировал употребление «солей» среди молодежи.

Этот скандальный инцидент породил в онлайн-пространстве великое множество дискуссий как на тему актуальности Лиги Безопасного Интернета, так и подходу Профессора к решению вопроса о минимизации рисков от психоактивных веществ.

Что это? Взаимопиар двух медийных личностей, или новая точка столкновения интересов противоборствующих сторон? Мы продолжаем следить за развитием событий, чтобы дать ответ на этот вопрос.

С тегами: Крым и Россия