Массовые отключения электроэнергии на юге России. Не надо бояться говорить правду

На юге России сегодня несколько миллионов человек остались без электричества. В Минэнерго РФ сообщили, что это связано со сбоем работы генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, а она предоставляет энергию всему Южному федеральному округу. В результате временных ограничений потребление энергии снизилось на 1,5 гигаватта. Министерство энергетики контролирует процесс восстановления. К вечеру ограничение уменьшилось на 500 МВт.

В Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Элисте, Анапе, Армавире, Новороссийске, Севастополе, Симферополе, Ялте, других населенных пунктах (в том числе Крыма) произошли массовые отключения электричества.

Ситуация, в том числе продемонстрировала нерасторопность системы. Как минимум, оповещения и на местах. В Крыму НИКТО так и не удосужился сказать правду про отключения.

Вот стандартный ответ «Крымэнерго» на сотни сегодняшних жалоб и обращений (ведь отключение произошло не в «час пик» и причины его были непонятны):

Причиной отсутствия электроснабжения могут быть аварийные отключения из-за возросших нагрузок на электросети. Информацию о нарушении электроснабжения можно передать: чат-ботом в мессенджере Telegram, с указанием точного адреса и краткого описания проблемы на номер +7 978 993-69-51. При производстве аварийно-восстановительных работ прогнозировать точное время их завершения не представляется возможным.

Все ясно? Ничего не ясно! Особенно «радовал» крымчан робот, талдычащий по телефону (счастливчикам-дозвонившимся) про то, что «все операторы заняты», но ваш номер в очереди на общение с оператором 35-й… 34-й… опять 35-й…

Вот еще один «лайфхак», как бы полуофициальный. Жителям Крыма стоит отключить лишние приборы, чтобы помочь в экономии электроэнергии в связи с перегрузом сетей, вызванного аномальной жарой, сообщил в своем Telegram-канале советник Главы Крыма Олег Крючков:

В связи с аномальным температурным режимом в Крыму для сохранения целостности энергосистемы введены веерные отключения электроэнергии. Возможны кратковременные перебои в поставках электроэнергии в ряде населенных пунктов. Просим всех крымчан экономно относится к электроэнергии и выключить лишние электроприборы.

То есть, жара виновата. Ну и проклятые кондиционеры тоже…

Враги подсуетились (в отличие от официальных источников) оперативно и запустили в Сеть фейк о почасовых графиках отключения.

Но и собственно настоящий Сергей Аксёнов мог же все спокойно объяснить. Про причину отключений, про то, почему это происходит, что делается, как решается проблема… Ээээээ… А вот «сосед» – губернатор Севастополя все разложил по полочкам:

По информации от Минэнерго, в энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления. В результате работы энергетиков объём поставки электроэнергии Юга уже восстановлен на 500 МВт. Мы получаем дополнительную энергию с материка через энергомост. Так как нам снизили подачу электроэнергии на 40 МВт, то нам тоже, соответственно, приходится вводить ограничения. Подробный график публикуется в аккаунте «Севастопольэнерго». Проведение восстановительных работ остаётся на особом контроле Минэнерго России до полного восстановления электроснабжения.

Все понятно. Авария на Ростовской АЭС. Страдает весь юг. Ради минимизации нагрузки введены веерные отключения.

Правду говорить всегда просто, не находите? И не надо бояться. А то «жара«, «кондиционеры«…

Другой вопрос, что делать с многоголосно подхваченным в разное время тезисом о том, что Крым и Севастополь «с головой и хвостиком» (с введением в строй новых ТЭЦ) обеспечены электроэнергией? Но это уже другая история.

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