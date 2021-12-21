МЧС: Крым в снегу, но на дорогах ситуация стабильная. В какие районы полуострова пришла настоящая зима

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев сообщил, что согласно оперативной информации, по состоянию на 8:00, 21 декабря, осадки зарегистрированы на Ангарском перевале, горе Ай-Петри, в Бахчисарайском районе, Симферополе и Алуште. Максимальные осадки зафиксированы в Черноморском районе.

Чрезвычайных ситуаций не допущено, за исключением локальных происшествий на дорогах. Для обеспечения автомобильного движения на Ангарском и Грушевском перевалах на постоянном дежурстве находится специальная техника ГУП РК «Крымавтодор», — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранение РК.

По данным на 06:00 21 декабря 2021 года погодные условия на перевалах следующие: Ангарский перевал: +1°, без осадков; Грушевский перевал: -1°, без осадков. Для обеспечения проезда на автодорогах Республики от РСЧС на дежурстве находятся 68 человек и 50 единиц техники.

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Кроме того, на базе ГУ МЧС России по РК с 8:00 20 декабря работает оперативный штаб для постоянного мониторинга тех участков федеральных автомобильных дорог, где возможно образование снежных заносов. Вся спасательная техника готова к реагированию на любые чрезвычайные происшествия и действиям по предназначению.

МЧС Республики Крым напоминает, что погода на полуострове может часто меняться, на некоторых участках дорог в ночные и утренние часы может наблюдаться туман и гололедица, поэтому автолюбителям необходимо предусмотреть все возможные негативные ситуации и быть предельно осторожными и внимательными!

Крымские спасатели призывают всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД в целях предупреждения чрезвычайных происшествий на дорогах.

Крымские спасатели напоминают жителям и гостям полуострова о том, что в условиях пониженной температуры воздуха в зимний период необходимо строго соблюдать правила дорожного движения при движении как в городских условиях, так и на трассах.

МЧС Республики Крым еще раз напоминает жителям и гостям полуострова:

по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте при гололедице на дорогах;

во время сильного ветра опасно находиться рядом или оставлять транспортные средства вблизи ветхих строений, старых сухих деревьев, слабоукрепленных конструкций, под рекламными щитами и линиями электропередач;

необходимо соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;

проезжать перекрестки максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедиться в отсутствии пешеходов;

особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «112» или «101».

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