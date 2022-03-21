МЧС Крыма рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим. ДТП выходных дней – в назидание

18 марта, в 21:30 на трассе «Таврида» в районе поворота на село Мичуринское (в Белогорском районе Крыма) произошло ДТП, в котором пострадала женщина-водитель.

В результате сложных погодных условий, водитель легкового автомобиля «Chevrolet Aveo» не справилась с управлением, допустила съезд автотранспортного средства за пределы дорожного полотна с дальнейшим опрокидыванием в кювет.

Сотрудники Белогорского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» оказали первую помощь пострадавшей, а также транспортировали ее в машину скорой помощи. Затем она была доставлена медиками в ближайшую больницу. Также крымскими спасателями были приняты противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ЧП, — сообщили в МЧС РК.

В тот же день аварийным службам пришлось ехать на выезд в Коктебель, где также произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля «Mitsubishi Lancer» не справился с управлением и допустил съезд на обочину с последующим столкновением с опорой рекламного щита.

Сотрудники ПЧ пгт. Коктебель ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» оказали содействие медикам в транспортировке пострадавшего водителя в карету скорой помощи. Кроме того, спасателями были приняты противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ЧП, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Спасатели рекомендуют автомобилистам: при движении соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и природные условия, в частности, видимость в направлении движения, быть внимательными при совершении какого-либо маневра, а также не забывать пользоваться ремнями безопасности.

Фото: МЧС РК.

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