«Маёвский взлёт» и Андрей Тарасов — инвестиционный пенсионер, который не уходит от авиационной отрасли

Традиции МАИ и молодёжный фестиваль

В подмосковном Алферьево на учебно-авиационной базе Московского авиационного института (МАИ) состоялся ежегодный научно-технический фестиваль «Маёвский взлёт». Это событие давно стало визитной карточкой вуза и собирает студентов, выпускников и представителей авиационно-космической отрасли.

Гости и участники смогли познакомиться с экспозицией МАИ и ведущих предприятий аэрокосмической промышленности, увидеть новейшие разработки в области авиастроения, наблюдать за соревнованиями авиамоделистов и показательными прыжками парашютистов. Отдельное место в программе заняли встречи с легендами авиации и космоса, а также с руководителями ведущих предприятий отрасли.

Наш замысел в первую очередь — создать площадку для реализации гражданско-патриотических инициатив, для популяризации профессий авиатора и авиаконструктора, — отметил руководитель оргкомитета фестиваля, президент клуба выпускников МАИ и генеральный директор ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского Кирилл Сыпало.

Андрей Тарасов: авиация как судьба

Особое внимание гостей фестиваля привлек председатель совета директоров банка «ЦентроКредит» https://www.ccb.ru/ Андрей Тарасов. Выпускник факультета «системы управления летательными аппаратами» МАИ 1982 года, он начинал карьеру инженером в авиакосмической отрасли, где проработал почти десятилетие.

Его выбор вуза был предопределён семейной историей. Отец трудился в НПО им. М.В. Хруничева, мать работала в конструкторском бюро им. А.И. Микояна. В МАИ преподавали тесть и тёща, а сам Андрей ещё в школьные годы учился в физико-математической школе при институте.

Я заранее знал, куда пойду учиться, — отмечает он.

Неудивительно, что тема авиации для Тарасова остаётся близкой до сих пор. Он поддерживал дружеские отношения с бывшим ректором МАИ академиком Юрием Рыжовым, а сегодня продолжает развивать идеи своего наставника, в частности — в сфере дирижаблестроения.

«Инвестиционный пенсионер»

Сегодня Андрей Тарасов называет себя «инвестиционным пенсионером»*. Формально он отошёл от оперативного управления банком «ЦентроКредит», однако остаётся крупнейшим акционером и активно интересуется стратегическими направлениями развития.

Я сейчас, так сказать, являюсь инвестиционным пенсионером и не участвую в повседневной работе банка. Но надеюсь, что менеджмент учтёт интересы и опыт крупнейшего акционера. Возможно, банк обратит внимание и на перспективы дирижаблестроения как одного из инвестиционных направлений, — рассказал нашему корреспонденту председатель совета директоров «ЦентроКредита» Андрей Тарасов.

Роль выпускников

Фестиваль «Маёвский взлёт» изначально создавался как проект клуба выпускников МАИ. По словам Андрея Тарасова, именно вовлечённость бывших студентов и их поддержка позволяют мероприятию оставаться масштабным и значимым. Особый вклад в развитие фестиваля он связывает с деятельностью Кирилла Сыпало, выпускника МАИ, долгие годы занимавшего руководящие должности в институте, а сегодня возглавляющего ЦАГИ.

Авиация — любовь на всю жизнь

Даже после десятилетий работы в финансовой сфере Тарасов говорит об авиации с неподдельным увлечением. Его «любовь с детства», заложенная в семье и в студенческие годы, сегодня находит отражение в поддержке научно-технических инициатив и проектов, связанных с авиацией и космосом.

«Маёвский взлёт» остаётся для него не просто встречей выпускников, но площадкой, где формируется будущее отечественного авиастроения, где молодёжь получает вдохновение и поддержку старших коллег.

СПРАВКА:

*Термин «инвестиционный пенсионер» в российской практике пока используется редко. По сути, он обозначает человека, который отошёл от оперативного управления бизнесом, но при этом остаётся активным игроком на финансовом рынке и продолжает влиять на стратегические направления развития.

В отличие от классического пенсионера, полностью ушедшего от дел, инвестиционный пенсионер:

сохраняет участие в капитале компании;

поддерживает проекты, близкие по духу и профессиональным интересам;

инвестирует в новые идеи и направления, в том числе научные и технологические.

Таким образом, «инвестиционный пенсионер» – это не про уход в тень, а про переход на новый уровень: от ежедневной рутины к роли мецената, наставника и инвестора.

