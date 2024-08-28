МБУ «Город» в Симферополе завершает подготовку улично-дорожной сети к новому учебному году

В рамках подготовки к новому учебному году работники МБУ «Город» проводят ряд мероприятий, направленных на улучшение улично-дорожной сети крымской столицы. Об этом сообщил заместитель директора МБУ «Город» Владимир Петрожицкий.

В процессе подготовки осуществляется уборка и благоустройство подъездных путей и территорий, прилегающих к учебным заведениям. Среди выполненных работ — покос травы, нанесение новой дорожной разметки, ремонт подъездных путей, а также установка и восстановление искусственных дорожных неровностей.

Кроме того, при необходимости проводится замена дорожных знаков и обрезка зелёных насаждений, которые могут препятствовать видимости этих знаков. Также предусмотрена ремонт и замена пришедших в негодность дорожных ограждений, что способствует повышению безопасности дорожного движения.

Для нас в центре внимания находятся удобство и безопасность школьников, — подчеркивает Владимир Петрожицкий.

На данный момент работы находятся на завершающем этапе.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

Просмотры: 8