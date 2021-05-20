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Материальная помощь к отпуску на оздоровление крымским педагогам будет выплачена своевременно
Иллюстрация: rk.gov.ru

Материальная помощь к отпуску на оздоровление крымским педагогам будет выплачена своевременно

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:37 20.05.2021

Материальная помощь к отпуску на оздоровление крымским педагогам будет выплачена своевременно согласно положениям о выплате материальной помощи, которые утверждены в каждой образовательной организации муниципальных районов и городских округов. Об этом сообщила министр образования, науки и молодёжи РК Валентина Лаврик.

В министерство образования, науки и молодежи Республики Крым поступают обращения о возможном отсутствии выплат материальной помощи в период наступления отпусков. У большинства сотрудников общеобразовательных организаций период отпусков наступает с июня, и уже сейчас они задаются вопросом, будут ли выплаты на оздоровление своевременными. На данный момент Министерством ведется работа с органами управления образования муниципальных районов и городских округов с целью организации данной выплаты, в связи с чем выплата материальной помощи будет произведена в срок, установленный законодательством, — отметила Валентина Лаврик.

Кроме того, главам муниципальных образований поручено взять под личный контроль выплату материальной помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска в образовательных учреждениях Крыма, находящихся в ведении муниципальных образований РК в пределах фонда оплаты труда, а также предоставить в минобраз отчет по выплате.

По информации пресс-службы министерства образования, науки и молодежи РК.

Материальная помощь к отпуску на оздоровление крымским педагогам будет выплачена своевременно

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