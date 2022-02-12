Масштабная операция в Севастополе: в районе садоводческого товарищества «Сухарный» обнаружили авиабомбы

В Севастополе проведена масштабная операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Они были обнаружены в ходе земляных работ в районе садоводческого товарищества «Сухарный» на Северной стороне города.

Сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю идентифицировали находки как немецкую авиационную бомбу SC-50 и советскую авиационную бомбу ФАБ-100 – их масса 50 и 100 килограммов соответственно. Состояние предметов и тип их взрывателей позволяли выполнить перевозку, однако ситуация осложнялась рядом факторов: близостью к месту обнаружения жилого частного сектора, расположением рядом инженерных коммуникаций, а также железнодорожного полотна и автодороги, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Главное управление МЧС России по городу Севастополю и силы РСЧС региона были переведены в режим чрезвычайной ситуации. В кратчайший срок состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Севастополя, разработан комплекс мер по обеспечению безопасности при проведении операции.

Утром 11 февраля начал работу в выездном режиме межведомственный оперативный штаб. Заблаговременно была организована эвакуация населения из опасной зоны. Для доведения информации до местных жителей задействовался мобильный комплекс вещания и оповещения, вёлся подворовый обход. Гражданам, которые не могли покинуть территорию самостоятельно, был предоставлен автобус. Людей с симптомами вирусных заболеваний и выраженным недомоганием из их домов забрала карета скорой помощи.

Для приёма эвакуированных развернули пункт временного размещения в доме культуры города Инкерман. Там был организован досуг граждан: им предложили горячий чай с бутербродами и пригласили на киносеанс. Помощь людям оказали специалисты Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. На период работы сапёров МЧС России сотрудники УМВД организовали оцепление опасной территории, наряды ГИБДД перекрыли транспортное движение, в зоне опасного сейсмического воздействия были отключены все коммуникации. При помощи беспилотных летательных аппаратов чрезвычайного ведомства производился мониторинг обстановки с воздуха, — отмечают спасатели.

В ходе обследования местности пиротехническими подразделениями МЧС России помимо идентифицированных ранее были найдены ещё три взрывоопасных предмета военного времени. Все пять находок с соблюдением необходимых мер безопасности погрузили на борт спецавтомобиля, который в составе колонны, сопровождаемой машинами ГИБДД, выдвинулся к месту уничтожения.

На полигоне севастопольского чрезвычайного ведомства взрывоопасные предметы ликвидировали путём контролируемого подрыва.

Операция прошла в штатном режиме. Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено. Всего в мероприятиях от экстренных ведомств и служб города участвовали 154 человека и 39 единиц техники, в том числе от МЧС России 32 человека личного состава и 4 единицы техники.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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