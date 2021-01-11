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Масочный режим в транспорте должны соблюдать все. Распоряжение губернатора Севастополя
иллюстрация: MAKY_OREL (pixabay.com)

Масочный режим в транспорте должны соблюдать все. Распоряжение губернатора Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:51 11.01.2021

Масочны режим в транспорте (в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции) соблюдают не все и этот момент должен быть исправлен.  Соответствующее поручение Губернатор Севастополя озвучил во время аппаратного совещания Правительства города.

Наблюдаю последние два дня, что в общественном транспорте все без масок. В Указе было четко написано: не пускать в транспорт без масок. Проверьте исполнение, особенно «Севэлектроавтотранс», — поручил Михаил Развожаев директору Департамента транспорта.

Также Губернатор поручил провести контрольные мероприятия в торговых сетях.

Там более все дисциплинированно. Понятно, что прямая связь со штрафными санкциями, но также прошу посмотреть исполнение Указа, — цитирует Михаила Развожаева пресс-служба Правительства Севастополя. 

Масочный режим в транспорте должны соблюдать все. Распоряжение губернатора Севастополя

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